Ошибка шиномонтажников, которая станет фатальной, — проверьте свою машину, чтобы не попасть в смертельную аварию

Зимние шины с направленным рисунком протектора могут стать причиной серьезной аварии, если их установить неверно. Об этом предупредил Олег Растегаев, шинный эксперт журнала «Авторевю».

Главная опасность неправильной установки заключается в том, что автомобиль может потерять управление на мокрой дороге. Когда шина крутится не в ту сторону, ее протектор не отводит воду, а наоборот — запирает ее. В результате сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием теряется.

Особенно рискованно, когда на одной оси установлены шины с разным направлением протектора. В такой ситуации при разгоне или торможении на снежной каше автомобиль может просто развернуть.

Важно знать: на боковинах всех зимних шин с направленным рисунком указано верное направление вращения. Если протектор асимметричный, там же отмечено, какой стороной шина должна смотреть наружу.

Если на шиномонтаже путают направление установки шин — это явный признак низкого качества сервиса, предупредил эксперт. Не стоит рисковать своей безопасностью ради экономии — лучше найти другую мастерскую.

Помните, что правильная установка зимних шин — это не просто формальность, а вопрос вашей безопасности на зимних дорогах.