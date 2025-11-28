НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Стоимость ОСАГО в России вырастет — но есть и хорошие новости

Рассказываем, что ждет водителей

Важные изменения ждут владельцев автострахования. Уже с 9 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила ОСАГО, которые существенно меняют текущую систему тарифов. Об этом сообщается в указании Банка России.

Расширение коридора станет главным новшеством предстоящей реформы. Страховщики получат возможность как повышать, так и снижать стоимость полисов на 15% от текущих значений. Исключение составят только владельцы мотоциклов — для них коридор расширится сразу на 40%.

«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей», — отметили в ЦБ.

Кроме того, Банк России пересмотрел территориальный коэффициент для 48 регионов страны.

Территориальный коэффициент (КТ) — это число, которое помогает рассчитать стоимость страховки автомобиля (ОСАГО). Проще говоря, это показатель того, насколько безопасно ездить в вашем регионе.

При расчёте учитывают:

  • Как часто в вашем городе или области случаются аварии.

  • Насколько загружены дороги.

Как это работает: если в вашем регионе много аварий и постоянные пробки, то коэффициент будет высоким, а страховка — дороже. Если же на дорогах спокойно и аварий мало, коэффициент будет ниже, и полис обойдётся дешевле.

За то, каким будет этот коэффициент в каждом городе и регионе, отвечает Центральный банк России. Он смотрит на статистику и решает, какое число установить.

20 территорий получат снижение коэффициента, что может положительно сказаться на стоимости страховки. Однако 28 регионов столкнутся с повышением. Так, для пяти территорий Новосибирской области и трёх районов Ингушетии коэффициент вырастет вдвое, что неизбежно отразится на стоимости полисов ОСАГО для местных автовладельцев.

Такие изменения могут повлиять на стоимость страховки в разных регионах страны. Автовладельцам стоит внимательно следить за новыми предложениями страховых компаний и сравнивать условия перед оформлением полиса.

Дарья Пирогова
