Стоимость ОСАГО в России вырастет — но есть и хорошие новости

Важные изменения ждут владельцев автострахования. Уже с 9 декабря 2025 года в России вступают в силу новые правила ОСАГО, которые существенно меняют текущую систему тарифов. Об этом сообщается в указании Банка России.

Расширение коридора станет главным новшеством предстоящей реформы. Страховщики получат возможность как повышать, так и снижать стоимость полисов на 15% от текущих значений. Исключение составят только владельцы мотоциклов — для них коридор расширится сразу на 40%.

«Корректировка тарифов позволит страховщикам предлагать полисы по справедливой стоимости, более точно учитывающей риски водителей», — отметили в ЦБ.

Кроме того, Банк России пересмотрел территориальный коэффициент для 48 регионов страны.