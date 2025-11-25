НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -6

0 м/c,

 750мм 74%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,92
EUR 91,37
Экопроекты российских компаний
Чего ждать от погоды в Ярославле
«Умные решения»
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Новые авиарейсы
Задержка поезда
Беспилотная опасность
Авто Чип-тюнинг против утильсбора. Импортеры нашли законную лазейку для ввоза мощных машин

Чип-тюнинг против утильсбора. Импортеры нашли законную лазейку для ввоза мощных машин

Разбираемся, будет ли волна «удушения» моторов

118
Мощность современных турбомоторов&nbsp;— показатель гибкий и поддается настройке | Источник: Артем КрасновМощность современных турбомоторов&nbsp;— показатель гибкий и поддается настройке | Источник: Артем Краснов

Мощность современных турбомоторов — показатель гибкий и поддается настройке

Источник:
Артем Краснов

По Сети пошли сообщения, что китайские импортеры нашли простой и действенный способ обойти новые ставки утилизационного сбора, которые начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Повышенные коэффициенты будут применять для машин с мощностью более 160 л. с., и один из вариантов обойти их — снизить паспортные параметры до нужной величины. Хотя большая часть таких «новостей» оказалась фейком, способ отнюдь не лишен смысла. Рассказываем, что известно о путях обхода утильсбора.

В качестве пруфа авторы таких сообщений приводят данные о Chery Arrizo 8, у которого мощность мотора снизилась со 186 л. с. до 150 л. с. Нюанс лишь в том, что сделано это еще в 2024 году с выходом упрощенной версии седана. В то время разговоров о «мощностном» утильсборе еще не было, и мотор ослабили ради попадания в выгодную налоговую нишу.

Chery Arrizo 8 действительно поставляют в Россию в дефорсированной версии, но скорее ради снижения налогов. Кстати, Chery плавно уходит с рынка: ее сменит бренд Tenet | Источник: chery.ruChery Arrizo 8 действительно поставляют в Россию в дефорсированной версии, но скорее ради снижения налогов. Кстати, Chery плавно уходит с рынка: ее сменит бренд Tenet | Источник: chery.ru

Chery Arrizo 8 действительно поставляют в Россию в дефорсированной версии, но скорее ради снижения налогов. Кстати, Chery плавно уходит с рынка: ее сменит бренд Tenet

Источник:

chery.ru

О реальных примерах сокращения мощности накануне 1 декабря нам пока неизвестно, но способ вполне действенный, так что наверняка будет использоваться в будущем: мощность современных моторов несложно снизить за счет прошивок блока управления.

У бензиновых турбодвигателей с наддувом низкого давления есть перепускной клапан для регулировки производительности турбины, который управляется электроникой. Не вдаваясь в детали, достаточно снизить поток выхлопных газов на турбину при высоких оборотах мотора, чтобы сократить максимальную мощность до нужной величины. При этом на средних частотах вращения зачастую удается сохранить высокий крутящий момент, и дефорсированный автомобиль может почти не потерять в динамике разгона. Процедура больше сказывается на максимальной скорости, которая нужна далеко не всем.

Восстановить мощность можно за счет перепрошивки мотора, и поскольку он рассчитан на повышенную отдачу, драматического сокращения ресурса не происходит. Способ уже много лет применяют импортеры (не только китайские), чтобы сэкономить на акцизах и налогах. Поэтому в России много двигателей с мощностью около 150 л. с., 200 или 250 л. с., которые в других странах выдают на 20–30% больше.

Но снижать мощность кустарно, силами импортеров или дилеров, вряд ли получится. Новые автомобили в России проходят процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в рамках которой устанавливают их паспортную мощность, в основном — по данным производителей. Поэтому отдельно взятый дилер не может легально занизить паспортные характеристики продаваемых им машин и в любом случае нуждается в содействии китайской стороны.

Впрочем, и у китайской стороны будет соблазн делать это. Например, Geely Atlas имеет мощность 200 л. с. С декабря утилизационный сбор на него возрастет на 127 тысяч рублей, с 667 тысяч до 794 тысяч, а с нового года еще сильнее: 800 тысяч и 953 тысячи соответственно. То есть разница превысит 150 тысяч.

Поэтому дефорсировка до 160 л. с., реальная или на бумаге, может сократить расходы самой компании. Чего-то противозаконного в такой практике нет: мощность мотора — это параметр, который выбирает производитель.

Будет ли эта практика использоваться для более дорогих машин, пока неясно. Допустим, для Geely Monjaro «выгода» составит 175 тысяч, а с нового года — 200 тысяч рублей. Но занижение мощности с 238 л. с. до 160 л. с. может негативно сказаться на маркетинговых аспектах и подкосить имидж модели.

Интереснее другое — частный импорт. Здесь ситуация еще хуже: если до 1 декабря при ввозе машин для частного пользования действует символический утильсбор в 3,4–5,2 тысячи рублей, то после реформы для машин мощнее 160 л. с. ставки станут коммерческими. То есть для новых машин с моторами 1–2 литра возрастут до 750 тысяч рублей и больше, а для более «объемных» и подержанных — еще круче. И соблазн занизить мощность гораздо выше.

Но в случае с серым и частным импортом содействие китайской стороны маловероятно, поэтому снизить мощность получится разве что за счет той или иной формы подлога, а это рискованно. ФТС ведет тщательные проверки ввезенных в Россию машин, причем речь об импорте за последние три года (таков срок давности), и уже есть примеры массового досбора платежей. Отдельное направление — борьба с занижением таможенной стоимости и доначисление сбора задним числом. Правда, Верховный суд России в данном случае встал на сторону импортеров-частников. Но если речь о подделке документов или намеренном искажении данных, судиться с таможенниками будет сложнее.

Большую экономию может дать занижение мощности электромобилей и гибридов, но для них отсечка начинается от 80 кВт (109&nbsp;л.&nbsp;с.). При этом берется не пиковая, а 30-минутная мощность, которая в 2–3 раза ниже максимальной | Источник: Артем КрасновБольшую экономию может дать занижение мощности электромобилей и гибридов, но для них отсечка начинается от 80 кВт (109&nbsp;л.&nbsp;с.). При этом берется не пиковая, а 30-минутная мощность, которая в 2–3 раза ниже максимальной | Источник: Артем Краснов

Большую экономию может дать занижение мощности электромобилей и гибридов, но для них отсечка начинается от 80 кВт (109 л. с.). При этом берется не пиковая, а 30-минутная мощность, которая в 2–3 раза ниже максимальной

Источник:

Артем Краснов

На первичном рынке мы наверняка увидим снижение мощности до 160 л. с. у отдельных моделей. Помимо утильсбора это позволяет экономить на акцизах, например, при ввозе упомянутого Geely Atlas «дисконт» составит еще 23 тысячи.

Какую мощность имеет ваш автомобиль?

до 100 л. с.
100–150 л. с.
150–200 л. с.
более 200 л. с.

Накануне повышения утильсбора цены на автомобили подскочили. Ожил и спрос: люди торопятся оформить сделку до повышения. Реформа «утиля» пройдет в два этапа: ставки повысят с 1 декабря 2025 года и с 1 января 2026 года.

ПО ТЕМЕ
Артём КрасновАртём Краснов
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Утилизационный сбор Авторынок Импорт Цена на автомобили
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
27 минут
Интересно, как долго продлится эта лазейка?
Гость
25 минут
Может, пора ужесточить контроль на границе?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
«Непохожие на нас имеют право на счастье». Почему нужно обязательно найти и посмотреть фильм «Пуанты для моей мамы»
Надежда Губарь
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление