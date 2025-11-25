Чип-тюнинг против утильсбора. Импортеры нашли законную лазейку для ввоза мощных машин

В качестве пруфа авторы таких сообщений приводят данные о Chery Arrizo 8, у которого мощность мотора снизилась со 186 л. с. до 150 л. с. Нюанс лишь в том, что сделано это еще в 2024 году с выходом упрощенной версии седана. В то время разговоров о «мощностном» утильсборе еще не было, и мотор ослабили ради попадания в выгодную налоговую нишу.

По Сети пошли сообщения, что китайские импортеры нашли простой и действенный способ обойти новые ставки утилизационного сбора, которые начнут действовать с 1 декабря 2025 года. Повышенные коэффициенты будут применять для машин с мощностью более 160 л. с., и один из вариантов обойти их — снизить паспортные параметры до нужной величины. Хотя большая часть таких «новостей» оказалась фейком, способ отнюдь не лишен смысла. Рассказываем, что известно о путях обхода утильсбора.

О реальных примерах сокращения мощности накануне 1 декабря нам пока неизвестно, но способ вполне действенный, так что наверняка будет использоваться в будущем: мощность современных моторов несложно снизить за счет прошивок блока управления.

У бензиновых турбодвигателей с наддувом низкого давления есть перепускной клапан для регулировки производительности турбины, который управляется электроникой. Не вдаваясь в детали, достаточно снизить поток выхлопных газов на турбину при высоких оборотах мотора, чтобы сократить максимальную мощность до нужной величины. При этом на средних частотах вращения зачастую удается сохранить высокий крутящий момент, и дефорсированный автомобиль может почти не потерять в динамике разгона. Процедура больше сказывается на максимальной скорости, которая нужна далеко не всем.

Восстановить мощность можно за счет перепрошивки мотора, и поскольку он рассчитан на повышенную отдачу, драматического сокращения ресурса не происходит. Способ уже много лет применяют импортеры (не только китайские), чтобы сэкономить на акцизах и налогах. Поэтому в России много двигателей с мощностью около 150 л. с., 200 или 250 л. с., которые в других странах выдают на 20–30% больше.

Но снижать мощность кустарно, силами импортеров или дилеров, вряд ли получится. Новые автомобили в России проходят процедуру одобрения типа транспортного средства (ОТТС), в рамках которой устанавливают их паспортную мощность, в основном — по данным производителей. Поэтому отдельно взятый дилер не может легально занизить паспортные характеристики продаваемых им машин и в любом случае нуждается в содействии китайской стороны.

Впрочем, и у китайской стороны будет соблазн делать это. Например, Geely Atlas имеет мощность 200 л. с. С декабря утилизационный сбор на него возрастет на 127 тысяч рублей, с 667 тысяч до 794 тысяч, а с нового года еще сильнее: 800 тысяч и 953 тысячи соответственно. То есть разница превысит 150 тысяч.

Поэтому дефорсировка до 160 л. с., реальная или на бумаге, может сократить расходы самой компании. Чего-то противозаконного в такой практике нет: мощность мотора — это параметр, который выбирает производитель.

Будет ли эта практика использоваться для более дорогих машин, пока неясно. Допустим, для Geely Monjaro «выгода» составит 175 тысяч, а с нового года — 200 тысяч рублей. Но занижение мощности с 238 л. с. до 160 л. с. может негативно сказаться на маркетинговых аспектах и подкосить имидж модели.

Интереснее другое — частный импорт. Здесь ситуация еще хуже: если до 1 декабря при ввозе машин для частного пользования действует символический утильсбор в 3,4–5,2 тысячи рублей, то после реформы для машин мощнее 160 л. с. ставки станут коммерческими. То есть для новых машин с моторами 1–2 литра возрастут до 750 тысяч рублей и больше, а для более «объемных» и подержанных — еще круче. И соблазн занизить мощность гораздо выше.

Но в случае с серым и частным импортом содействие китайской стороны маловероятно, поэтому снизить мощность получится разве что за счет той или иной формы подлога, а это рискованно. ФТС ведет тщательные проверки ввезенных в Россию машин, причем речь об импорте за последние три года (таков срок давности), и уже есть примеры массового досбора платежей. Отдельное направление — борьба с занижением таможенной стоимости и доначисление сбора задним числом. Правда, Верховный суд России в данном случае встал на сторону импортеров-частников. Но если речь о подделке документов или намеренном искажении данных, судиться с таможенниками будет сложнее.