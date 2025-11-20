Надоели «китайцы». В России резко возросли продажи машин местной сборки

Маскировка китайских машин российскими брендами — тренд последних лет Источник: АГР Холдинг

Впервые с 2022 года доля автомобилей российской сборки превысила 50%: такие данные по итогам января–октября 2025 года приводит агентство «Автостат». Речь о машинах как исконно российских марок («Лада», УАЗ), так и о «китайцах» под родными или маскировочными брендами. Одновременно на 27% упали продажи брендов из КНР, и во многом — из-за «камуфляжного» ребрендинга марок: самый яркий пример — переход китайских кроссоверов Chery под российскую марку Tenet.

О полной реанимации росавтопрома говорить рано: в прежние времена доля машин местной сборки превышала 80%, но дело не только в этом. Важнее, что до начала СВО заводы официально входили в составы глобальных концернов, которые были заинтересованы в их развитии — это гарантировало стабильную поставку компонентов и обновление модельного ряда. Нынешняя сборка иномарок, кроме тульского Haval, — это инициатива российских компаний, в основном автодилерских холдингов без опыта в автопроме. Материнские концерны из КНР, Южной Кореи и Франции (в случае с тульскими Citroen) от этих предприятий дистанцируются всё сильнее, запрещая, например, использовать родные бренды. Это делает ситуацию неустойчивой, а перспективу расплывчатой: иностранный концерн может прекратить сотрудничество без больших финансовых потерь — достаточно остановить поставки машинокомплектов в Россию. Но в условиях санкций удачных вариантов в принципе нет.

Производство иномарок со сваркой и окраской кузовов идет на заводах Haval, Tenet, Sollers, «Москвич», Solaris и «Автотор» Источник: АГР Холдинг

И всё же автозаводы понемногу набирают обороты. За первые 10 месяцев 52,3% проданных машин имели российскую прописку, а если добавить белорусские «Белджи», то автомобили, собранные в ЕАЭС, заняли более 57% рынка. В это число попадают также казахские Skoda, Hyundai и Kia, но против них началась кампания по досбору «утиля».

Для сравнения, в 2024 году, по данным «Автостата», доля российской сборки в продажах составляла лишь 41,5% — минимум с постсоветских времен. До этого локальный спад пришелся на 2008 год — 44%. Это год был переходным: продажи АВТОВАЗа, «Волги», УАЗа уже падали, а сборка российских иномарок только разгонялась.

Интересно, что рыночный вес АВТОВАЗа продолжает снижаться в дни, когда, казалось бы, он мог монополизировать бюджетный сегмент. Если в 2023 году доля завода впервые за 15 лет превысила 30%, то сейчас упала до 20%.

В октябре долю рынка потеряла не только «Веста», но и «Гранта» Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

Инициативу перехватывают «новые русские» бренды, под которыми российский бизнес маскирует местную сборку иномарок, в основном китайских. К уже работающим «Москвичу», Evolute, Tenet, Solaris (бывший Hyundai-Kia), Sollers скоро могут добавиться Jeland (Jaecoo), Onives (Omoda), Votour (Jetour), Esteo (Exeed). Это и есть основной рецепт современного росавтопрома: сборка чайнакаров без официального взаимодействия с компаниями-собственниками технологий.

Единственный открытый проект по сборке чайнакаров — это заводы Haval в Туле и Калуге на мощностях завода Citroen. Предприятие заработало в 2019 году, сумело перезапуститься в 2022 году и с тех пор развивается: например, год назад заработало моторное производство.

Сборка прочих чайнакаров успеха не принесла. Выпускать машины под родными брендами пытался «Автотор», но продажи Kaiyi и BAIC снижаются, SWM слегка оживили скидки, но спрос всё равно гомеопатический, а Forthing не зашел россиянам совсем. Парадоксально, но звездой октября стал другой проект «Автотора» — Amberauto A5 (также перелицованный «китаец»), опередивший Zeekr 001 в категории электромобилей. Но сделать это удалось за счет внушительных скидок.

Несмотря на скромные успехи, марка BAIC заявила о желании остаться в России Источник: Артем Краснов

Судьба «новых русских» брендов тоже неоднородна: проект Xcite проработал лишь год, и с тех пор распродает запасы машин. «Москвич» сумел выйти на относительно стабильный уровень продаж в 1,2–1,6 тысячи машин в месяц, но прогресса нет, а из четырех моделей 90% успеха обеспечивает одна, кроссовер «Москвич-3». По итогам года будет продано в районе 15 тысяч перелицованных JAC, и это втрое ниже планов, оглашенных руководством завода в 2022 году.

Бледно выглядит и Evolute: акцент на электромобили российской сборки не сработал, и относительным спросом пользуется только гибрид i-Space, а также гибриды Voyah липецкой сборки (родственный проект). Завод запускает новую модель, очень напоминающую Kia.

На контрасте с этим успешным можно считать старт «Тенета»: проекта того же «АГР Холдинга», что владеет питерским заводом Hyundai (сейчас выпускает Solaris). Сборка «Тенетов» идет в Калуге на бывшем заводе Volkswagen. Кроссоверы являются копиями Chery Tiggo 4, 7, 8 и продаются через автосалоны китайской марки, замещая аналогичные модели самой «Чери». За первые два месяца удалось продать 10 тысяч «Тенетов»: для сравнения, «Москвич» продает столько за 10 месяцев. По этому же методу близкие к «АГР Холдинг» компании перезапускают бывший питерский завод GM, где, по неофициальной информации, будут делать Jeland (Jaecoo).

Все модели Tenet — копии кроссоверов семейства Chery Tiggo. Модель T8 идентична Chery Tiggo 8 Plus. Именно такая версия «восьмерки» в России ранее не продавалась Источник: АГР Холдинг

Общая проблема подобных проектов — зависимость от внешних факторов. Наглядный пример — завод Solaris. Он выпускает те же четыре модели Kia и Hyundai, что и до кризиса, однако машинокомплекты подходят к концу, равно как истекает опцион на выкуп завода корейской стороной. Без ее заинтересованности продолжать сборку, судя по всему, невозможно, и еще в первой половине года завод прекратил выпуск Solaris HS (бывший Hyundai Solaris). На предприятии замечали делегации китайской GAC, и хотя официально о подобных планах не объявлялось, по всем признакам идет поиск нового партнера.

Резкий рост утильсбора в последние годы дает местным сборщикам определенные плюсы: они платят его наравне с импортерами, но получают компенсацию, если заключили специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом. В 2026 году размер утильсбора достигнет запретительных величин: для новых машин с моторами 1–2 литра — 800 тысяч рублей. Для сравнения, в начале 2023 года он составлял 178 тысяч. Это делает импорт еще менее конкурентоспособным и принуждает россиян покупать автомобили местной сборки.

Бренд Solaris делает сейчас основной акцент на модель HC (бывшая Hyundai Creta) Источник: Артем Краснов

Парадоксально, что местная сборка не дает пока и прямой экономии, что связано с малыми тиражами выпуска, зависимостью от китайских компонентов, сложной логистикой и общей экономической ситуацией. Поэтому автомобили с российской пропиской получаются заметно дороже аналогичных китайских (без учета таможенных сборов) — разница в цене примерно двукратная.

В 2026 году мы наверняка увидим дальнейший рост доли «российских иномарок» — других перспектив у рынка просто нет.

На УАЗе под маркой Sollers выпускают три модели: JAC T6, T8, T9 (на фото) Источник: Артем Краснов

АВТОВАЗ сделал ставку на новую «Ладу Искру», но после тест-драйва стало ясно, что ее отличия от «Весты» незначительны. В следующем году должен выйти кроссовер «Азимут».