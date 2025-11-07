«Лада» для зумеров! Тестируем новую «Искру» на максималках

Еще до старта продаж в АВТОВАЗе говорили, что новая модель будет ориентирована на молодежь благодаря динамике и богатой системе мультимедиа. По словам производителей, это достойный вариант для первой машины.
Корреспондент E1.RU Анастасия Якупова протестировала Iskra. Подробности и ее оценка новой модели — в этом материале и на видео выше.
Что под капотом
Iskra выпускается в трех кузовах: седан, универсал и кросс-версия. Последний вариант отличается габаритами. Он чуть длиннее, выше и шире, внешне больше напоминает небольшой кроссовер благодаря пластиковым декоративным накладкам в нижней части.
В зависимости от комплектации машина оснащена:
в минимальной версии — восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и объемом 1,6 литра, пятиступенчатой механической коробкой передач;
в базовой и максимальной комплектациях уже появляется выбор с двигателем помощнее. Первый вариант — это 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра на 106 лошадиных сил, с шестиступенчатой механической коробкой. Второй вариант — тот же двигатель в сочетании с вариатором.
Очевидно, автоматическая трансмиссия — более удобный вариант для города, но «Искра» на вариаторе самая медленная. Даже по эксплуатационным показателям: она разгоняется до сотни за 13,8 секунды (в то время как на модель на механике с той же мощностью двигателя достигает такой скорости за 12,6 секунды). Даже восьмиклапанник с его 90 «лошадями» обгоняет вариатор (он развивает скорость 100 км/ч за 13 секунд).
Достойный эконом
Для теста нам досталась самая быстрая модель в «жирной» комплектации. Признаюсь честно: за рулем механики я не сидела больше двух лет — с тех пор как сдала на права. Поэтому в первые пару минут пришлось вспоминать, каково это, когда в автомобиле три педали.
По первому впечатлению от старта «Искра» приятно удивила отзывчивым сцеплением. Учитывая экономичный сегмент, она действительно неплохо едет и легко переключается. Чтобы оценить подвеску, мы проехались по грунтовой дороге, и, честно говоря, я ожидала худшего. Новая «Лада» выдерживает и кочки, и ямы.
Уровень шума в салоне также приемлемый. Если сравнивать с «Грантой», «Искра» заметно тише, хотя и бесшумной, конечно, ее не назовешь. У той же «Весты» шумоизоляция на уровень качественнее.
Мы катались в «нафаршированной» комплектации, где есть всё: подогрев руля, зеркал, форсунок омывателей и лобового стекла. Мультируль отделан кожей, и его приятно держать в руках (чего не скажешь о некоторых «китайцах», даже классом выше). Есть кондиционер (который, кстати, отсутствует в базовой комплектации).
Кроме того, в этой модели есть круиз-контроль, задний парктроник и задняя камера. Мы ездили днем, и в светлое время суток всё видно отлично (но, по отзывам покупателей, по вечерам камера становится бесполезной).
Внутреннее убранство, по моему мнению, соответствует классу. Многие блогеры на тестах отмечали, что торпеда выполнена из дешевого пластика, но тут всё как раз совпало с ожиданиями. Чего мы хотели от машины в экономсегменте?
В мультимедийной системе также есть всё необходимое: навигатор, радио, музыка. Есть голосовой помощник «Алиса», которой готов строить маршруты и переключаться между приложениями. Сам сенсорный экран маленький и выглядит инородно (как и на дорогой «Ладе-Ауре»), будто прикрученный планшет. Мы приехали на тест в солнечную погоду и оценили яркость дисплея: даже при засветке изображение сохраняло читаемость.
Также среди особенностей максимальной комплектации — USB-разъемы для пассажиров второго салона и подогрев задних сидений. Сам второй ряд, кстати, небольшой, комфортно здесь расположатся двое пассажиров, а втроем будет уже тесновато.
Внешне «Искра» выглядит современно. Главный вопрос по дизайну остается к огромному лючку бензобака. Зачем его сделали таким несоразмерным, остается загадкой. Впрочем, на технические характеристики это никак не влияет.
Кто же берет «Искры»
Как по характеристикам и размерам, так и по цене «Искра» стала чем-то средним между «Грантой» и «Вестой». Цена на седан стартует с 1,2 млн рублей и достигает 1,6 млн за «полный фарш» (кроссовый универсал еще дороже, его стоимость составляет 1,6–1,8 млн).
В этом сегменте можно найти и новеньких «китайцев» из салона: кроссоверы SWM G05 Pro, JAC JS3, Livan X3 Pro, а также седаны — Changan Alsvin и Livan S6 Pro. Полно интересных вариантов до 1,5 млн есть и на вторичном рынке, куда обычно и идет молодежь, выбирая для себя первый автомобиль.
Кто же берет «Искру»? Зумерам она оказалась неинтересна, и это неудивительно: особых молодежных фишек тут нет, а та же Granta Sport дешевле и динамичнее. Зато новая модель пользуется спросом среди водителей средних лет.
«Первые демонстрационные модели поступили в автосалоны в сентябре. Их разослали в количестве 321 штуки по всей стране, но не для продажи, а чтобы клиенты познакомились с новой моделью. Продажи, по сути, начались уже в октябре. Первые экземпляры были проданы постоянным клиентам, которые ждали и бронировали новую модель. Всех интересовала именно шестиступенчатая коробка передач. Для тех, кто живет в области, важна экономичность на трассе. Плюс автомобиль более резвый, более динамичный за счет коротких передач в сравнении с пятиступенчатым», — рассказал консультант автосалона «ИЮЛЬ авто» Максим Жиляев.
В автосалоне отметили, что за первый месяц продали шесть «Искр» и разбирает их отнюдь не молодежь. Все автомобили уехали с покупателями в область. Интересуются машиной в основном водители 40–50 лет, причем только один из шести экземпляров был на вариаторе, остальные — механика.
«Преимущество „Искры“, по отзывам водителей, — это ее управляемость и маневренность. В автомобиле есть система курсовой устойчивости и антиблокировочная система. Кроме того, модель разработана на платформе Renault, ее часто сравнивают с очень популярным в стране Logan», — добавил продавец.
Кроме того, «Искра» заинтересовала бюджетников. По программе господдержки на Lada дают скидки: 10% — семьям с двумя и более детьми, 20% — медработникам, педагогам и военным (а бойцы СВО, получившие ранения, могут купить отечественное авто с 40% выгодой).
Пока мы тестировали «Искру», встретили в салоне покупателя. Алексей — учитель, дизайн и цвет машины понравились его жене. У них двое детей. Раньше отец семейства возил всех на «Калине», которая стала тесной с учетом прибавления. В итоге он как педагог забрал новый автомобиль в средней комплектации за 1,1 млн рублей.
С учетом субсидии цена действительно становится более привлекательной. Но, если скидки «не про вашу честь», на рынке можно найти и другие интересные варианты.
В начале года мы показывали Lada для богачей: Aura позиционируют как отечественный бизнес-класс.