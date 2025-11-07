«Лада» для зумеров! Тестируем новую «Искру» на максималках

Новая Lada рассчитана на молодежь, но особенных фишек для начинающих водителей мы не нашли Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Еще до старта продаж в АВТОВАЗе говорили, что новая модель будет ориентирована на молодежь благодаря динамике и богатой системе мультимедиа. По словам производителей, это достойный вариант для первой машины.

Тестируем новую модель на видео Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Корреспондент E1.RU Анастасия Якупова протестировала Iskra. Подробности и ее оценка новой модели — в этом материале и на видео выше.

Что под капотом

Iskra выпускается в трех кузовах: седан, универсал и кросс-версия. Последний вариант отличается габаритами. Он чуть длиннее, выше и шире, внешне больше напоминает небольшой кроссовер благодаря пластиковым декоративным накладкам в нижней части.

+2

В зависимости от комплектации машина оснащена:

в минимальной версии — восьмиклапанным двигателем мощностью 90 лошадиных сил и объемом 1,6 литра, пятиступенчатой механической коробкой передач;

в базовой и максимальной комплектациях уже появляется выбор с двигателем помощнее. Первый вариант — это 16-клапанный мотор объемом 1,6 литра на 106 лошадиных сил, с шестиступенчатой механической коробкой. Второй вариант — тот же двигатель в сочетании с вариатором.

Очевидно, автоматическая трансмиссия — более удобный вариант для города, но «Искра» на вариаторе самая медленная. Даже по эксплуатационным показателям: она разгоняется до сотни за 13,8 секунды (в то время как на модель на механике с той же мощностью двигателя достигает такой скорости за 12,6 секунды). Даже восьмиклапанник с его 90 «лошадями» обгоняет вариатор (он развивает скорость 100 км/ч за 13 секунд).

Достойный эконом

Для теста нам досталась самая быстрая модель в «жирной» комплектации. Признаюсь честно: за рулем механики я не сидела больше двух лет — с тех пор как сдала на права. Поэтому в первые пару минут пришлось вспоминать, каково это, когда в автомобиле три педали.

Эту вазовскую модель позиционируют как молодежную Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По первому впечатлению от старта «Искра» приятно удивила отзывчивым сцеплением. Учитывая экономичный сегмент, она действительно неплохо едет и легко переключается. Чтобы оценить подвеску, мы проехались по грунтовой дороге, и, честно говоря, я ожидала худшего. Новая «Лада» выдерживает и кочки, и ямы.

Уровень шума в салоне также приемлемый. Если сравнивать с «Грантой», «Искра» заметно тише, хотя и бесшумной, конечно, ее не назовешь. У той же «Весты» шумоизоляция на уровень качественнее.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Мы катались в «нафаршированной» комплектации, где есть всё: подогрев руля, зеркал, форсунок омывателей и лобового стекла. Мультируль отделан кожей, и его приятно держать в руках (чего не скажешь о некоторых «китайцах», даже классом выше). Есть кондиционер (который, кстати, отсутствует в базовой комплектации).

Кроме того, в этой модели есть круиз-контроль, задний парктроник и задняя камера. Мы ездили днем, и в светлое время суток всё видно отлично (но, по отзывам покупателей, по вечерам камера становится бесполезной).

В «Искре» есть парктроники и камера Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Внутреннее убранство, по моему мнению, соответствует классу. Многие блогеры на тестах отмечали, что торпеда выполнена из дешевого пластика, но тут всё как раз совпало с ожиданиями. Чего мы хотели от машины в экономсегменте?

В мультимедийной системе также есть всё необходимое: навигатор, радио, музыка. Есть голосовой помощник «Алиса», которой готов строить маршруты и переключаться между приложениями. Сам сенсорный экран маленький и выглядит инородно (как и на дорогой «Ладе-Ауре»), будто прикрученный планшет. Мы приехали на тест в солнечную погоду и оценили яркость дисплея: даже при засветке изображение сохраняло читаемость.

Мультимедийный экран с «Алисой» Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Также среди особенностей максимальной комплектации — USB-разъемы для пассажиров второго салона и подогрев задних сидений. Сам второй ряд, кстати, небольшой, комфортно здесь расположатся двое пассажиров, а втроем будет уже тесновато.

Внешне «Искра» выглядит современно. Главный вопрос по дизайну остается к огромному лючку бензобака. Зачем его сделали таким несоразмерным, остается загадкой. Впрочем, на технические характеристики это никак не влияет.

Кто же берет «Искры»

Как по характеристикам и размерам, так и по цене «Искра» стала чем-то средним между «Грантой» и «Вестой». Цена на седан стартует с 1,2 млн рублей и достигает 1,6 млн за «полный фарш» (кроссовый универсал еще дороже, его стоимость составляет 1,6–1,8 млн).

В этом сегменте можно найти и новеньких «китайцев» из салона: кроссоверы SWM G05 Pro, JAC JS3, Livan X3 Pro, а также седаны — Changan Alsvin и Livan S6 Pro. Полно интересных вариантов до 1,5 млн есть и на вторичном рынке, куда обычно и идет молодежь, выбирая для себя первый автомобиль.

Кто же берет «Искру»? Зумерам она оказалась неинтересна, и это неудивительно: особых молодежных фишек тут нет, а та же Granta Sport дешевле и динамичнее. Зато новая модель пользуется спросом среди водителей средних лет.

Так выглядит подкапотное пространство Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

«Первые демонстрационные модели поступили в автосалоны в сентябре. Их разослали в количестве 321 штуки по всей стране, но не для продажи, а чтобы клиенты познакомились с новой моделью. Продажи, по сути, начались уже в октябре. Первые экземпляры были проданы постоянным клиентам, которые ждали и бронировали новую модель. Всех интересовала именно шестиступенчатая коробка передач. Для тех, кто живет в области, важна экономичность на трассе. Плюс автомобиль более резвый, более динамичный за счет коротких передач в сравнении с пятиступенчатым», — рассказал консультант автосалона «ИЮЛЬ авто» Максим Жиляев.

Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Люк бензобака почему-то в два раза больше, чем обычно. Такое дизайнерское решение Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В автосалоне отметили, что за первый месяц продали шесть «Искр» и разбирает их отнюдь не молодежь. Все автомобили уехали с покупателями в область. Интересуются машиной в основном водители 40–50 лет, причем только один из шести экземпляров был на вариаторе, остальные — механика.

«Преимущество „Искры“, по отзывам водителей, — это ее управляемость и маневренность. В автомобиле есть система курсовой устойчивости и антиблокировочная система. Кроме того, модель разработана на платформе Renault, ее часто сравнивают с очень популярным в стране Logan», — добавил продавец.

Все шесть проданных «Искр» уехали в область Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Кроме того, «Искра» заинтересовала бюджетников. По программе господдержки на Lada дают скидки: 10% — семьям с двумя и более детьми, 20% — медработникам, педагогам и военным (а бойцы СВО, получившие ранения, могут купить отечественное авто с 40% выгодой).

Пока мы тестировали «Искру», встретили в салоне покупателя. Алексей — учитель, дизайн и цвет машины понравились его жене. У них двое детей. Раньше отец семейства возил всех на «Калине», которая стала тесной с учетом прибавления. В итоге он как педагог забрал новый автомобиль в средней комплектации за 1,1 млн рублей.

С учетом субсидии цена действительно становится более привлекательной. Но, если скидки «не про вашу честь», на рынке можно найти и другие интересные варианты.

Как вам новая Lada Iskra? Классная машина, я бы взял себе Машина неплохая, но цена завышена Не возьму ни за какие деньги