НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +9

2 м/c,

вос.

 755мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Хотят отобрать квартиру
Огородили площадку под новостройку
Сэкономить время и нервы на врачах
Закрывали аэропорт
Продлили арест экс-директору дорожной компании
Человек погиб в пожаре
Звезда сериала «Деффчонки» в Ярославле
Ярославна на «Мисс Россия»
Афиша на октябрь
Переехали из Бельгии в Ярославль
Авто Сумма выплат по ОСАГО вырастет, но полис станет дороже: что обсуждают Минфин и ЦБ

Сумма выплат по ОСАГО вырастет, но полис станет дороже: что обсуждают Минфин и ЦБ

Россияне не смогут сами выбирать между ремонтом и деньгами

182
Процесс выплат после ДТП часто затягивают | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUПроцесс выплат после ДТП часто затягивают | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Процесс выплат после ДТП часто затягивают

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Страховщиков следует обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Таким образом стоит поступить, если они получат право самостоятельно выбирать между ремонтом или деньгами.

«Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме», — сказал Чебесков во время парламентских слушаний по законопроекту о реформировании натуральной формы возмещения в рамках ОСАГО.

Сейчас предлагается, что если ремонт окажется дороже, то разницу будут доплачивать позже. Однако страховщики затягивают с выплатой и «гражданин может плюнуть и не связываться», получить минимальную сумму. А потом за дополнительными деньгами не пойти, потому что это сложно, отметил замминистра.

Однако такой подход может быть не очень выгодным для автовладельцев. Отмена учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО может привести к росту стоимости полисов на 40%, заявил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

«Износ — это значимая часть тарифа. Если мы от него откажемся — это будет порядка 40% влияния на тариф, а значит — одномоментное увеличение стоимости полисов. Не уверен, что это нужно в сегодняшних реалиях», — сказал Габуния.

Пока же расчет выплат делается с учетом износа деталей автомобиля. Это значительно снижает сумму компенсации.

Сейчас рассматривается законопроект об изменении схемы компенсации по ОСАГО. Он предполагает следующие изменения:

  • увеличение срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней;

  • возможность провести ремонт самостоятельно и получить допвыплату, если фактические расходы оказались выше, чем компенсация с учетом коэффициента износа;

  • возможность запросить дополнительную компенсацию, если расходы оказались выше калькуляции по единой методике РСА (в случае обнаружения скрытых повреждений.

О том, как нововведения  повлияют на автомобилистов обсудили с экспертами. Они предполагают, что процесс компенсации и ремонта станет только длиннее.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ОСАГО Минфин ЦБ Выплата Цена
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
15 минут
Ничего нового, бесконечный рост цен 25 лет
Гость
41 минута
Еще надо единую методику РСА пересмотреть, а то там цены занижены как минимум в 2-3 раза от рыночных.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Платить сверхпроценты невыгодно». Застройщик честно рассказал, почему новостройки сдают с задержкой
Владимир Городенкер
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«План был обречен на провал». Как зоопсихолог воспитывала непослушного пса: история о потраченных нервах и деньгах
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Экономят и дарят продуктовые наборы: флорист и мама школьниц — о том, почему родители перестали одаривать педагогов букетами
Наталья Кекало
Флористика, бизнес
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление