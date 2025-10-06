Сумма выплат по ОСАГО вырастет, но полис станет дороже: что обсуждают Минфин и ЦБ

Процесс выплат после ДТП часто затягивают Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Страховщиков следует обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Таким образом стоит поступить, если они получат право самостоятельно выбирать между ремонтом или деньгами.

«Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме», — сказал Чебесков во время парламентских слушаний по законопроекту о реформировании натуральной формы возмещения в рамках ОСАГО.

Сейчас предлагается, что если ремонт окажется дороже, то разницу будут доплачивать позже. Однако страховщики затягивают с выплатой и «гражданин может плюнуть и не связываться», получить минимальную сумму. А потом за дополнительными деньгами не пойти, потому что это сложно, отметил замминистра.

Однако такой подход может быть не очень выгодным для автовладельцев. Отмена учета износа автомобилей при расчете выплат по ОСАГО может привести к росту стоимости полисов на 40%, заявил зампред Банка России Филипп Габуния в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

«Износ — это значимая часть тарифа. Если мы от него откажемся — это будет порядка 40% влияния на тариф, а значит — одномоментное увеличение стоимости полисов. Не уверен, что это нужно в сегодняшних реалиях», — сказал Габуния.

Пока же расчет выплат делается с учетом износа деталей автомобиля. Это значительно снижает сумму компенсации.

Сейчас рассматривается законопроект об изменении схемы компенсации по ОСАГО. Он предполагает следующие изменения:

увеличение срока ремонта по ОСАГО с 30 до 45 рабочих дней;

возможность провести ремонт самостоятельно и получить допвыплату, если фактические расходы оказались выше, чем компенсация с учетом коэффициента износа;

возможность запросить дополнительную компенсацию, если расходы оказались выше калькуляции по единой методике РСА (в случае обнаружения скрытых повреждений.