«Пострадают те, кто не уважает российскую технику». Утильсбор на авто повышают в сотни раз — кому это выгодно и что делать нам

Утильсбор планируют повысить в сотни раз Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на ввозимые машины с 1 ноября, из-за чего стоимость автомобилей может взлететь на несколько миллионов. 81 тысяча недовольных людей закидали дизлайками проект министерства, а параллельно россияне побежали скупать машины за оставшийся месяц.

Наши коллеги из MSK1.RU разбирались, сколько теперь придется переплачивать автомобилистам и пытаются ли нас пересадить на «Лады» и китайский автопром.

Утилизационный сбор — это налог для импортеров, производителей или покупателей автомобилей. Его взимают, чтобы в будущем переработать транспортное средство, деньги идут в федеральный бюджет.

В чем суть инициативы

В России стоимость сбора и так планово повышают каждый год, но Минпромторг решил добавить новое правило, из-за которого налог подорожает для физических лиц в сотни раз . Именно на физлица зачастую оформляют машины импортеры и привозят новые автомобили с доплатой 3400 рублей.

По замыслу министерства, рассчитывать стоимость теперь будут не только по возрасту машины и объему двигателя, но и по его мощности . Директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков подсчитал, что изменения коснутся 68% иномарок, ввозимых в Россию. Подорожает, по его мнению, весь транспорт, но в разной степени.

«В первую очередь пострадают те, кто не уважает российскую и китайскую технику, а любит прочие иномарки, мощность и драйв», — написал он в Telegram.

На сколько подорожают автомобили

Генеральный директор дилера «Панавто» Наталья Митяева в разговоре с MSK1.RU сообщила, что изменения затронут также электромобили и гибриды мощностью от 58,84 кВт. По ее словам, повышение утильсбора прежде всего ограничит параллельный импорт через физлица, а это самый массовый способ ввоза машин.

«Если законопроект вступит в силу, стоимость большинства ввозимых машин с 1 ноября ощутимо вырастет. Например, модели LiXiang L7 и L9 подорожают в среднем на 2 миллиона рублей», — сказала Митяева.

В компании уже видят, что многие покупатели стараются купить автомобиль до начала ноября. О том же сообщают журналистам другие дилеры.

Автомобильный юрист Лев Воропаев сообщил MSK1.RU, что после вступления нововведений в силу россиянам будет тяжелее купить южнокорейские, немецкие и китайские кроссоверы — они в основном мощнее 160 л. с. Могут пострадать автолюбители, которые уже заказали машины, но не успевают их получить до 1 ноября.

Мы посчитали, какой утильсбор придется заплатить за новые автомобили разной мощности:

Skoda Superb (186 л. с.) — 750 000 рублей;

Haval H5 (200 л. с.) — 794 000 рублей;

BMW X5 (249 л. с.) — 2 002 000 рублей;

Tesla Model Y (534 л. с.) — 3 040 000 рублей.

Утильсбор планируют повысить в сотни раз Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Кому выгодны новые правила

По словам Воропаева, новые правила выгодны отечественным и локализованным китайским производителям.

«Государство активно защищает внутренний автомобильный рынок, — объяснил собеседник. — Для всех, кто занимается продажей автомобилей, произведенных в России, либо для поставщиков, которые занимаются прямыми поставками, это тоже будет выгодно».

В свою очередь глава АВТОВАЗа Максим Соколов заверяет, что компания ничего не выиграет.

«АВТОВАЗ не производит автомобили мощностью свыше 160 л. с., поэтому влияние этих изменений на продукцию АВТОВАЗа будет нейтральным», — передают слова Соколова «Известия».

При этом в 2024 году производитель поддерживал поэтапное повышение утилизационного сбора. В АВТОВАЗе называли это стимулом для иностранных брендов инвестировать в производство на территории России.

Кто выступил против нововведений

Национальный автомобильный союз предупредил, что дополнительный утильсбор затронет большую часть ввозимых автомобилей, а цены вырастут вообще на все машины , даже подержанные. На портале нормативных актов против законопроекта проголосовало более 80 тысяч пользователей, а за — 552 человека.

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов в разговоре с «Известиями» утверждал, что к затратам на утилизацию сбор имеет отдаленное отношение и на популярные машины его нужно отменить.

Мы против того, чтобы утильсбор платили все автовладельцы. Так мы не поможем ни гражданам, ни своему автопрому. Сергей Миронов депутат

Есть ли лазейки в законе и что грозит за невыплату сбора

Автоюрист Лев Воропаев объяснил, что обойти новые правила законным способом не удастся. Если же автомобилист сам привез машину и должен заплатить утильсбор, но не делает этого, его засудят.

«Как показывает практика, таможенная служба обращается через полтора-два года в суд, если человек добровольно не выплачивает утилизационный сбор, и в судебном порядке взыскивает всю эту разницу», — предупредил Воропаев.