В России придумали новый повод оставить водителей без прав: подвести могут не только нарушения на дороге

Отказ от проверки не поможет сохранить водительское удостоверение Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России теперь можно остаться без прав, если обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.

«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — говорится в законе.

Сейчас водители обязаны проходить медицинские осмотры раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в два года для периодических медосмотров, а для некоторых категорий водителей. Это касается тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы. Также существуют ежедневные проверки перед рейсом и после рейса.

До принятия поправок человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия водительского удостоверения даже в случае появления у него медицинских противопоказаний, в том числе психических расстройств.

Теперь же водителя смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Если на проверке подтвердится ухудшение здоровья, сведения автоматически передадут в полицию, где будет приниматься решение о судьбе водительского удостоверения. Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав.