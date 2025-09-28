В России придумали новый повод оставить водителей без прав: подвести могут не только нарушения на дороге

В России теперь можно остаться без прав, если обнаружат противопоказания к вождению при внеочередном медосмотре. Новый закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
«Водителю транспортного средства, получившему уведомление о необходимости прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования, необходимо в течение трех месяцев пройти указанное медицинское освидетельствование», — говорится в законе.
Сейчас водители обязаны проходить медицинские осмотры раз в 10 лет при получении или продлении водительского удостоверения, раз в два года для периодических медосмотров, а для некоторых категорий водителей. Это касается тех, кто перевозит пассажиров или опасные грузы. Также существуют ежедневные проверки перед рейсом и после рейса.
До принятия поправок человек мог продолжать водить машину, пока не истечет срок действия водительского удостоверения даже в случае появления у него медицинских противопоказаний, в том числе психических расстройств.
Теперь же водителя смогут отправить на внеочередное обследование при диспансеризации и медосмотре. Если на проверке подтвердится ухудшение здоровья, сведения автоматически передадут в полицию, где будет приниматься решение о судьбе водительского удостоверения. Неявка на медосвидетельствование также приведет к аннулированию прав.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит забирать права за непредоставление преимущества скорой помощи на срок до двух лет. Сейчас за это нарушение предусмотрен штраф от 4,5 до 7 тысяч рублей, при этом водительское удостоверение могут оставить.