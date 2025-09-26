НДС повышают вместе с утильсбором. Прикидываем, на сколько подорожают автомобили

Geely Monjaro поставляют в Россию официально, но пользуется спросом и его «серый» импорт Источник: пресс-служба компании Geely

Министерство финансов запустило процедуру повышения НДС с 20 до 22%: поправки в Налоговый кодекс объясняют необходимостью финансировать оборону и безопасность страны. Мера напрямую скажется и на автомобильном рынке: запланированное на 1 января 2026 года увеличение НДС совпадает с очередной эскалацией утилизационного сбора. Мы посчитали, какова будет суммарная наценка, на примере популярных у импортеров автомобилей: Geely Monjaro, Zeekr 001 и относительно доступного Kia Seltos. По нашим оценкам, прибавки составят сотни тысяч рублей.

Kill Monjaro

В Китае Geely Monjaro c 238-сильным турбомотором стоит порядка 175 тысяч юаней, или по курсу 2,1 миллиона рублей. По нынешним правилам при его ввозе юрлицо оставляет на таможне 1,75 миллиона. Две доминирующие статьи — это утилизационный сбор (667 тысяч рублей) и НДС (528 тысяч), остальное — акциз, пошлина и сбор за таможенное оформление.

До повышения утильсбора частный ввоз Geely Monjaro позволял экономить до 1,5 миллиона рублей Источник: пресс-служба компании Geely

Утилизационный сбор повысится дважды: сначала с 1 ноября 2025 года, затем с 1 января 2026-го. Ноябрьская реформа увеличивает ставку для машин мощностью более 160 л. с., январская — для всех. Поэтому для «Монджаро» получается идеальный шторм, и с 2026 года утильсбор за него подскочит с 667 тысяч до 1,01 миллиона рублей (плюс 343 тысячи).

К этому нужно добавить возросший НДС, который вычисляется от следующей базы: таможенная стоимость машины плюс акциз (в нашем случае 227 тысяч) и пошлина (315 тысяч). Итого 22-процентный НДС для «Монджаро» составит 581,3 тысячи, то есть повысится на 53 тысячи. В сумме новые правила добавят к цене 396 тысяч рублей, а совокупный таможенный сбор увеличится с 1,75 до 2,09 миллиона , то есть сравняется со стоимостью автомобиля в Китае.

Если сейчас Monjaro без учета спецпредложений стоит от 4,55 миллиона, то с нового года минимальная цена приблизится к 5 миллионам рублей.

А если ввезти частным импортом?

Не удастся хакнуть систему и за счет ввоза автомобиля для личного пользования. До ноября импортер-частник платит символический утильсбор в 3,4 тысячи рублей, но после реформы все машины мощнее 160 л. с. тарифицируются по «юридическим» ставкам. Что касается НДС, то при ввозе бензиновых машин частники его не платят, но для него действует высокая ставка таможенной пошлины — 48% вместо 15%. Совокупный таможенный платеж для физлица при ввозе нового Monjaro с 1 января 2026 года составит 2,08 миллиона рублей , то есть идентичен таковому для «юриков».

Для подержанных машин ситуация еще хуже, и за Monjaro старше трех лет потребуют заплатить 1,678 миллиона рублей одного только утильсбора .

НевывоZeekr

Реформы больно ударят и по рынку электромобилей: во-первых, ставки «утиля» для них драматически возрастают уже с ноября, во-вторых, НДС платится даже при частном импорте. Так, физлицо, ввозящее новый Zeekr 001 таможенной стоимостью 3,6 миллиона, сейчас оставит на таможне 1,514 миллиона рублей (включая НДС и акциз, который для «электричек» частники оплачивают). С нового года утильсбор возрастет на 1,85 миллиона, увеличение НДС добавит еще 85 тысяч, и общий сбор достигнет 3,44 миллиона рублей. То есть снова окажется почти равным цене автомобиля в Китае.

О машинах типа Zeekr 001 можно будет забыть: все лазейки для «льготного» ввоза электромобилей за последние два года ликвидированы Источник: Артем Краснов

Корейский путь

Пригодными для частного импорта останутся электромобили с 30-минутной мощностью менее 80 л. с. и бензиновые машины мощностью до 160 л. с. и объемом мотора до трех литров.

Kia Seltos недолго продавался в России, но более популярен в качестве параллельного импорта Источник: пресс-служба компании Kia

Допустим, вы как физлицо везете из Южной Кореи дизельный 136-сильный Kia Seltos (бензиновый, мощностью 177 л. с., под критерии не попадает). При таможенной стоимости 1,4 миллиона общий сбор для физлиц составит 687 тысяч рублей и с января не изменится. А вот для юрлица ввоз такой машины станет дороже: сейчас — 1,22 миллиона , с января — 1,386 миллиона . То есть стоит ждать подорожания недорогих импортируемых машин примерно на 150–200 тысяч рублей.