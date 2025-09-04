НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Кортежные споры. Как с сентября нужно пропускать машины чиновников

Автомобили без цветографических схем, но с маячками теперь нужно пропускать так же, как и скорые с пожарными

Автомобили без цветографических схем, но с маячками теперь нужно пропускать так же, как и скорые с пожарными

Источник:
Максим Воробьев / E1.RU

В сентябре в очередной раз ужесточилось наказание за непропуск спецмашин с маячками и звуковым сигналом, но главное — аналогичные меры разрешили применять к автомобилям, не уступающим дорогу кортежам. Автоюрист объяснил, за что именно теперь можно лишиться прав.

  1. Что грозит за непропуск спецавтомобилей и кортежей?
  2. Какие типы маячков есть у спецмашин и кортежей?
  3. Нужно ли пропускать патрульные машины с включенной «люстрой»?
  4. За что грозит уголовка?
  5. Как пропускать спецмашины и кортежи?
1

Что грозит за непропуск спецавтомобилей и кортежей?

В сентябре усилили наказание по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ за непропуск спецавтомобилей с цветографическими схемами, проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом (сиреной). Штраф возрос в 1,5 раза — до 7,5– 10 тысяч рублей. Увеличился и минимальный срок лишения прав: теперь он составляет 6–12 месяцев.

Также появилась часть 3 статьи 12.17 КоАП РФ, которая предусматривает идентичное наказание за непропуск автомобиля без цветографических схем, но с включенными синими и красными маячками и сиреной.

Если не пропустить одиночный автомобиль с синим маячком и без цветографических схем, наказание мягче. Но если есть и красный маячок, то грозит уже крупный штраф или лишение прав

Если не пропустить одиночный автомобиль с синим маячком и без цветографических схем, наказание мягче. Но если есть и красный маячок, то грозит уже крупный штраф или лишение прав

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

При этом если машина не имеет цветографических схем и у нее включен только синий маячок и сирена, наказание значительно мягче: по части 1 статьи 12.17 КоАП грозит предупреждение или штраф 500 рублей.

2

Какие типы маячков есть у спецмашин и кортежей?

Наказание сильно зависит от типа маячка. За непропуск машин с синим сигналом (без красной секции) и без цветографических схем на кузове предусмотрен минимальный штраф. О чем речь в этом пункте КоАП?

«В основном имеются в виду автомобили чиновников или других государственных деятелей, которые едут без сопровождения, но имеют на гражданской машине синий маячок и сирену, — поясняет автоюрист Лев Воропаев. — В регионах такие машины встречаются редко, это в большей степени касается столиц».

Спецмашины с цветографическими схемами тоже имеют разные типы маячков: только синие используют автомобили скорой помощи и пожарные, синие с красным — автомобили МВД (включая ГАИ), ФСО, ФСБ и ВАИ. Во всех случаях их непропуск грозит серьезным наказанием, и в данном случае не важно, оснащена ли машина только синими маячками или синими с красным.

Типичный кортеж в сопровождении машин ФСО

Типичный кортеж в сопровождении машин ФСО

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

То же касается автомобилей с маячками обоих цветов, даже если у них нет цветографических схем.

«Имеются в виду в первую очередь автомобили ФСО, которые обеспечивают сопровождение кортежей, — говорит Лев Воропаев. — Сотрудники ФСО обеспечивают безопасность широкого круга лиц, это не только президент и высшие чиновники, но и, например, полпреды и некоторые министры».

Таким образом, с сентября штраф до 10 тысяч рублей или лишение прав предусмотрены за непропуск любой машины с включенной сиреной и проблесковыми маячками красного и синего цветов одновременно.

3

Нужно ли пропускать патрульные машины с включенной «люстрой»?

В Челябинске автомобили ГАИ и полиции часто перемещаются по городу с включенными маячками. По словам Льва Воропаева, обязанности пропускать их не наступает, пока не включена сирена.

«Проблесковые маячки позволяют спецавтомобилям отступать от ряда требований ПДД, например, выезжать на встречную полосу там, где это запрещено, — поясняет он. — Но без включенной сирены, если они не выполняют неотложное служебное задание, они не могут проезжать на запрещающий сигнал светофора и во всех случаях не имеют преимущества на нерегулируемых перекрестках, а также у водителей нет обязанности их пропускать, если такая машина приближается сзади».

Если автомобиль полиции (включая ГАИ) едет с включенной «люстрой», но без звукового сигнала, обязанности уступать дорогу не наступает

Если автомобиль полиции (включая ГАИ) едет с включенной «люстрой», но без звукового сигнала, обязанности уступать дорогу не наступает

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

4

За что грозит уголовка?

В случае со скорой помощью неуступчивость может обойтись дороже. В 2019 году введена статья 124.1 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет и другие наказания в случае, если препятствие работе медиков повлекло тяжкий вряд здоровью пациента. Максимальный размер штрафа в этом случае — 80 тысяч рублей.

Если же пациент умер в результате таких действий, максимальный срок лишения свободы возрастает до 4 лет, а альтернативы в виде штрафа уже нет.

5

Как пропускать спецмашины и кортежи?

Лев Воропаев говорит, что при приближении машин с проблесковыми маячками (вне зависимости от цвета) и сиренами водители обязаны уступить дорогу, а если спецтранспорт приближается сзади по той же полосе, освободить ее любым доступным способом, не нарушающим ПДД.

«Если слева от вас двойная сплошная линия, а справа машины, вы не обязаны выезжать на встречную полосу, — говорит Лев Воропаев. — Но вы должны воспользоваться любой возможностью уступить, вплоть до съезда на обочину и остановки, когда это реально».

Год назад в Челябинске случилась авария с загадочным кортежем

Источник:
камеры компании «Интерсвязь»

Пропускать нужно не только машины сопровождения с маячками, но и, естественно, сам кортеж. Водителям запрещается обгонять машины с маячками и сиреной, а в случае кортежей есть дополнительные ограничения: нельзя двигаться по соседним полосам с той же скоростью и любым способом препятствовать организации движения.

Гость
1 час
Я понимаю пропуск спецмашин в раскраске, ну кортеж президента. Остальных вообще лишить этой привилегии во веки веков!
holdfast
1 час
а наказанием за непропуск участника хорошего дела что будет?
