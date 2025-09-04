Кортежные споры. Как с сентября нужно пропускать машины чиновников

Наказание сильно зависит от типа маячка. За непропуск машин с синим сигналом (без красной секции) и без цветографических схем на кузове предусмотрен минимальный штраф. О чем речь в этом пункте КоАП?

«В основном имеются в виду автомобили чиновников или других государственных деятелей, которые едут без сопровождения, но имеют на гражданской машине синий маячок и сирену, — поясняет автоюрист Лев Воропаев. — В регионах такие машины встречаются редко, это в большей степени касается столиц».

Спецмашины с цветографическими схемами тоже имеют разные типы маячков: только синие используют автомобили скорой помощи и пожарные, синие с красным — автомобили МВД (включая ГАИ), ФСО, ФСБ и ВАИ. Во всех случаях их непропуск грозит серьезным наказанием, и в данном случае не важно, оснащена ли машина только синими маячками или синими с красным.