На заметку всем, кто хочет получить права: правила обучения скоро поменяются

Новые правила заработают с 1 марта 2026 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Со следующей весны в России в силу вступят обновленные правила обучения на права. В соответствии с ними можно будет стать водителем, пройдя курс не только в автошколе, но и дистанционно.

Кроме того, заниматься подготовкой разрешат на автобазах, в автобусных и транспортных парках, а также в транспортных компаниях.

Сами автошколы смогут проводить теоретические занятия удаленно с использованием специализированных программ, которые в том числе смогут фиксировать посещаемость и успеваемость учащихся.

Если водитель решит обучиться на новую категорию, ему не придется проходить заново весь теоретический курс. Будет достаточно послушать определенный цикл лекций.

Количество часов, которые отведены на практическую подготовку по вождению, напротив, увеличатся. Теперь при обучении на «механике» нужно будет откатать не прежние 56 часов, а уже 58. На «автомате» срок увеличили с 54 часов до 56.

В учебные программы введут темы об опасном вождении, а также использовании средств индивидуальной мобильности, электронных документов и световозвращающих жилетов, пишут «Известия».