НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +13

4 м/c,

сев.

 749мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Пожар в промзоне. Видео
Сбер вернул оплату айфоном
Ожидается опасная погода
Ярославский бренд покорил Россию
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Причина утренних пробок
Какие обследования пройти осенью
Построят новый мост через Волгу
Пришвартовался белоснежный теплоход
Ярославец — о жизни без зрения
Авто На заметку всем, кто хочет получить права: правила обучения скоро поменяются

На заметку всем, кто хочет получить права: правила обучения скоро поменяются

В учебных программах появятся новые темы

305
3 комментария
Новые правила заработают с 1 марта 2026 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНовые правила заработают с 1 марта 2026 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новые правила заработают с 1 марта 2026 года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Со следующей весны в России в силу вступят обновленные правила обучения на права. В соответствии с ними можно будет стать водителем, пройдя курс не только в автошколе, но и дистанционно.

Кроме того, заниматься подготовкой разрешат на автобазах, в автобусных и транспортных парках, а также в транспортных компаниях.

Сами автошколы смогут проводить теоретические занятия удаленно с использованием специализированных программ, которые в том числе смогут фиксировать посещаемость и успеваемость учащихся.

Если водитель решит обучиться на новую категорию, ему не придется проходить заново весь теоретический курс. Будет достаточно послушать определенный цикл лекций.

Количество часов, которые отведены на практическую подготовку по вождению, напротив, увеличатся. Теперь при обучении на «механике» нужно будет откатать не прежние 56 часов, а уже 58. На «автомате» срок увеличили с 54 часов до 56.

В учебные программы введут темы об опасном вождении, а также использовании средств индивидуальной мобильности, электронных документов и световозвращающих жилетов, пишут «Известия».

Новые правила заработают с 1 марта 2026 года.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Водительские права Учеба ПДД Вождение авто
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Лишь бы ничего не делать
Гость
15 минут
Так может просто продавать права, на аукционе, кто больше даст
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление