Lada газует, иномарки тормозят. Рынок автомобилей с пробегом переживает новый «золотой» 2013-й

Поставки подержанных машин вновь растут. И спрос на них огромный Источник: shedevrum.ai

Российский рынок подержанных автомобилей ожил: продажи растут, но радуются только покупатели — цены падают пятый месяц подряд. Lada уверенно лидирует, а «недружественные» бренды сдают позиции, оставляя поле боя «китайцам». Дилеры в отчаянии: выкупать машины у частников стало невыгодно, а кредиты на «бэушные» машины банки дают под 23% — на такие условия соглашаются лишь 7,5% покупателей. Подробности — в материале наших коллег из «Фонтанки».

Столько подержанных машин из Японии, как сейчас, Россия не ввозила с 2014 года. Последние 10 лет они были попросту не нужны. В стране производилось достаточно автомобилей для внутреннего спроса. К тому же государство обложило импортеров автохлама огромными пошлинами и налогами, и выбор подержанной иномарки вместо новенького «Хёндая» петербургской сборки потерял экономический смысл. Однако теперь все изменилось, и поставки подержанных машин вновь растут. И спрос на них огромный.

Источник: «Фонтанка.ру»

Продавцы терпят, покупатели радуются

Рынок автомобилей с пробегом РФ в последние полгода чувствует себя заметно лучше, чем продажи новых. В первом полугодии, подсчитали в «Автостате», в сравнении с прошлым он прибавил 2,5% — было продано 3,75 миллиона машин. Результаты июля и того лучше: свыше 585 тысяч регистраций, это на 6,6% больше, чем было в июне. В то время как новых машин за прошедшие 7 месяцев было продано на 23,9% меньше, чем год назад.

Лидирующие позиции накрепко захватывают российские «Лады». Вклад отечественного бренда в общую копилку прирос на 1,5% за 7 месяцев и принес более 892 тысяч перепродаж, или почти треть. Результаты июля еще красноречивее: продажи бренда превысили 145 тысяч штук, это на 6% лучше, чем год назад.

А вот «недружественные» иномарки позиции сдают. Продажи Toyota с января сократились на 5% (до 338,8 тысячи штук), Kia и Ford — на 6% (до 200 и 100 тысяч соответственно), любимцы россиян Volkswagen и Nissan и вовсе потеряли по 9% и к началу августа пришли с результатом в 139 тысяч и 149,7 тысячи соответственно. Причины очевидны: предложение свежих моделей тает. Дилеры уже отмечают дефицит в сегменте трех- и пятилетних машин, а более возрастные экземпляры («за 30») не вызывают ажиотажа — за полгода их приобрели лишь 111 тысяч покупателей, то есть 3% рынка.

А вот цены на вторичном рынке падают пятый месяц подряд. К концу июня средний ценник опустился до 1,43 миллиона рублей, потеряв 3,6% с начала года.

«Китайцы» наступают, «японцы» просачиваются

Источник: «Фонтанка.ру»

Надо сразу оговориться: «свежие» — до 3 лет — западные бренды на рынке, конечно, есть, но надо вспомнить, что творилось ровно три года назад. А творился ад: цены подскочили в разы, и люди сметали буквально все, что оставалось, за любые деньги.

К примеру, самый «народный» Volkswagen Polo тогда продавался за 1,9–2,1 миллиона рублей (за полгода до этого можно было уложиться в миллион за простенькую комплектацию). А более статусный Passat — 2,8–3,5 миллиона. Сейчас те самые машины 2022 года выпуска доступны на рынке. Предложение, конечно, ограничено, но просят за них те же самые 2 и 3,5 миллиона соответственно. Будто и нет никаких трех лет пользования. Вот такая вот вечная молодость.

Для сравнения, в салонах китайской марки Jetta есть седаны VA3 (читается как «Вэ-А-Три», а не то, что вы подумали), которые до боли напоминают старый добрый Polo. Только собраны они не в Калуге, а в Китае. Цены на эту «нелицензионную копию» начинаются от двух миллионов. Зачем вместо такого варианта кому-то может понадобиться за ту же цену взять трехлетнюю машину, представляется с трудом. Даже ведь не козырнешь «немецким качеством» — собирали-то их все знают где.

Так что что-то свеженькое на вторичке за адекватные деньги сейчас могут предложить только «китайцы». Из 153,8 тысячи штук, что выплыло на рынок моложе 2022 года, 38% пришлись на Chery, Geely, Haval и Changan.

Недружественные бренды на рынок тоже просачиваются. Все же люди, которым претит китайская эстетика и они могут себе позволить быть консерваторами, в городе есть. Хоть и в небольшом количестве: на долю Toyota и BMW пришлось 5,1% и 3,3% перепродаж, примерно так же делит пирог корейская братия (KIA — 4,1%, Hyundai — 3,3%).

Теперь они попадают к нам в основном прямиком из-за границы и по спецзаказам. Из того, что продалось в июле, 46% было родом из Японии, 22% из Кореи и 16% из того же самого Китая.

АСП больше не приносят прибыль

И в то же время дилеры признаются, что связываться с вторичным рынком предпочитают все реже. При высокой ключевой ставке и возросшем утилизационном сборе традиционная модель бизнеса перестала складываться и перестала приносит прибыль. Активность в сегменте автомобилей с пробегом сократил «Рольф», писала «Фонтанка», перестал принимать машины на выкуп дилерский холдинг Борисхоф. Отказались от этой практики и в «Автополе».

— Тенденция уходить от выкупа у частников актуальна для всех игроков рынка. С прошлого года спрос на машины с пробегом снизился на 18–20%, а выкупать у частников невыгодно из-за высоких ожиданий — клиенты привыкли, что с 2022 года автомобили только дорожали и при продаже не теряли в цене, а иногда и существенно прибавляли, — говорит директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер.

Снижение цен на автомобили китайских марок иногда достигает 30–40%, на европейские бренды 15–20%. В целом рынок АСП возвращается в состояние до 2022 года, когда в первый год владения автомобиль терял 15–20% стоимости и были потери при продаже на вторичке от предыдущей цены покупки, объясняет эксперт.

А с 1 января 2026 года утильсбор на каждую машину с двигателем 1–2 литра вырастет до 800,8 тысячи рублей и станет больше на 133 тысячи, чем сейчас, и почти на полмиллиона, чем платили до 1 октября 2024-го.

Предпочитают скидки и господдержку

Еще год назад было сложно предположить, что в 2025-м люди предпочтут отечественный или китайский автопром со скидками и господдержкой, говорят эксперты Likvi.com. И те дилеры, кто сделал ставку на «инвестиционный сегмент» — подержанных премиальных «немцев» 3–5 лет, которые еще вчера буквально подчистую выкупались у корейских дилеров или на японских аукционах, сегодня останутся у разбитого корыта.

— На 1 апреля 2025-го в продаже было 695 автомобилей Mercedes, BMW и Audi в сегменте 3–5 лет и с двигателями объемом до 3 литров. А к 1 августа эта цифра возросла до 1719 объявлений. Чтобы стимулировать интерес на свой товар, продавцам приходится снижать стоимость, в счет того самого «зазора», с которого рассчитывали получить прибыль, — комментирует генеральный директор Likvi.com Александр Коротков.

Несмотря на снижение ключевой ставки, подвижек в этом сегменте пока не ожидается, отмечает он. Производители и банки активно субсидируют кредиты на новые модели, предлагая низкие ставки и льготные условия. Для подержанных машин таких программ почти нет: в июле этого года доля кредитных покупок новых автомобилей достигла 83,3% (почти в 1,5 раза выше, чем годом ранее), тогда как на вторичном рынке таких сделок только 7,51% (годом ранее 19,1%).

— Сейчас средняя ставка с учетом снижения ЦБ на автомобили с пробегом примерно 23%. В новых автомобилях можно взять кредит по программам импортеров с поддержкой в среднем от 5% и до 16% годовых, плюс получить рассрочку при большом первоначальном взносе, — говорит Сергей Вайнер.