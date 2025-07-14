Мимо не проскочишь: штрафы за неподчинение инспектору ГАИ резко возросли

Взмах жезла теперь лучше не игнорировать Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В России десятикратно увеличили штрафы за отказ водителя остановиться по требованию инспектора ГАИ: такой законопроект подписал президент. До сих пор наказание по части 2 статьи 12.25 КоАП было символическим, 500–800 рублей, но теперь за первое нарушение грозит штраф 7–10 тысяч рублей , за повторное — вплоть до лишения прав. Кроме того, до 600 тысяч рублей возрастают штрафы для водителей большегрузов, которые не остановились для весогабаритного контроля (статья 12.21.1 КоАП).

Зачем увеличивают штраф

Автоюрист Лев Воропаев объясняет, что до сих пор наказание по части 2 статьи 12.25 применялось редко из-за незначительности штрафа.

«Обычно инспекторы не заморачивались тем, чтобы выписывать такой штраф, — говорит он. — Увеличили его, я думаю, потому, что подавляющее большинство тех, кто отказывается остановиться, — это водители в состоянии опьянения, иногда — пытающиеся скрыть какое-то другое правонарушение или преступление».

Грозит ли арест?

А что делает инспектор, если водитель отказался остановиться? Лев Воропаев разъясняет:

«Они принимают все меры, чтобы догнать такую машину: организуют погоню, передают информацию на другие посты. При этом помимо специальной статьи 12.25 КоАП РФ к водителю, который отказывается выполнить законные требования сотрудников ГАИ, могут применить более жесткую статью 19.3 КоАП».

Наказание по ней — вплоть до административного ареста. Статью 19.3 КоАП нередко применяют к водителю, который отказывается проследовать в патрульную машину для медосвидетельствования или передать инспектору документы.

«Вообще норма о праве инспектора потребовать водителя выйти из машины содержится только в приказе МВД, но в последнее время они практикуют это и в случае отказа водителя возбуждают дело по статье 19.3 КоАП РФ. Суды чаще всего поддерживают эту практику. Обычно инспекторы дополнительно указывают, что водитель хватался за форменную одежду, сопротивлялся», — говорит юрист.

Где инспектор может остановить машину

Вопреки распространенным мифам, инспекторы ГАИ могут останавливать автомобили практически в любом месте (если обеспечена безопасность) в том числе для проверки документов. В прежние времена делать это можно было на постах ГАИ, но их упразднили.

«Много лет назад эти нормы изменили, хотя на практике инспекторы всегда могли проверять документы у водителей в любых местах, и эта практика поддерживалась судами», — объясняет Лев Воропаев.

Также из нормативов исчезла норма, что водитель в случае сомнений может не подчиняться требованию инспектора и ехать до ближайшего поста. Сейчас автомобилист имеет право лишь позвонить в дежурную часть и уточнить, является ли остановивший его экипаж настоящим. Инспекторы имеют видеорегистраторы, которые позволяют подтвердить требование об остановке машины, но, по словам Льва Воропаева, в судах обычно достаточно просто показаний сотрудников ГАИ.

Большегрузные штрафы

Статья 12.21.1 КоАП наказывает водителей большегрузов за нарушения, связанные с превышением массы и габаритов автомобиля, и в начале года была ужесточена: максимальный штраф возрос до 600 тысяч. Сейчас аналогичный штраф предусмотрели для собственников машин, водители которых отказались остановиться по требованию инспектора для весогабаритного контроля (в случае иностранной фуры штраф наложат на водителя). Большая часть подобных нарушений фиксируется камерами, и штрафы нередко драконовские.

Поддерживаете ли вы резкое увеличение штрафа за отказ остановиться по требованию инспектора? Конечно, нормальный водитель всегда остановится Нет, они просто наполняют казну Попахивает закошмариванием водителей