Апрельское дно. Продажи автомобилей остаются низкими, скидки обнуляются — крах близок?

Даже относительно низкие цены пока не помогают восстановить спрос на автомобили Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Достигнув низшей точки в начале апреля, авторынок перешел к неспешному восстановлению. Точнее, начала замедляться отрицательная динамика (что на российском новоязе означает почти прогресс). Однако в дилерской среде не ждут чудес при сохранении высокой ключевой ставки, поэтому прогнозы или сдержанные, или пессимистичные. К тому же после исчерпания запасов машин 2024 года высока вероятность нового витка роста цен из-за огромного утильсбора и общей инфляции. Рассказываем, какие настроения царят на авторынке.

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Продажи в апреле были неровными. По данным агентства «Автостат», в первую неделю реализовали 24,4 тысячи автомобилей (-36% относительно аналогичного периода прошлого года), во вторую — продажи упали до 19,4 тысячи (-33%), а затем плавно росли: 22,2 тысячи машин реализовали в третью неделю (-26%) и 23,7% в четвертую (-29%). В целом же рынок остается холодным, и по итогам 17 недель общее падение составляет минус 27% — пока это худшее значение с начала года.

По итогам всего месяца будет продано 95–100 тысяч автомобилей, что примерно в полтора раза ниже уровня, характерного для допандемийных времен.

«Ключевая ставка делает кредиты недоступными»

Генеральный директор компании FRANK AUTO (автодилер, специализируется на импорте машин из Китая и других стран) Ирина Франк отмечает сильное влияние ключевой ставки, которую на заседании 25 апреля Банк России сохранил на прежнем высоком уровне 21%:

«Снижение ключевой ставки, безусловно, стало бы важным стимулом для восстановления авторынка, так как текущий уровень делает кредиты недоступными для многих покупателей. Однако говорить, что без этого преодолеть кризис невозможно, преждевременно. Производители и дилеры уже компенсируют высокие ставки субсидированными программами, скидками и спецпредложениями, особенно на китайские и отечественные модели. Кроме того, на динамику рынка влияют курс валюты, внешнеполитическая конъюнктура и меры господдержки — эти факторы также могут стать драйверами роста даже в условиях дорогих кредитов».

Почему авторынку важна ключевая ставка? По двум причинам. Первая: от нее зависят ставки автокредитов, и при нынешнем «ключе» они очень дороги. Это особенно критично для китайских производителей, которые до 70–80% машин продавали в кредит. Вторая причина: отток денег на депозиты. При высоких банковских ставках люди предпочитают положить накопления на счет, отсрочив дорогостоящие покупки.

Бренд Xcite продолжает распродажу машин 2024 года выпуска: кроссовер X-Cross 7 с учетом всех скидок стоит от 2,149 млн. Однако прямая скидка невелика: всего 50 тысяч рублей, еще 300 тысяч дают при покупке в кредит или сдаче старой машины в трейд-ин Источник: Артем Краснов











Крепкий рубль отчасти компенсирует общий рост цен. Например, курс юаня находится на годовом минимуме (11,3 рубля), равно как и курс доллара (81–83 рубля). Ряд экспертов считает подобную ситуацию невыгодной для российских экспортеров и ожидает ослабление рубля.

«Настроение в дилерской среде остается напряженным, но адаптивным, — продолжает Ирина Франк. — Высокие ставки заставили участников рынка искать нестандартные решения: увеличивать скидки, расширять линейку бюджетных моделей, развивать программы trade-in и рассрочки. Часть дилеров делает ставку на субсидированные кредиты, которые частично нивелируют стоимость займов для покупателей. Несмотря на падение спроса, сохраняется осторожный оптимизм — многие надеются на постепенное снижение ставок и стабилизацию рынка к концу года».

Ожидание дальнейшего падения

Комментируя состояние авторынка, глава агентства «Автостат» Сергей Целиков после дилерской конференции Российского союза автомобильных дилеров (РОАД) заявил в своем телеграм-канале следующее:

«Общее настроение „дилерского сообщества“, мягко говоря, невеселое. Ожидание дальнейшего падения рынка. Пессимисты говорят о снижении по году до 1 млн, то есть процентов на 30–35. Но не все. Кто-то верит в лучшее. Надежды связывают со вторым полугодием. Почти все уповают на ключевую ставку».

Эксперт отмечает и негатив российских автодилеров в отношении «китайских товарищей»:

«Они продолжают пытаться „впихнуть невпихуемое“. Дилеры начали реагировать на это более жестко. Но „китайцы“ пока не понимают „русского языка“. Нормальные бизнес-процессы и реальные планы строят единицы брендов».

Китайские марки действуют на российском рынке агрессивно Источник: Артем Краснов











Речь идет о стремлении китайских марок сохранить продажи в условиях падающего спроса за счет бескомпромиссного давления на дилеров, которым выставляют планы, зачастую не соответствующие рыночной ситуации.

Проблему взаимодействия с китайской стороной отмечал и бывший глава РОАД, автоэксперт Олег Мосеев:

«Китайскому производителю абсолютно наплевать на инвестиции дилеров, — считает он. — Поэтому при расширении своих сеток мысль только о том, как бы максимально быстро получить покрытие территорий. Никаких расчетов продаж автомобилей на одного дилера. Более того, им зачастую неинтересно даже внутри города посмотреть распределение дилеров. Да, многие формально заявляют километраж между дилерами. Но потом почему-то открывается новый совсем недалеко от существующего. На это накладывается еще и безумие с бесконечными китайскими брендами, 10 из которых продают подавляющее количество автомобилей, а на остальные работают дилеры, мечтая, что всё наладится. А много китайских производителей прислушиваются к дилерам по прогнозам продаж? Да никто. И это — тоже от опыта работы в Китае. План спустили и бегите. А не нравится, найдутся другие. В итоге затоваривание стоков и давление на дилеров».

Прайсы на низком старте

Цены тоже готовы оттолкнуться от дна, куда они провалились в начале года из-за низкого спроса и больших запасов прошлогодних машин. Пока относительно привлекательные прайс-листы сохраняются, но в основном это касается непопулярных марок. Например, скидку в полмиллиона рублей предлагает Oting (китайские внедорожники на базе Nissan), дисконт до 600–700 тысяч действует на некоторые модели Livan, сохраняются привлекательные цены на Kaiyi: например, седан E5 в минимальной версии стоит дешевле «Лады Весты» — от 1,35 млн рублей.

Несмотря на вроде бы популярный в России формат рамного внедорожника, автомобили Oting Paladin бестселлерами пока не стали. В апреле с учетом скидки цена стартует от 3,3 млн рублей Источник: https://otingcars.ru/











Пока сдерживают цены и марки-лидеры, например, на ряд моделей Chery действуют скидки до 200 тысяч рублей, включая новый кроссовер Tiggo 7L калужской сборки. С учетом всех дисконтов его цена начинается от 2,58 млн рублей.

Однако сниженные цены действуют в основном для моделей 2024 года выпуска, тогда как новые машины дороже. Например, компания BAIC начала продажи свежих седанов U5 Plus, и разница в ценах очень заметна: если автомобиль 2024 года можно купить за сумму от 1,395 тысячи рублей, то машину этого года — от 2,188 млн. Новые автомобили предлагаются в более оснащенных версиях, но даже при прочих равных разница в стоимости составляет порядка 500 тысяч рублей. Это подтверждает тот факт, что аномальные скидки начала 2025 года носили ситуативный характер и не означают долгосрочного снижения цен.

Chery Tiggo 7L является очередной версией «семерки». Его также планируют продавать под маркой Tenet Источник: https://www.chery.ru/











В дилерской среде склоняются к неизбежности увеличения цен из-за существенно выросших утилизационных сборов: с октября 2024 года для средней китайской иномарки они увеличились на 367 тысяч рублей, для машин с моторами 2–3 литра — более чем на миллион. Пока рынок не отыграл этих величин. Окрепший рубль не меняет ситуацию в корне, например, примерно такой же курс действовал в августе 2024 года, когда цены на автомобили в среднем были выше, чем сейчас (с учетом скидок).

Олег Мосеев отмечает рост инфляционных ожиданий населения:

«Для автобизнеса это неплохая история, — считает он. — Мысль о том, что завтра будет дороже, часть клиентов подталкивает идти и покупать сегодня. Правда, население с определенным лагом реагирует».

Кончился заряд

Наиболее пострадавшим сегментом в начале 2025 года остается электромобильный: после уверенного роста в 2022 и 2023 году, со второй половины 2024 года рынок затормозился, а в начале этого года показал падение в 4–5 раз: это касается и чистых «электричек» типа Zeekr, и гибридов во главе с Lixiang.

«Шансы на восстановление продаж электромобилей есть, но для этого потребуется комплекс мер, — считает Ирина Франк. — Сейчас спрос сдерживают высокая стоимость таких авто и ограниченная инфраструктура зарядных станций. Ключевыми шагами могли бы стать расширение государственных субсидий, льготные условия кредитования, снижение НДС или пошлин на импорт компонентов. Важно и повышение информированности потребителей о долгосрочной экономии при эксплуатации электромобилей. Кроме того, стабилизация курса валюты и рост локализации производства могут сделать эти модели доступнее, что поддержит интерес покупателей».

Zeekr продолжает удерживать лидерство среди новых электромобилей, но до рекордов годичной давности очень далеко Источник: Артем Краснов











На продажи электромобилей повлиял и ряд законодательных препон, из-за чего большая их часть ввозится серым импортом на физлиц, а возможность «льготного импорта» через страны ЕАЭС заблокировали еще в прошлом году. Очередная порция ужесточений ожидается уже в мае 2025 года.