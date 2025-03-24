НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Авто подробности Отбегали свое: каршеринговая компания распродает автопарк — сколько стоят машины и что ждет новых владельцев

Отбегали свое: каршеринговая компания распродает автопарк — сколько стоят машины и что ждет новых владельцев

«Делимобиль» заработал почти 600 миллионов на продаже списанных авто

2 970
3 комментария
Эксперты предупреждают, что к покупке автомобилей после каршеринга следует подходить очень скрупулезно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUЭксперты предупреждают, что к покупке автомобилей после каршеринга следует подходить очень скрупулезно | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Эксперты предупреждают, что к покупке автомобилей после каршеринга следует подходить очень скрупулезно

Источник:

Покупка автомобиля для многих россиян сегодня стала неподъемной ношей — цены даже на старые машины с огромным пробегом сейчас «кусаются» очень сильно. Тем временем каршеринговая компания «Делимобиль» продает свои автомобили, предлагая цены ощутимо ниже среднерыночных. В чем секрет этих выгодных предложений и насколько рационально и безопасно покупать машины после каршеринга — в материале NGS.RU.

Как часто их покупают

Представители «Делимобиля» рассказали, что продают автомобили из собственного парка с конца 2022 года. В прошлом году компания расширила направление под брендом «Купимобиль» — начала предлагать автомобили китайских производителей от партнёров и запустила тариф «Навсегда», по которому пользователи могут онлайн выкупить арендованный автомобиль сервиса в собственность.

«В „Купимобиле“ представлены авто из собственного автопарка сервиса и парка партнёров. Средний возраст машин составляет шесть лет. Покупателям доступны несколько десятков моделей автомобилей европейских и азиатских брендов, включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai и другие», — объяснили НГС в «Делимобиле».

В 2024 году компания продала около 800 автомобилей. В Москве, например, можно выбрать из 300 вариантов, в Санкт-Петербурге — из 68.

В 2025 году «Делимобиль», как он сам заявляет, планирует реализовать несколько тысяч машин для дальнейшего развития бизнеса. За прошлый год «Делимобиль» увеличил выручку от направления по продаже автомобилей с пробегом на 21% — до 594 миллионов рублей.

— Машины могут приобрести как физические, так и юридические лица. Особенно сервис востребован среди представителей бизнеса, в том числе служб доставки и таксопарков, — добавили в «Делимобиле».

Корреспондент NGS.RU направлял запросы и в другие популярные сервисы каршеринга — Cars7 и «Ситидрайв», чтобы узнать, занимаются ли они продажей своих автомобилей. В Cars7 ответили, что у сервиса пока нет такого активного потока автомобилей, чтобы выпускать их на продажу или торги. Как правило, после серьезных ДТП автомобили утилизируют или выкупают виновники аварии, в зависимости от ситуации и договоренностей.

В «Ситидрайв» на момент публикации материала на запрос редакции не ответили.

Что с ценами?

Купить машину у каршеринга стоит сравнительно дешевле, чем с рук у автовладельцев | Источник: kupi.delimobil.ruКупить машину у каршеринга стоит сравнительно дешевле, чем с рук у автовладельцев | Источник: kupi.delimobil.ru

Купить машину у каршеринга стоит сравнительно дешевле, чем с рук у автовладельцев

Источник:

На сайте «Купимобиль» цены на автомобили выглядят действительно довольно привлекательно. Например, Hyundai Solaris 2016 года выпуска с пробегом в 187 тысяч километров можно приобрести за 630 тысяч рублей, в то время как на сайтах объявлений о продаже авто цены на эти модели начинаются от 815 тысяч рублей, а пробег во многих объявлениях еще выше.

Volkswagen Polo 2018 года с пробегом в 230 тысяч километров на «Купимобиле» стоит 720 тысяч рублей, на других сайтах эту модель предлагают в среднем за 1–1,2 миллиона рублей.

Есть у «Делимобиля» и премиальные авто: Mercedes-Benz GLC 2018 года выпуска с пробегом в 147 тысяч километров предлагается купить за 2,29 миллиона рублей. В целом на вторичном рынке такие «Мерседесы» стоят в среднем от 3,3 до 5 миллионов рублей.

При этом в самом «Делимобиле» не считают, что продают машины по ценам ниже среднерыночных.

— Стоимость автомобилей, представленных в «Купимобиле», средняя по рынку. Компания предлагает клиентам машины с полным предпродажным сервисом, подтверждённой историей эксплуатации и фиксированной стоимостью, — заявили в компании.

Подводные камни

Чаще всего автомобили, использующиеся в каршеринге, проезжают больше, чем частные авто­мобили тех же лет выпуска | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЧаще всего автомобили, использующиеся в каршеринге, проезжают больше, чем частные авто­мобили тех же лет выпуска | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Чаще всего автомобили, использующиеся в каршеринге, проезжают больше, чем частные авто­мобили тех же лет выпуска

Источник:

Покупку автомобиля после эксплуатации в каршеринге можно сравнить с покупкой машины после такси, уверен технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. По его мнению, к покупке таких авто нужно подходить максимально ответственно и осторожно.

— Нужно понимать, что машину активно эксплуатировали, ресурсы узлов и агрегатов чаще всего значительно сокращены из-за интенсивности использования авто, — объяснил он. — С другой стороны, и каршеринги, и такси чаще всего аккуратны в обслуживании своих автомобилей. Для этого бизнеса автомобиль — это источник прибыли. Например, частота машинозаездов [на СТО] в этом сегменте в два раза выше, чем у частных лиц».

Специалист отметил, что при покупке автомобиля у каршерингового сервиса нужен не только внешний осмотр с экспертом, но и тщательная диагностика всех систем и агрегатов. Будущий владелец должен получить подробный диагностический лист, где будут указаны все технические недостатки, предстоящие ремонты и замены, а также примерная стоимость всех работ.

— Среди плюсов — предположу, что автомобили после каршеринга юридически чисты: не находятся в залоге, в угоне, у них нет запрета на перерегистрацию, — подчеркнул Никита Родионов.

Генеральный директор компании «Сибирь-Япония» Алёна Гулина согласилась, что перед покупкой автомобиля после каршеринга нужно обязательно провести хорошую диагностику и убедиться в юридической чистоте, а также проверить, участвовала ли машина в ДТП. При этом аккуратность предыдущей эксплуатации таких авто она поставила под сомнение.

— Скорее всего, продавать такие авто будут уже с большим пробегом, следовательно, через какое-то время, а может, и сразу этот автомобиль потребует каких-то вложений, и могут «всплыть» скрытые дефекты. Также с большой вероятностью у таких машин будет изношен салон и будет достаточное количество кузовных дефектов — культуры пользования «не своим» у нас еще пока нет, к сожалению, в общей массе, — отметила в разговоре с НГС Алёна Гулина.

Она добавила, что плюсом покупки машины у каршеринговых сервисов может быть более низкая цена, но это при условии, что прошлое автомобиля не скрывают, и продавец не боится проверок.

ПО ТЕМЕ
Автомобильный рынок Вторичный рынок автомобилей Автомобили Каршеринг Делимобиль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
24 марта, 07:36
по документам один владелец, а по факту , мильен. )))
Гость
24 марта, 13:28
Продают после достижения предельного пробега. Откровенно дохлое железо. Кроме мерсов бессмыслено покупать. Да и насчет их надо крепко подумать. Разве для престижа а не ездв.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
«Хочется верить, магия не исчезнет»: о чем сериал «Подслушано в Рыбинске», про который все говорят
Кирилл Титов
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление