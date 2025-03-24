Отбегали свое: каршеринговая компания распродает автопарк — сколько стоят машины и что ждет новых владельцев

Эксперты предупреждают, что к покупке автомобилей после каршеринга следует подходить очень скрупулезно Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Покупка автомобиля для многих россиян сегодня стала неподъемной ношей — цены даже на старые машины с огромным пробегом сейчас «кусаются» очень сильно. Тем временем каршеринговая компания «Делимобиль» продает свои автомобили, предлагая цены ощутимо ниже среднерыночных. В чем секрет этих выгодных предложений и насколько рационально и безопасно покупать машины после каршеринга — в материале NGS.RU.

Как часто их покупают

Представители «Делимобиля» рассказали, что продают автомобили из собственного парка с конца 2022 года. В прошлом году компания расширила направление под брендом «Купимобиль» — начала предлагать автомобили китайских производителей от партнёров и запустила тариф «Навсегда», по которому пользователи могут онлайн выкупить арендованный автомобиль сервиса в собственность.

«В „Купимобиле“ представлены авто из собственного автопарка сервиса и парка партнёров. Средний возраст машин составляет шесть лет. Покупателям доступны несколько десятков моделей автомобилей европейских и азиатских брендов, включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai и другие», — объяснили НГС в «Делимобиле».

В 2024 году компания продала около 800 автомобилей. В Москве, например, можно выбрать из 300 вариантов, в Санкт-Петербурге — из 68.

В 2025 году «Делимобиль», как он сам заявляет, планирует реализовать несколько тысяч машин для дальнейшего развития бизнеса. За прошлый год «Делимобиль» увеличил выручку от направления по продаже автомобилей с пробегом на 21% — до 594 миллионов рублей.

— Машины могут приобрести как физические, так и юридические лица. Особенно сервис востребован среди представителей бизнеса, в том числе служб доставки и таксопарков, — добавили в «Делимобиле».

Корреспондент NGS.RU направлял запросы и в другие популярные сервисы каршеринга — Cars7 и «Ситидрайв», чтобы узнать, занимаются ли они продажей своих автомобилей. В Cars7 ответили, что у сервиса пока нет такого активного потока автомобилей, чтобы выпускать их на продажу или торги. Как правило, после серьезных ДТП автомобили утилизируют или выкупают виновники аварии, в зависимости от ситуации и договоренностей.

В «Ситидрайв» на момент публикации материала на запрос редакции не ответили.

Что с ценами?

Купить машину у каршеринга стоит сравнительно дешевле, чем с рук у автовладельцев Источник: kupi.delimobil.ru











На сайте «Купимобиль» цены на автомобили выглядят действительно довольно привлекательно. Например, Hyundai Solaris 2016 года выпуска с пробегом в 187 тысяч километров можно приобрести за 630 тысяч рублей, в то время как на сайтах объявлений о продаже авто цены на эти модели начинаются от 815 тысяч рублей, а пробег во многих объявлениях еще выше.

Volkswagen Polo 2018 года с пробегом в 230 тысяч километров на «Купимобиле» стоит 720 тысяч рублей, на других сайтах эту модель предлагают в среднем за 1–1,2 миллиона рублей.

Есть у «Делимобиля» и премиальные авто: Mercedes-Benz GLC 2018 года выпуска с пробегом в 147 тысяч километров предлагается купить за 2,29 миллиона рублей. В целом на вторичном рынке такие «Мерседесы» стоят в среднем от 3,3 до 5 миллионов рублей.

При этом в самом «Делимобиле» не считают, что продают машины по ценам ниже среднерыночных.

— Стоимость автомобилей, представленных в «Купимобиле», средняя по рынку. Компания предлагает клиентам машины с полным предпродажным сервисом, подтверждённой историей эксплуатации и фиксированной стоимостью, — заявили в компании.

Подводные камни

Чаще всего автомобили, использующиеся в каршеринге, проезжают больше, чем частные авто­мобили тех же лет выпуска Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Покупку автомобиля после эксплуатации в каршеринге можно сравнить с покупкой машины после такси, уверен технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. По его мнению, к покупке таких авто нужно подходить максимально ответственно и осторожно.

— Нужно понимать, что машину активно эксплуатировали, ресурсы узлов и агрегатов чаще всего значительно сокращены из-за интенсивности использования авто, — объяснил он. — С другой стороны, и каршеринги, и такси чаще всего аккуратны в обслуживании своих автомобилей. Для этого бизнеса автомобиль — это источник прибыли. Например, частота машинозаездов [на СТО] в этом сегменте в два раза выше, чем у частных лиц».

Специалист отметил, что при покупке автомобиля у каршерингового сервиса нужен не только внешний осмотр с экспертом, но и тщательная диагностика всех систем и агрегатов. Будущий владелец должен получить подробный диагностический лист, где будут указаны все технические недостатки, предстоящие ремонты и замены, а также примерная стоимость всех работ.

— Среди плюсов — предположу, что автомобили после каршеринга юридически чисты: не находятся в залоге, в угоне, у них нет запрета на перерегистрацию, — подчеркнул Никита Родионов.

Генеральный директор компании «Сибирь-Япония» Алёна Гулина согласилась, что перед покупкой автомобиля после каршеринга нужно обязательно провести хорошую диагностику и убедиться в юридической чистоте, а также проверить, участвовала ли машина в ДТП. При этом аккуратность предыдущей эксплуатации таких авто она поставила под сомнение.

— Скорее всего, продавать такие авто будут уже с большим пробегом, следовательно, через какое-то время, а может, и сразу этот автомобиль потребует каких-то вложений, и могут «всплыть» скрытые дефекты. Также с большой вероятностью у таких машин будет изношен салон и будет достаточное количество кузовных дефектов — культуры пользования «не своим» у нас еще пока нет, к сожалению, в общей массе, — отметила в разговоре с НГС Алёна Гулина.