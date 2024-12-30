Выжить за рулем: сколько человек разбились в ДТП? И помогут ли бороться со смертностью новые высокие штрафы ГИБДД

С января по ноябрь 2024 года в России зафиксировано почти 120 тысяч дорожных аварий Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











2024 год отметился громкими авариями: ДТП с автобусами с большим числом жертв, массовые столкновения на скоростных трассах, резонансные случаи с «привилегированными» персонами. Всё это широко освещается в СМИ благодаря «живым» записям видеорегистраторов, и складывается такое впечатление, что с безопасностью на дорогах у нас всё хуже и хуже. Как же обстоят дела на самом деле?

Согласно статистике, которая есть сейчас, в России с аварийностью на дорогах не всё так плохо: число аварий и погибших на дорогах осталось практически на прежнем уровне, как и в 2023 году. По официальным данным ГИБДД РФ за январь — ноябрь 2024 года, в стране зафиксировано 119 951 ДТП, в котором погибли 13 139 человек и пострадали 149 117 человек.

Число ДТП в январе — ноябре 2024 года.

Сравнение с аналогичным периодом 2023 года (АППГ) Источник: gibdd.ru











И даже отмечено небольшое снижение числа аварий, на 1,7%, и количества погибших, на 0,7%. Но с другой стороны, что такое эти небольшие проценты по сравнению с глобальной задачей, поставленной еще много лет назад руководством страны — стремиться к нулевой смертности в ДТП. Разве это успех? Если люди гибнут по-прежнему тысячами, через сколько десятилетий эта цель будет достигнута? Кроме того, если в одних регионах аварийность чуть-чуть снижается или хотя бы не растет, то во многих других областях страны безопасность ухудшается, что можно увидеть на фрагментах интерактивной карты ГИБДД РФ (проблемные регионы помечены красным цветом).

Зеленый — аварийность снизилась

Желтый — на прежнем уровне

Красный — увеличилась Источник: gibdd.ru











— Причин этому много, играет роль нарушение правил дорожного движения, у нас так и не решена проблема с пьяными водителями, — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. — Мы много раз увеличивали ответственность за алкоголь за рулем, но при этом количество случаев здесь стабильно. Мы понимаем, что корень проблемы — коррупция и возможность уйти от ответственности, которая сохраняется. Влияет на аварийность и техническое состояние автомобилей, по мере ухудшения экономической ситуации люди начинают экономить на техобслуживании. Необходимо контролировать техническое состояние авто, но никакого контроля нет — техосмотр у нас фактически отменен. Его проходят в режиме, не связанном с безопасностью. Еще фактором является снижение расходов на содержание и ремонт дорог.

— В регионах разный уровень работы как с инфраструктурой, так и с участниками движения, в том числе профилактической работы с учебными заведениями, — отмечает Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции Общероссийского народного фронта. — Можно отметить большую долю наездов на пешеходов в крупных городах и высокую тяжесть при ДТП на магистралях. Это связано с высокой интенсивностью и недостаточно развитой инфраструктурой — недостаточность переходов на разных уровнях, неустроенность переходов, отсутствие разделения потоков.

Особенно в 2024 году отличились мотоциклисты, мопедисты и самокатчики. В категории «мотоциклы» погибли 887 человек (рост на 19,7%), а в категории «мопеды, самокаты и прочие средства индивидуальной мобильности» погибли 260 человек (рост аж на 24,4%). Счет раненых в этих двух категориях суммарно переваливает за 14 тысяч человек. Проблема, в частности, с самокатчиками не раз обсуждалась в обществе, транслировалась в СМИ, были приняты изменения в законы, упорядочивающие движение этого вида транспорта.

Автомобиль сбивает самокатчика Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com











Но пока результаты не очень, что же делать дальше? Можно повысить штрафы — и такое решение уже принято со вступлением в силу с 1 января 2025 года. В целом штрафы увеличиваются в 1,5 раза, к примеру минимальный тариф за превышение скорости возрастает с 500 до 750 рублей. Однако эксперты скептически относятся к этому решению и не видят особой эффективности. Еще и скидка за быструю оплату уменьшается с 50 до 25%.

— Не тот путь, по которому нужно идти. Безусловно, повышение штрафов не повлечет за собой радикального улучшения ситуации. Люди, к сожалению, нарушают даже такие статьи, как перевозка детей, — более 600 тысяч штрафов. Что мешает здесь не нарушать? — считает Антон Шапарин.

Есть надежда на повышение эффективности камер фотовидеофиксации, которые учатся ловить нарушителей и за разговор по телефону, и за непристегнутый ремень, и за ОСАГО, и за другие ранее не освоенные виды нарушений.

— Эффективны камеры по нарушениям порядка проезда перекрестков, движения на красный, выезда за стоп-линию. А вот фиксация превышения скорости с учетом предупреждения водителей недостаточно эффективна, тут необходима оценка средней скорости на участке. При этом информирование водителей о камерах, я считаю, необходимо исключить из обязательных требований, — объясняет Александр Стефанов из ОНФ.

— К целому ряду камер прикрутили нейросети, и теперь они анализируют сложные составы. Дальше их научат распознавать разного рода предметы в руках. То есть имеет смысл улучшать софт, и по этому пути всё и движется. Что касается других новаций, например, в Нижнем Новгороде, в Ярославле появились подсвеченные пешеходные переходы. И это абсолютно классная штука, потому что позволяет оценить, есть кто-то на переходе или нет, — рассказывает Антон Шапарин.

Строительство новых дорог, их реконструкция тоже влияют на безопасность — вероятность погибнуть от лобового удара на современной трассе с разделителем кардинально ниже, чем на старой узкой дороге. И справедливости ради, мы постоянно можем видеть сообщения об открытии тех или иных современных участков шоссе, правда, большинство из них приходятся на европейскую часть РФ. Но страна огромная, и новое строительство нужно везде и в достаточных объемах.

— Новые дороги снижают нагрузку на существующие, это большой плюс, только их критически мало строится. Проект «Безопасные качественные дороги» (федеральный проект БКД) был основан на устранении двух дефектов — неудовлетворительной ровности и ям на дорогах. Большинство параметров этим проектом не учитывалось, в том числе организация движения — знаки, разметка и пр., водоотведение, несущая способность оснований дорог, габариты, освещение и т. д. И многие дороги, отремонтированные по БКД, уже сегодня не отвечают элементарным требованиям по ровности и дефектам, — заключает Александр Стефанов.

Как вы считаете, в последние годы стало безопасней на дорогах? Да, и камер больше, и ремонтируют чаще Нет, всё так же страшно ездить Не знаю