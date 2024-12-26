Водитель с видеорегистратором протаранил «газелиста» на зеленую стрелку — зачем он это сделал

Через секунду произойдет столкновение Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com











В улично-дорожной сети многих городов используются светофоры с дополнительными секциями — зелеными стрелками. И каждый водитель должен знать правила, как ездить по этим стрелкам. На деле же понимают это не все. Что делать, если при повороте обоим авто со встречных направлений горит зеленая стрелка? Кто уступает? А если неизвестно, какой основной свет горит встречной машине? Рассмотрим эти нюансы на примере ДТП на одном из перекрестков со стрелками.

Наш перекресток имеет Т-образную конфигурацию, машины в левом ряду готовятся к левому повороту под стрелку. Вот дополнительная секция загорается зеленым вместе с основным сигналом светофора, автомобили начинают левый поворот. Со встречного направления с правым поворотом движется «Газель», водитель с регистратором сигналит ей, далее происходит небольшое столкновение, смотрите видео.

Источник: ДТП и ЧП | Москва и МО / Vk.com

Пользователи указали, что «Газель» поворачивала направо на зеленую стрелку, при этом основная секция горела красным. Водителю с регистратором обе секции горели зеленым, поэтому он так уверенно и даже нетерпеливо начинает движение — сначала сигналит впереди стоящей машине, потом до последнего не тормозит перед «Газелью», как будто уже специально хочет врезаться в нее. А что если ему достоверно неизвестно, какой основной свет у водителя «Газели», вдруг тоже зеленый? Таких ситуаций много, и как поступать?

— Если для водителя «Газели» горел основной красный и зеленая стрелка, то в соответствии с пунктом 13.5 ПДД он обязан был уступать дорогу автомобилям, которые совершают движение с иных направлений. Если же горел и основной зеленый, и зеленая стрелка или просто основной зеленый, то автомобиль с регистратором в этой ситуации обязан был ему уступить дорогу. Если мы рассматриваем вопрос о вине водителя с регистратором, это скорее вопрос к эксперту, но у него могут усмотреть нарушение пункта 10.1, то есть при обнаружении опасности не принял мер для остановки, а также нарушение пункта 13.4, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 10.1 ПДД. При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

13.4. При повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся со встречного направления прямо или направо.

13.5. При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений.



— Если у «газелиста» горит основной красный, а стрелка зеленая, то он должен пропустить всех, кто едет так или иначе по зеленому. Но если у «газелиста» горел основной зеленый, то создается ощущение, что водитель из машины, где снималось видео, будто специально подлавливал его. Если водитель едет по зеленому или зеленой стрелке налево, но не знает достоверно, какой свет горит у встречного направления, то уступать нужно по помехе справа, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Правила езды под зеленые стрелки для многих автовладельцев являются одними из самых сложных, не зря автоподставщики часто устраивают свои столкновения именно на таких перекрестках. Поэтому, едете на зеленую стрелку, на всякий случай притормозите и внимательно следите, что делают машины с других направлений. Тем более если вы достоверно не знаете, какой основной свет горит для встречного или перпендикулярного направления, тогда уж лучше точно пропустить.

Кто виноват в этом ДТП? Водитель «Газели» Водитель с регистратором Не знаю