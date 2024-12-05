«Производителей душат»: эксперт предупредил о крахе рынка новых авто — цены растут, а дилеры разоряются

На автомобильный рынок сейчас сильно влияют сразу несколько факторов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











С ростом ключевой ставки Центробанка и увеличением утильсбора многие задаются вопросом: не станет ли это последней каплей для уже переживающего трудности автомобильного рынка России? Обострение экономической ситуации, утяжеление налоговой нагрузки и удорожание автомобилей могут привести к негативным последствиям как для автопроизводителей, так и для простых россиян, мечтающих о собственной машине. Наш коллега из NGS.RU посетил форум дилеров «АвтоВосток» в «Экспоцентре» и узнал, что о будущем рынка думают эксперты.

В последние месяцы российский автомобильный рынок оказался на грани кризиса, и на это есть несколько весомых причин. Высокая ключевая ставка Центрального банка в 21% уже сама по себе вносит значительные изменения в условия для покупателей и производителей авто — займы и кредиты стали попросту недоступными.

К тому же стоит учитывать дополнительную нагрузку в виде утильсбора, который стал реальным финансовым препятствием для покупки. Его увеличение напрямую влияет на стоимость ввозимых автомобилей, что также снижает интерес потенциальных покупателей.

Смена лидеров: «японцев» и «корейцев» почти нет

Как рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин, в последние годы рейтинг брендов автомобилей, которые россияне покупают чаще всего, кардинально изменился. Из-за санкций привычные до 2022 года марки фактически исчезли с рынка, уступив свои места отечественному автопрому и «китайцам».

В январе — октябре этого года топ-5 брендов-лидеров выглядит следующим образом:

Lada;

Haval;

Chery;

Geely;

Changan.

Доля китайских автомобилей на российском рынке сейчас почти достигает 60%. Статистика продаж машин в период с января по октябрь выглядит следующим образом: китайские авто — 58%, российские — 35%, прочие — 8%.

Огромные цены, ключевая ставка и утильсбор

Средняя цена нового автомобиля в России выросла до 3,35 миллиона рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По словам Алексея Подщеколдина, российский автомобильный рынок сейчас сталкивается с самыми большими трудностями за последние 10 лет. Автомобиль, отметил эксперт, всё более и более явно становится роскошью, а не средством передвижения. Сейчас средняя цена нового авто в России составляет 3,35 миллиона рублей, тогда как в 2022 году эти цифры были аж на 46% меньше — 2,29 миллиона рублей, а в 2021-м — 1,99 миллиона.

Не стоит забывать, что стоимость машин — это полбеды. Львиная доля россиян покупает их в кредит, но из-за высокой ключевой ставки займы у банков стали очень дорогие, а переплата по ним — очень большой. Свою лепту внесло и повышение утильсбора. Все эти факторы заставляют людей отложить покупку автомобиля до лучших времен.

— Несколько лет назад за эти деньги мы могли купить Mercedes E-класса, а сегодня мы уже можем купить только какой-нибудь обычный китайский автомобиль. Скоро, наверное, будем и «Ладу» за 3 миллиона покупать, — предположил Алексей Подщеколдин. — Нет ничего удивительного: на автомобиль нахлобучивают утильсбор, дорожает логистика, падает курс рубля, растет ставка Центробанка. Сейчас россиянам нужно в среднем отложить полностью 41 зарплату, чтобы купить автомобиль. В 2014 году — 30 зарплат.

Специалист отметил, что рентабельность многих бизнесов в России не превышает 20%. В таких условиях ставка Центробанка «выглядит просто уничтожительной».

Автосалоны будут разоряться

Дилерам, чтобы остаться на плаву, необходимо захватывать рынок автомобилей с пробегом Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Алексей Подщеколдин уверен, что в 2025 году следует ожидать разорения целого ряда игроков автомобильного рынка.

— Такая вот ситуация: понабрали слишком много дилерств. Сейчас в России 2413 дилерских центров китайских брендов — это рекордное количество. Наверное, это тяжелый перебор. Уже в 2025 году мы увидим ряд игроков, которые будут разоряться, — сказал президент ассоциации РОАД.

По его словам, рентабельность автомобильного бизнеса сейчас очень низкая, а в некоторых странах даже отрицательная. Если говорить о европейском и американском рынках, но там она колеблется от 1,5 до 2,5%, а в Китае и вовсе ушла в минус на 1%.

— 60% дилеров в Китае работают с убытком. Дело в переизбытке производства: планы продаж больше, чем могут продать. Дилеры перестают зарабатывать на новых автомобилях. Производителей постоянно душат — результат плачевный. Чуть-чуть влево или вправо — и рентабельность вашего бизнеса равна нулю, — отмечает Подщеколдин.

Эксперты прогнозируют, что на конец этого года доля купленных новых автомобилей составит около 20% от общего числа, что очень мало. Для сравнения, в 2013 году эта доля находилась на уровне 33%.