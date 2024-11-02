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Авто тест Город наводнили странные китайские автомобили. А вы отличаете их друг от друга?

Город наводнили странные китайские автомобили. А вы отличаете их друг от друга?

Тест позволит определить, наметанный ли у вас глаз

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3 комментария

Что это за машина, слабо угадать? Ладно, мы шутим: она же подписана. Это Mercedes

Помните, в детстве особым китчем было знать все иностранные марки и модели машин и легкостью отличать какой-нибудь Saab от Opel? Времена круто поменялись, и мы опять начинаем с чистого листа: учим и запоминаем китайские марки. Ниже — небольшой тест на умение отличить их друг от друга. Мы не поддались искушению насытить его малоизвестными китайскими брендами (коих примерно три миллиарда) и вопросы касаются довольно известных в России моделей, которые часто встречаются и в Челябинске. Ну что, погнали?

ТЕСТПройден 6 раз
Отличите «Лисьян» от «Хуавея»?
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Комментарии
3
Гость
47 минут
которые недоступны 95% граждан
Гость
42 минуты
Китайцы на одно лицо.
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