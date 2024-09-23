Обогнал и ударил по тормозам. За что гонщик на черной «Хонде» отомстил водителю джипа в левом ряду

Черный авто обгоняет и тормозит Источник: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com











Сегодня в «Группе разбора» рассмотрим ДТП, вызванное провокационными и намеренными действиями водителей. Одному не понравилось, что второй долго и упорно едет в крайнем левом ряду и не пропускает. В итоге обгон, подрезание, резкое торможение и как следствие — столкновение.

Вот 4-полосная дорога с центральным разделительным барьером, на вид довольно скоростная. Авто, вероятно внедорожник, с видеорегистратором и шильдиком «Мицубиси», движется в крайней левой полосе. Его резко обгоняет черная «Хонда» с работающей аварийкой, она резко тормозит, происходит удар. «Хонда» отскакивает от «Мицубиси», заметны повреждения бампера — смотрите видеозапись столкновения.

Источник: ЧП | ДТП Челябинск / vk.com

Как известно, водители, медленно плетущиеся в крайнем левом ряду и не уступающие дорогу, раздражают других участников движения. Кроме того, есть пункты правил, при ряде условий напрямую запрещающие ехать в левой полосе при свободных других полосах.

Пункт 9.4 ПДД. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых. На любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы.



Однако тут мы видим, что «Мицубиси» не плетется, а едет относительно быстро. В любом случае дело в большинстве подобных ситуаций заканчивается миганием фарами, «бибиканьем», обгоном, и всё. Подрезать и тормозить с целью проучить — это удел редких мстителей.

— Первое, что бросается в глаза, — это опасное вождение, что предусмотрено правилами. К сожалению, суды не так часто на это реагируют. Если дело попадет к грамотному судье, то водитель «Хонда» должен быть признан виновным за это вождение. Но если это не будет усмотрено, то, конечно, у водителя с регистратором в этой ситуации нарушение пунктов 10.1 и 9.10 можно в теории усмотреть. А у водителя «Хонды» пункт 8.4 и пункт 10.5, экстренное торможение. То, что ему не предоставляли полосу, — ну это не находится в причинно-следственной связи с ДТП, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

Пункт 9.10. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения. Пункт 8.4. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Пункт 10.5. Водителю запрещается резко тормозить, если это не требуется для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

— Здесь ДТП про «учителя». Да, действительно, когда в левом ряду очень долго едет какой-то тихоход, то позади идущие водители начинают моргать фарами, сигналить. А тот самый тихоход не собирается никого пропускать, потому что он едет с максимально разрешенной скоростью. И «учитель» решает проучить. Тут вина будет у водителя белого автомобиля, несоблюдение дистанции и не выдержана скорость, с которой он мог бы предотвратить ДТП. Но сильно рискуют сами «учителя», обучая вот так на дороге, — отмечает руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Версию о намеренной автоподставе с целью извлечения прибыли эксперты не рассматривают — не та дорожная ситуация, не та марка машины, не те повреждения, на которых можно хорошо заработать. Так что мы видим типичную месть на дороге. Впрочем, такая месть может закончиться плачевно для самого мстителя-учителя. Начиная с того, что у пострадавшего может не быть полиса ОСАГО — тогда придется таскаться по судам, — и заканчивая банальной физической расправой.

— Была история: также был один учитель, который опередил машину, которая, как ему казалось, ехала медленно. Произошло столкновение. Из той машины выскочили ребята с цепями на шее, разбомбили битами машину «учителя» и были таковы, — вспоминает Оксана Косицкая.

Кто виноват? Водитель «Хонды» Водитель «Мицубиси» Не знаю