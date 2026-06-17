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Животные «Леденящий душу плач»: в Ярославской области нашли запертых в заброшке собак. Одна погибла

«Леденящий душу плач»: в Ярославской области нашли запертых в заброшке собак. Одна погибла

Другую удалось спасти

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В Угличе кто-то запер собаку в заброшенном доме | Источник: «Дай Лапу» г.Углич / Vk.comВ Угличе кто-то запер собаку в заброшенном доме | Источник: «Дай Лапу» г.Углич / Vk.com

В Угличе кто-то запер собаку в заброшенном доме

Источник:

«Дай Лапу» г.Углич / Vk.com

В Угличе Ярославской области волонтеры спасли собаку, запертую в заброшенном расселенном доме. Как рассказали в местном сообществе «Дай лапу», животное обнаружили вечером 14 июня.

«Из пустого, темного здания доносился истошный, леденящий душу плач. Это был не просто лай — это был крик о помощи, мольба о спасении. Дверь в комнату была заперта плотно снаружи. У животного не было ни единого шанса выбраться самостоятельно», — сообщили волонтеры.

Ранее животное видели в разных частях города. Как оно попало в заброшку, пока не известно.

«Когда мы вскрыли дверь, перед глазами предстала картина, которую невозможно забыть… Рядом с истощенной, плачущей собакой лежало тело другой мертвой собаки. Сколько дней она провела в этом каменном мешке без капли воды и еды, в полной темноте — страшно даже представить», — говорят волонтеры.

Собаку забрали на временную передержку. Сейчас волонтеры собирают средства на корм для новой подопечной и обработку ее от паразитов.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что по данному факту поступило обращение в полицию, проводится проверка.

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Комментарии
3
Гость
18 минут
О, да! Теперь нужно собрать пару-тройку миллиончиков на лечение этой псинки!
Гость
12 минут
Дурдом...
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Гость
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