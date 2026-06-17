«Леденящий душу плач»: в Ярославской области нашли запертых в заброшке собак. Одна погибла

В Угличе Ярославской области волонтеры спасли собаку, запертую в заброшенном расселенном доме. Как рассказали в местном сообществе «Дай лапу», животное обнаружили вечером 14 июня.
«Из пустого, темного здания доносился истошный, леденящий душу плач. Это был не просто лай — это был крик о помощи, мольба о спасении. Дверь в комнату была заперта плотно снаружи. У животного не было ни единого шанса выбраться самостоятельно», — сообщили волонтеры.
Ранее животное видели в разных частях города. Как оно попало в заброшку, пока не известно.
«Когда мы вскрыли дверь, перед глазами предстала картина, которую невозможно забыть… Рядом с истощенной, плачущей собакой лежало тело другой мертвой собаки. Сколько дней она провела в этом каменном мешке без капли воды и еды, в полной темноте — страшно даже представить», — говорят волонтеры.
Собаку забрали на временную передержку. Сейчас волонтеры собирают средства на корм для новой подопечной и обработку ее от паразитов.
В УМВД России по Ярославской области сообщили, что по данному факту поступило обращение в полицию, проводится проверка.