«Леденящий душу плач»: в Ярославской области нашли запертых в заброшке собак. Одна погибла

В Угличе кто-то запер собаку в заброшенном доме Источник: «Дай Лапу» г.Углич / Vk.com

В Угличе Ярославской области волонтеры спасли собаку, запертую в заброшенном расселенном доме. Как рассказали в местном сообществе «Дай лапу», животное обнаружили вечером 14 июня.

«Из пустого, темного здания доносился истошный, леденящий душу плач. Это был не просто лай — это был крик о помощи, мольба о спасении. Дверь в комнату была заперта плотно снаружи. У животного не было ни единого шанса выбраться самостоятельно», — сообщили волонтеры.

Ранее животное видели в разных частях города. Как оно попало в заброшку, пока не известно.

«Когда мы вскрыли дверь, перед глазами предстала картина, которую невозможно забыть… Рядом с истощенной, плачущей собакой лежало тело другой мертвой собаки. Сколько дней она провела в этом каменном мешке без капли воды и еды, в полной темноте — страшно даже представить», — говорят волонтеры.

Собаку забрали на временную передержку. Сейчас волонтеры собирают средства на корм для новой подопечной и обработку ее от паразитов.