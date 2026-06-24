Лесные найденыши: как продюсер спас двух щенков, стал благодаря им известным блогером и поверил в чудо

Герой спас двух щенков с трассы, не представляя, как изменится его жизнь Источник: Радмир Гумеров

Радмир Гумеров — человек, умеющий удивляться жизни. Он переехал на Алтай 20 лет назад из Челябинской области, объехал весь регион, строил бизнесы, дарил их друзьям, занимался туризмом, риелторской деятельностью, а теперь продюсирует этнических музыкантов.

Однако настоящую славу ему принесли не бизнес и не клипы, а два маленьких щенка, которых он спас. Малыши полностью изменили его жизнь и за несколько месяцев собрали аудиторию в 150 000 человек. О любви к Алтаю, реинкарнации и о том, как щенки помогли развить самый крупный блог в Горном Алтае, — в интервью NGS22.RU.

Источник: NGS22.RU

Приехал на Дикий Запад и влюбился

Радмиру 43 года, из которых уже 20 лет он живет в Горном Алтае. Сам он родом из села Городище Челябинской области. Там на Урале он познакомился со своей первой женой, уроженкой Республики Алтай.

— Моя первая жена — алтайка. До встречи с ней я не знал о такой национальности, что у них есть собственный язык, поэтому был удивлен, — вспоминает он.

Именно благодаря ей герой и попал впервые на Алтай — съездил в путешествие на родину супруги. Первое впечатление, по словам Радмира, — шок от красоты региона.

— Когда я впервые сюда приехал, меня Алтай восхитил. До этого для меня Алтай ассоциировался с Евдокимовым, бескрайними полями и селами среди этих полей. Другого представления у меня не было. А тут вообще всё было по-другому. Горы впечатлили, красота невероятная. Люди гостеприимные, добродушные, — поделился блогер.

Однако сам переезд состоялся позже и был вызван другими обстоятельствами. В Магнитогорске, где жила семья, у супругов родилась дочка. Девочка сильно болела и никто долго не мог найти причину, пока один из врачей не диагностировал аллергию на комбинатовский дым.

Первая собака героя, потерю которой он тяжело переживал Источник: Радмир Гумеров

— В Магнитогорске находится металлургический комбинат, поэтому бывает, что дети с аллергией на этот смог рождаются. Врач там так и сказал: «Собирайте руки в ноги и увозите ребенка в деревню, иначе есть риск, что он станет астматиком», — рассказал герой.

Молодая семья не стала медлить, собрала свои пожитки в «копейку» и вместе с попугаем в 35-градусный мороз направилась в Сибирь.

— Дочку теща на Алтай увезла на поезде. А мы с женой прямо на машине поехали. Все были в шоке. Нас останавливали гаишники, видя транзитные номера, спрашивали, куда мы в такой мороз. Мы отвечали, что едем в Горный Алтай. Так нас даже не проверяли, сразу отпускали, желая счастливого пути. Разве что пальцем у виска не крутили, — отметил продюсер.

Щенков кто-то вывез на трассу, где их и заметили неравнодушные люди Источник: Радмир Гумеров

Первое время, как вспоминает Радмир, на новом месте было непросто. Привычный к жизни в городе герой долго привыкал к особенностям местного менталитета.

— Я приехал, казалось, в абсолютно какой-то дикий мир. Я его всё время сравнивал с Диким Западом. Тяжелее всего было привыкнуть к местным ценам и тому, что люди могут себе позволить закрыться на обед или не работать в выходные. Для меня это было абсолютно удивительно, — признался герой.

Сначала Радмир хотел взять малышей на передержку, однако быстро к ним привязался Источник: Радмир Гумеров

По словам Радмира, на Алтае местные жители, в отличие от беспокойных и вечно куда-то торопящихся горожан, были на «чиле и расслабоне».

— Помню, мне нужно было закупить стройматериалы, я ездил по пилорамщикам и просил напилить мне пиломатериал. А мне отвечали: «Нет, ты че, дурак, видишь, что холодно? Как можно работать в мороз?» Причем мороз был там градусов двадцать, наверное. Никто не гонится за какой-то суперприбылью, — рассказал житель Алтая.

Герой верит в реинкарнацию, поэтому считает, что так к нему мог вернуться его пес Боцман Источник: Радмир Гумеров

При этом героя продолжала мучать тоска по родине. И вот спустя три года после переезда Радмир посадил в машину четырехлетнюю дочку и поехал вместе с ней навестить семью на Урал, за три тысячи км.

— И сразу захотел обратно. Попал в первую пробку, почувствовал городской воздух — и понял, что моя тоска по родине кончилась. С тех пор уезжать не хочется, даже на отдых. Вот такой минус любви к Алтаю, — заявил Радмир.

От строителя до продюсера

С тех пор герой объездил весь регион, побывал во всех райцентрах и практически всех селах.

— Исследовать Алтай помогала моя строительная работа. Регион абсолютно разнообразный. Один район не похож на другой ни по растительности, ни по ландшафту, ни по менталитету человеческому, то есть это какой-то свой мир, в котором сосредоточились разные миры. Удивительный регион просто, — подчеркнул он.

По словам Радмира, если в Алтайском крае для него плюс-минус всё одинаковое, то в Горном отъедешь 200 км за перевал и попадаешь вообще в другое место.

Щенков назвали Боня и Умка Источник: Радмир Гумеров

— Алтай не может, мне кажется, никогда надоесть. Мое любимое место — это Чулышманская долина. Это какая-то другая планета со своим микроклиматом. Такое количество водопадов увидеть в одном месте — это нереальное что-то. Еще одно мое любимое место — это у подножия Белухи. Место по себе очень сильное и красивое, но там так много туристов, что надоедает уже, — рассказал блогер.

В Горном Алтае Радмир сменил несколько профессий: строил дома, создавал риелторскую компанию, организовывал авторские туры. Но за это время он понял, что деньги его не делают счастливым.

— Я авантюрист по жизни, но пришел в этот мир не деньги зарабатывать, а что-то более важное делать, — признался герой.

Теперь он продюсирует местных музыкантов, снимает клипы и фильмы с этноколоритом. Совместный фильм с ведущей Первого канала Ириной Муромцевой «О чём говорят старцы» получил Гран-при на международном кинофестивале в Казани. Но даже это не принесло ему такой популярности, как две маленькие собаки.

«Они сразу поняли, что попали домой»

До этого у Радмира и его супруги уже была собака — Боцман, помесь немецкой овчарки с лайкой. Они его очень любили. Когда пес заболел, они три раза возили его на операции и тратили огромные деньги на лечение. Но спасти пса не удалось.

Малышки сразу выбрали себе хозяев. Черно-белая Боня полюбила Радмира, а рыженькая Умка — его жену Татьяну Источник: Радмир Гумеров

— Он высыхал у нас на глазах. Когда он делал последние вздохи, я сказал ему: «Боцман, возвращайся к нам скорее, в любом облике. Я буду тебе рад», — поделился Радмир.

С тех пор герой зарекся заводить других животных — слишком больно было с ними расставаться. Однако судьба решила по-другому.

Видео с щенками быстро сделали страницу героя одной из самых популярных на Алтае Источник: Радмир Гумеров

— Татьяна, моя супруга, увидела в местном волонтерском чате объявление, что ощенилась какая-то бродячая собака, и предложила отдать им конуру Боцмана. Я согласился. Волонтеры сразу скинула нам видосики, как счастливые щенки сразу туда запрыгнули, начали бегать и радоваться. И жена начала меня обрабатывать: давай, мол, когда подрастут, возьмем одного из них, — рассказал блогер.

Радмир долго отказывался, но в какой-то момент супруга показала ему фильм «Собачья жизнь», где пес перерождался, но всегда находил своего хозяина. Картина очень тронула героя, и он предложил съездить к щенкам, привезти им еды.

Однако в этот момент в том же самом волонтерском чате появился пост о том, что кто-то выбросил щенков прямо возле трассы.

С блогером начали сотрудничать крупные спонсоры Источник: Радмир Гумеров

— Парень снимал, что в трех километрах от деревни бегают маленькие собачатки. Их сейчас либо задавят, либо они тут замерзнут. Если кому надо, заберите. Это было где-то в 25 км от нас. Я говорю: «Погнали спасать», — поделился герой.

Радмир предложил взять их на передержку, а если один из них будет мальчиком — оставить себе. Но жизнь решила иначе.

— Парень, который их нашел, поехал в ближайшую деревню и разыскал мать щенков и ее хозяйку. Мы тоже добрались туда. Женщина ответила, что они убежали сами, что, естественно, было неправдой. На коротких лапах за 4 км сбежать они не могли. Там рядом была река, и тут я понял, что, если мы их сейчас не заберем, их просто утопят, — признался он.

С первого дня щенки — обе девочки, которых назвали Боня и Умка, — повели себя так, будто знали хозяев всю жизнь. Они не скулили по ночам, не пачкали в доме, быстро поняли, что значит «нельзя».

— Они не пакостили, будто сразу поняли, что попали домой. Мы приучили их не заходить в дом с грязными лапами. Теперь они сами останавливаются у входа и ждут, когда их помоют. В первое утро, когда мы взяли их, думали, что нас ждет бессонная ночь. Но они быстро заснули и проснулись только к 06:30. И так до сих пор. Это просто подарок, — заявил житель Алтая.

Радмир выложил видео со спасением в личный аккаунт, просто для друзей, однако оно «стрельнуло» — пошли просмотры, лайки, люди начали просить продолжение.

— Мы не планировали становиться блогерами. Но люди смотрели, как мы строим вольер, обустраиваем конуру, и просили не останавливаться. Позже с нами связалась крупная компания и предложила отправиться в путешествие за их счет, — рассказал герой.

Аудитория росла не по дням, а по часам. На три аккаунта подписалось уже больше 150 000 человек. Щенки стали самыми крупными блогерами в Республике Алтай.

— К нам приходят даже из-за границы. В новостной ленте столько негатива, а тут — позитив. Люди специально заходят в наш аккаунт, чтобы улыбнуться, расслабиться, отпустить тревогу, — отметил блогер.

Но главное, как считает герой, — это эмоции, которые дарят им шебутные малыши Источник: Радмир Гумеров

Радмир снял щенков в своем новом клипе. Кроме того, ему постоянно пишут спонсоры с разными предложениями.

— Щенки просто изменили нашу жизнь. Мы не ждали такого. Над чем пыхтишь годами — не взлетает. А тут просто два комочка, спасенные с трассы, дали столько радости, тепла, вдохновения. И это самое главное чудо, — признался житель Алтая.

Вместе с аудиторией герой собирает деньги для местных волонтеров, которые ухаживают за бездомными животными. Один раз собрали 16 тысяч, второй — 20. И продолжают.

— Нам в комментариях пишут: «Чем помочь? Как поддержать?» Мы говорим: «Поддержите вот местных волонтеров, которые на копейках перебиваются». И люди помогают, — отметил он.

После нескольких лет в бешеном ритме — съемки, монтаж, продюсирование, фильмы с Муромцевой и Светлаковым — Радмир планирует провести 2026 год в тишине.