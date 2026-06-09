«Люди — это самое тяжелое». Пенсионерка создала приют на 250 собак и почти 20 лет сама живет в нем. Видео

Приюту для собак в новосибирском Академгородке уже около 30 лет. Сначала там жили 10 собак, сегодня — 250. С 2005 года руководить домом для брошенных животных стала Галина Клебче. Для нее это стало и работой, и делом жизни. Галине помогают волонтеры и неравнодушные люди. Сама она, несмотря на наличие квартиры, часто ночует в бытовке на территории даже зимой. Каждая собака здесь — со своей историей. О том, как центр помощи животным стал одним из самых больших в регионе и как одна женщина спасает сотни четвероногих, — в материале НГС.
Сначала котик, потом 250 собак
На окраине района нет ярких вывесок и туристических маршрутов. Зато есть место, которое уже почти три десятилетия становится последним шансом для бездомных, брошенных и искалеченных собак. Сегодня здесь около 250 животных, а руководит приютом пенсионерка Галина Клебче. Она и сама буквально живет со своими подопечными: зимой и летом часто ночует в небольшой бытовке на самой территории.
В начале 2000-х Галина подбирала животных на улице, помогала со стерилизацией и сотрудничала с разными центрами помощи. Тогда она еще не предполагала, что эта работа станет главным делом ее жизни.
«Всё началось с одного котика. Потом появился второй, третий. Постепенно помощь животным стала занимать всё больше места в моей жизни, пока не вытеснила всё остальное», — вспоминает Галина.
Сам приют появился в 1998 году, землю ему выделил Институт цитологии и генетики СО РАН. Сначала здесь жили около десяти собак, а на территории был только небольшой деревянный домик. Позже основатели центра помощи уехали за границу, и он несколько лет существовал практически без развития. Когда в 2005 году сюда впервые приехала Галина Клебче, увиденное ее шокировало.
«В 2005 году, когда я пришла, это был ужас. Было 30 собак, полная разруха. Я пошла к замдиректора Института цитологии, сказала, что мы хотим заниматься приютом, — вспоминает Галина. — Он сказал: „Как вы мне надоели, как я мечтаю от вас избавиться!“ Я говорю: „Давайте попробуем еще раз, с чистого листа, мы обещаем, мы постараемся“. Ну, в общем, он вздохнул, сказал: „Давайте“. И вот мы начали всё это разгребать, расчищать, улучшать. Ну и количество собак, естественно, начало расти».
Тогда же Галина вместе с единомышленниками создала общественную организацию «Защита прав животных на жизнь»: они собирались на кухне, планировали будущее и мечтали.
«Я здесь живу»
Одной из самых сложных задач стал поиск финансирования. Никаких дотаций из бюджета организация не получала: по сути это частное заведение. До 2012 года Галина вкладывала в него свою зарплату, вместе с волонтерами они искали помощи в соцсетях, обращались в коммерческие структуры за поддержкой. Люди помогали деньгами, кормом, материалами для стройки.
Страшным испытанием стал декабрь 2010 года, когда приют практически полностью сгорел. В огне погибли 23 собаки. О беде узнали люди по всей стране, и на восстановление удалось собрать около трех миллионов рублей. Деньги приходили со всей России — от Калининграда до Сахалина. Позже один из предпринимателей профинансировал строительство большого ангара, который до сих пор остается главным корпусом приюта.
Сегодня на территории располагаются десятки вольеров под открытым небом, часть собак живет в ангаре. Еще несколько бытовок на участке обустроены для хозяйственных нужд: в них готовят еду для питомцев, а сама Галина Клебче практически каждый день остается ночевать в одной из них. Говорит, сторожить некому.
«У меня есть квартира, но я живу больше здесь, потому что жизнь так вынуждает меня. У меня нет нормальных сторожей, которым бы я доверяла. К сожалению, когда спрашивают: „Что самое тяжелое в работе с собаками?“ Я говорю: „Люди“. Это самое тяжелое, — признаётся женщина. — Это трудно, работников трудно найти. С людьми, которые привязывают, бросают здесь у нас собак, тоже тяжело. Поэтому с собаками я могу договориться, почти со всеми. С людьми часто не получается».
Собаки с историями
С таким огромным хозяйством Галина не справилась бы одна. Ей помогают добровольцы: приходят, чтобы выгуливать собак, вычесать, покормить, отвезти-привезти. Некоторые волонтеры здесь задерживаются на годы.
Галина Шевелева — реаниматолог, она делает восстановительный массаж пациентам во время восстановления после травм. В жару собак часто нужно вычесывать — этим она занимается уже три года.
«Им жарко, и собачек, конечно, хочется всех вычесать — не успеваем. Но кому это нравится, кто дает себя почесать, мы стараемся, чтобы они выглядели прекрасно и им было легче, — говорит волонтер. — У пожилых собак бывает гиповитаминоз, из-за этого шерсть растет клоками. Даем им витамины для пожилых собак».
Дарья Клямер работает в институте, она кандидат химических наук. Уже в течение примерно трех лет она постоянно приезжает в приют, чтобы помочь: гуляет с собаками, помогает по хозяйству. Говорит, что среди питомцев у нее есть и любимчики. Дарья знает буквально каждую собаку.
«Например, Сайдар. Он уже давно здесь живет, лет 17. Очень дружелюбный пес, визитная карточка приюта: он всегда встречает всех, — представляет Дарья одного из старожилов. — Собаки, которые идут мимо на прогулку, к нему подходят, он с ними всегда здоровается. Еще Сайдар у нас почетный донор. У него хорошее здоровье, необходимый вес. Когда собакам требуется переливание крови, хозяева обращаются в приют и Сайдар всегда приходит на помощь. В сезон клещей, когда собака переносит какие-то заболевания, которые вызывают клещи, ей нужно переливание крови».
Почти все собаки — со своей историей. Большинство в прошлом были домашними, но по разным причинам оказались на улице. Каждый день в приют поступают десятки звонков с просьбами забрать животных: многие владельцы просто не хотят нести ответственность за питомцев, говорит Галина Клебче.
Сюда попадают животные со всей России.
«Три года назад в Бурятии приняли закон об отстреле бродячих собак. В Новосибирск оттуда приехали 42 собаки, к нам попали шесть: двоих мы сразу пристроили, четверо у нас пока живут. На Алтае тоже приняли закон, оттуда мы трех собак забрали», — говорит пенсионерка.
400 литров каши в день
Чтобы прокормить 250 собак зимой, сотрудники ежедневно варят около 400 литров каши. В рацион входят мясо, крупы и специальные добавки. Базовый продуктовый набор уже несколько лет предоставляет сетевой магазин. У центра есть договор и с ветеринарной клиникой: все собаки чипированы, привиты, стерилизованы.
Для создания и поддержания более-менее пригодной для жизни инфраструктуры приюту постоянно нужны стройматериалы. Многие постройки на территории собраны буквально из подручных материалов.
«Вы обратили внимание, что это кровати? — показывает Галина Клебче на один из вольеров. — Мы с НГУ сотрудничаем, они нам очень хорошо помогают, списывают белье постельное, которое нам нужно. И вот звонят как-то: „Галина Ильинична, вам нужны кровати?“ Я говорю: „Ну давайте“. И я поняла, что мы можем из них вольеры сварить. Мы сварили — и вот, видите, неплохой вольерчик получился».
Сегодня приют вновь нуждается в помощи. Построенные после пожара бытовки и вольеры приходят в негодность, деревянные части конструкций уже порядком подгнили. Здесь вновь вызвались помочь неравнодушные — среди них инженер Роман, который поддерживает Галину Клебче уже несколько лет.
«Он мне говорит: „Галина Ильинична, мы бы хотели вам помочь. Чем?“ Я говорю: „Ну вот, спасибо, вы корм нам покупаете“, — говорит Галина. — Он говорит: „Чем-то посерьезнее“. Я такая, знаете, боюсь даже сказать, говорю: „Ну бытовки вообще сгнили“. Он говорит: „Заменим“. Я села на пень и посидела минуты три, чтобы немножко прийти в себя. Конечно, для меня это был шок — такая помощь! Теперь я начинаю верить, что всё получится: в процесс вовлекаюсь, начинаю бегать, решать вопросы, потому что это реально».
Галина Клебче признаётся: за 20 лет она научилась не строить больших ожиданий: рассчитывать в основном приходится только на себя. Но благодаря тем, кто не остается в стороне, ее центр может прослужить домом для собак еще не один десяток лет.
Приют в Академгородке сегодня — второй в регионе по количеству животных. В городе есть и больница для собак, которая тоже многие годы работает только благодаря энтузиастам. Туда на лечение попадают в том числе животные с серьезными травмами, но многие в итоге так и остаются там жить.