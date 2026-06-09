«Люди — это самое тяжелое». Пенсионерка создала приют на 250 собак и почти 20 лет сама живет в нем. Видео

Галина Клебче посвятила помощи животным больше 20 лет жизни Источник: Антон Дигаев NGS.RU

Приюту для собак в новосибирском Академгородке уже около 30 лет. Сначала там жили 10 собак, сегодня — 250. С 2005 года руководить домом для брошенных животных стала Галина Клебче. Для нее это стало и работой, и делом жизни. Галине помогают волонтеры и неравнодушные люди. Сама она, несмотря на наличие квартиры, часто ночует в бытовке на территории даже зимой. Каждая собака здесь — со своей историей. О том, как центр помощи животным стал одним из самых больших в регионе и как одна женщина спасает сотни четвероногих, — в материале НГС.

Сначала котик, потом 250 собак

Приют незаметно разросся до одного из крупнейших в регионе Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

На окраине района нет ярких вывесок и туристических маршрутов. Зато есть место, которое уже почти три десятилетия становится последним шансом для бездомных, брошенных и искалеченных собак. Сегодня здесь около 250 животных, а руководит приютом пенсионерка Галина Клебче. Она и сама буквально живет со своими подопечными: зимой и летом часто ночует в небольшой бытовке на самой территории.

В начале 2000-х Галина подбирала животных на улице, помогала со стерилизацией и сотрудничала с разными центрами помощи. Тогда она еще не предполагала, что эта работа станет главным делом ее жизни.

«Всё началось с одного котика. Потом появился второй, третий. Постепенно помощь животным стала занимать всё больше места в моей жизни, пока не вытеснила всё остальное», — вспоминает Галина.

В приюте живут 250 собак, среди них есть и породистые Источник: Антон Дигаев NGS.RU

Сам приют появился в 1998 году, землю ему выделил Институт цитологии и генетики СО РАН. Сначала здесь жили около десяти собак, а на территории был только небольшой деревянный домик. Позже основатели центра помощи уехали за границу, и он несколько лет существовал практически без развития. Когда в 2005 году сюда впервые приехала Галина Клебче, увиденное ее шокировало.

«В 2005 году, когда я пришла, это был ужас. Было 30 собак, полная разруха. Я пошла к замдиректора Института цитологии, сказала, что мы хотим заниматься приютом, — вспоминает Галина. — Он сказал: „Как вы мне надоели, как я мечтаю от вас избавиться!“ Я говорю: „Давайте попробуем еще раз, с чистого листа, мы обещаем, мы постараемся“. Ну, в общем, он вздохнул, сказал: „Давайте“. И вот мы начали всё это разгребать, расчищать, улучшать. Ну и количество собак, естественно, начало расти».

Тогда же Галина вместе с единомышленниками создала общественную организацию «Защита прав животных на жизнь»: они собирались на кухне, планировали будущее и мечтали.

«Я здесь живу»

20 лет пожилая женщина практически в одиночку содержит 250 собак, ей помогают только волонтеры Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Одной из самых сложных задач стал поиск финансирования. Никаких дотаций из бюджета организация не получала: по сути это частное заведение. До 2012 года Галина вкладывала в него свою зарплату, вместе с волонтерами они искали помощи в соцсетях, обращались в коммерческие структуры за поддержкой. Люди помогали деньгами, кормом, материалами для стройки.

Страшным испытанием стал декабрь 2010 года, когда приют практически полностью сгорел. В огне погибли 23 собаки. О беде узнали люди по всей стране, и на восстановление удалось собрать около трех миллионов рублей. Деньги приходили со всей России — от Калининграда до Сахалина. Позже один из предпринимателей профинансировал строительство большого ангара, который до сих пор остается главным корпусом приюта.

Питомцы попадают сюда со всей России Источник: Антон Дигаев NGS.RU

Сегодня на территории располагаются десятки вольеров под открытым небом, часть собак живет в ангаре. Еще несколько бытовок на участке обустроены для хозяйственных нужд: в них готовят еду для питомцев, а сама Галина Клебче практически каждый день остается ночевать в одной из них. Говорит, сторожить некому.

«У меня есть квартира, но я живу больше здесь, потому что жизнь так вынуждает меня. У меня нет нормальных сторожей, которым бы я доверяла. К сожалению, когда спрашивают: „Что самое тяжелое в работе с собаками?“ Я говорю: „Люди“. Это самое тяжелое, — признаётся женщина. — Это трудно, работников трудно найти. С людьми, которые привязывают, бросают здесь у нас собак, тоже тяжело. Поэтому с собаками я могу договориться, почти со всеми. С людьми часто не получается».

Собаки с историями

Все собаки привиты и чипированы Источник: Антон Дигаев NGS.RU

С таким огромным хозяйством Галина не справилась бы одна. Ей помогают добровольцы: приходят, чтобы выгуливать собак, вычесать, покормить, отвезти-привезти. Некоторые волонтеры здесь задерживаются на годы.

Галина Шевелева — реаниматолог, она делает восстановительный массаж пациентам во время восстановления после травм. В жару собак часто нужно вычесывать — этим она занимается уже три года.

«Им жарко, и собачек, конечно, хочется всех вычесать — не успеваем. Но кому это нравится, кто дает себя почесать, мы стараемся, чтобы они выглядели прекрасно и им было легче, — говорит волонтер. — У пожилых собак бывает гиповитаминоз, из-за этого шерсть растет клоками. Даем им витамины для пожилых собак».

Волонтеры выгуливают собак и помогают кто чем может Источник: Антон Дигаев NGS.RU

Дарья Клямер работает в институте, она кандидат химических наук. Уже в течение примерно трех лет она постоянно приезжает в приют, чтобы помочь: гуляет с собаками, помогает по хозяйству. Говорит, что среди питомцев у нее есть и любимчики. Дарья знает буквально каждую собаку.

«Например, Сайдар. Он уже давно здесь живет, лет 17. Очень дружелюбный пес, визитная карточка приюта: он всегда встречает всех, — представляет Дарья одного из старожилов. — Собаки, которые идут мимо на прогулку, к нему подходят, он с ними всегда здоровается. Еще Сайдар у нас почетный донор. У него хорошее здоровье, необходимый вес. Когда собакам требуется переливание крови, хозяева обращаются в приют и Сайдар всегда приходит на помощь. В сезон клещей, когда собака переносит какие-то заболевания, которые вызывают клещи, ей нужно переливание крови».

Пес Сайдар мог бы стать почетным донором: уже пять раз у него брали кровь для переливания больным животным, причем домашним Источник: Антон Дигаев NGS.RU

Почти все собаки — со своей историей. Большинство в прошлом были домашними, но по разным причинам оказались на улице. Каждый день в приют поступают десятки звонков с просьбами забрать животных: многие владельцы просто не хотят нести ответственность за питомцев, говорит Галина Клебче.

Сюда попадают животные со всей России.

«Три года назад в Бурятии приняли закон об отстреле бродячих собак. В Новосибирск оттуда приехали 42 собаки, к нам попали шесть: двоих мы сразу пристроили, четверо у нас пока живут. На Алтае тоже приняли закон, оттуда мы трех собак забрали», — говорит пенсионерка.

400 литров каши в день

Чтобы накормить 250 собак зимой, ежедневно нужно варить 400 литров каши с мясом Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Чтобы прокормить 250 собак зимой, сотрудники ежедневно варят около 400 литров каши. В рацион входят мясо, крупы и специальные добавки. Базовый продуктовый набор уже несколько лет предоставляет сетевой магазин. У центра есть договор и с ветеринарной клиникой: все собаки чипированы, привиты, стерилизованы.

Для создания и поддержания более-менее пригодной для жизни инфраструктуры приюту постоянно нужны стройматериалы. Многие постройки на территории собраны буквально из подручных материалов.

«Вы обратили внимание, что это кровати? — показывает Галина Клебче на один из вольеров. — Мы с НГУ сотрудничаем, они нам очень хорошо помогают, списывают белье постельное, которое нам нужно. И вот звонят как-то: „Галина Ильинична, вам нужны кровати?“ Я говорю: „Ну давайте“. И я поняла, что мы можем из них вольеры сварить. Мы сварили — и вот, видите, неплохой вольерчик получился».

Летом с кормежкой попроще: собаки с радостью поедают сырое мясо Источник: Антон Дигаев NGS.RU

Сегодня приют вновь нуждается в помощи. Построенные после пожара бытовки и вольеры приходят в негодность, деревянные части конструкций уже порядком подгнили. Здесь вновь вызвались помочь неравнодушные — среди них инженер Роман, который поддерживает Галину Клебче уже несколько лет.

«Он мне говорит: „Галина Ильинична, мы бы хотели вам помочь. Чем?“ Я говорю: „Ну вот, спасибо, вы корм нам покупаете“, — говорит Галина. — Он говорит: „Чем-то посерьезнее“. Я такая, знаете, боюсь даже сказать, говорю: „Ну бытовки вообще сгнили“. Он говорит: „Заменим“. Я села на пень и посидела минуты три, чтобы немножко прийти в себя. Конечно, для меня это был шок — такая помощь! Теперь я начинаю верить, что всё получится: в процесс вовлекаюсь, начинаю бегать, решать вопросы, потому что это реально».

Галина Клебче признаётся: за 20 лет она научилась не строить больших ожиданий: рассчитывать в основном приходится только на себя. Но благодаря тем, кто не остается в стороне, ее центр может прослужить домом для собак еще не один десяток лет.