Из аквариума — в монстры: чем опасны золотые рыбки на воле

Исследователи предупреждают: не выпускайте домашних рыбок в водоемы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Со времен Пушкина нас приучили, что золотая рыбка — существо безвредное, а если не наглеть, как та старуха, еще и довольно щедрое. В азиатских странах она считается символом богатства, процветания, удачи и изобилия. А если верить фэншуй, аквариум с золотой рыбкой, поставленный в юго-восточной части дома, помогает улучшить финансовое положение.

Но внешний вид обманчив. Это в аквариуме золотая рыбка маленькая и милая. Если же выпустить ее в дикую природу, обитателям водоема мало не покажется, передает «Доктор Питер».

Ученые из США выяснили, как ведут себя золотые рыбки (Carassius auratus), которые вырвались на волю. Исследователи создали миниатюрные озерные экосистемы, запустили в них золотых рыбок и в течение 61 дня наблюдали, во что превращаются эти экосистемы.

Эксперимент показал: жизнедеятельность декоративных рыбок быстро привела к экологическим проблемам. Вода помутнела, ее качество резко ухудшилось . Причем сами золотые рыбки в таких условиях чувствуют себя прекрасно, чего не скажешь о других водных обитателях.

«Золотые рыбки могут процветать в самых разных условиях окружающей среды, от чистой воды с низким содержанием питательных веществ до воды с высоким содержанием питательных веществ, низким содержанием кислорода и высокой мутностью», — объясняют исследователи в журнале Journal of Animal Ecology.

Кроме того, золотые рыбки оказались очень прожорливыми. В созданных экосистемах резко сократилась численность улиток, амфипод и зоопланктона. Ухудшилось и состояние местных видов рыб — вероятно, из-за конкуренции за ресурсы .

«У золотых рыбок нет желудка, и известно, что они обладают одной из самых высоких скоростей питания среди рыб относительно своего размера. В местах успешного распространения золотых рыбок эта неизбирательная и интенсивная скорость питания может создать сильную конкуренцию за ресурсы с местными рыбами. В прудах без рыбы золотые рыбки со временем могут вытеснить местных хищников — тритонов — за счет конкуренции и разрушения пищевой цепи», — рассказывают ученые.

Но самое удивительное, что эти крохи в дикой природе могут разрастись до 45 см и жить при этом более 30 лет. Сложно представить, что они натворят за десятилетия жизни, если умудрились разрушить искусственно созданную экосистему всего за 61 день.

«Наши результаты подчеркивают необходимость регулирования численности золотых рыбок. Кроме того, важно просвещать людей о том, почему нельзя выпускать золотых рыбок в водоемы, объяснять, что их домашние питомцы могут стать вредителями», — резюмируют исследователи.