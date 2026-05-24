Животные Лисенок, кенгуренок, львята. Как немецкая овчарка Герда выхаживает детенышей диких животных, от которых отказались родители

Лисенок, кенгуренок, львята. Как немецкая овчарка Герда выхаживает детенышей диких животных, от которых отказались родители

Вот уже пять лет она — самый искренний и милый пример материнской любви

Герда — собака с большим сердцем

Источник:

Дарья Глухова

Вот уже пять лет немецкая овчарка Герда и зоотехник Дарья Глухова живут душа в душу, объединенные общим делом — спасением малышей диких зверей, от которых отказались родители — обитатели зоопарка «Лесная сказка». За это время Герда уже успела выходить кенгуру, нескольких сурикатов, тигрят, пару львят и множество других детенышей разных животных.

О том, с каким удивительным терпением овчарка берет на себя роль приемной мамы для маленьких «отказников», NGS22.RU рассказала ее хозяйка.

«Не смогла быть равнодушной»

— У Герды очень милый и покладистый характер. Помимо нее, у нас дома есть еще кошка, мейн-кун, которая всегда была практически безразлична к другим животным в нашем доме. Герда же не смогла быть равнодушной. Первым, к кому она проявила особое внимание, стал кенгуру, — рассказывает Дарья.

Сначала Герда просто проявляла интерес к малышу, а потом постепенно привыкла и даже начала ухаживать за ним. Детеныши не умеют ходить в туалет сами, поэтому им на помощь приходят мамы — стимулируют животики малышей вылизыванием. А когда мамы нет, приходят на помощь зоотехники — массируют пузики зверят влажными салфетками. Однако Герда решительно взяла эту миссию на себя — начала аккуратно тыкаться носом, вылизывать кенгуренка. С тех пор, кого бы ни приносила домой Дарья, собака всегда была готова помочь и позаботиться о малышах.

Сама же Дарья еще с детства мечтала работать зоотехником и видела себя только в работе с животными

По словам зоотехника, животные отказываются от своих детей не слишком часто, но ситуации, в которых их приходится забрать домой, стабильно происходят раз в полгода или даже год.

— Никогда не знаешь, из-за чего животное может отказаться от своего ребенка. Львица, например, рожала, сама выкармливала, а тут раз — и не захотела заходить в домик. Пришлось забирать, нам их очень жалко. Мы, конечно, первое время наблюдаем, волнуемся, может, одумается, но, когда время уже проходит, берем дело в свои руки. Как правило, кормим смесями для детей или козьим молоком, — объясняет хозяйка Герды.

Бросать малышей на произвол судьбы никто не будет

Когда Дарья возвращается домой с работы, собака с нетерпением ждет ее и обнюхивает сумки в поисках новых постояльцев.

— Когда мы берем совсем малышей, то приносим их в термосумке. Герда сразу начинает обнюхивать: ложится рядом и терпеливо ждет, когда я переоденусь. Затем я беру малыша в ладошки, даю ей его понюхать, пообвыкнуть, а потом она начинает лежать вместе с ними, греть их, спать совместно, — улыбается наша собеседница.

Вылизывает, играет и ругается

Как уточняет Дарья, у Герды отлично развит материнский инстинкт, притом что сама она не щенилась еще ни разу. Поэтому в семье они с мужем ласково называют ее приемной мамой для всех «отказников».

— Два года назад мы выкармливали львят. Их мы кормим по требованию, а не как сурикатов, каждые два часа. Я спала, а малыши что-то начали вошкаться, есть захотели. Тогда я проснулась оттого, что Герда сидела и скулила рядом с моей кроватью. Она поняла, что есть захотели, будто говорила: «Ты чего спишь? У тебя там дети проголодались!» С ними она и играла, и облизывала их, и если заигрывались, то могла рыкнуть по-матерински. Они слушались, — смеется Даша.

«Приемная мать»

Одним из последних воспитанников детского сада имени Герды стал лисенок, который не так давно попал в руки Даши. У его мамы не было молока, поэтому зоотехники решили перевести его на искусственное вскармливание. Так малыш отправился жить в большой дом, под опеку овчарки и ее хозяйки.

— Поначалу ему было у нас сложно: много странных, совершенно разных звуков, но потом ничего, освоился. Начал бегать, прыгать, резвиться вместе с Гердой. Кстати, благодаря ему моя кошка стала есть мясо. Мы когда вводили прикорм уже, она у него кусочки тырила, так и начала потихоньку питаться нормально, — говорит Дарья.

Терпеливая Герда

Сейчас лисенка уже отправили в вольер, где он отлично осваивается и совсем не грустит, ведь у него в соседках пара самочек. А «универсальная мамочка» Герда всё так же готова согреть и окружить заботой любого малыша, которому нужна помощь.

Полина Шевчукова
корреспондент
