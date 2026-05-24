Лисенок, кенгуренок, львята. Как немецкая овчарка Герда выхаживает детенышей диких животных, от которых отказались родители

Герда — собака с большим сердцем

Вот уже пять лет немецкая овчарка Герда и зоотехник Дарья Глухова живут душа в душу, объединенные общим делом — спасением малышей диких зверей, от которых отказались родители — обитатели зоопарка «Лесная сказка». За это время Герда уже успела выходить кенгуру, нескольких сурикатов, тигрят, пару львят и множество других детенышей разных животных.

О том, с каким удивительным терпением овчарка берет на себя роль приемной мамы для маленьких «отказников», NGS22.RU рассказала ее хозяйка.

«Не смогла быть равнодушной»

— У Герды очень милый и покладистый характер. Помимо нее, у нас дома есть еще кошка, мейн-кун, которая всегда была практически безразлична к другим животным в нашем доме. Герда же не смогла быть равнодушной. Первым, к кому она проявила особое внимание, стал кенгуру, — рассказывает Дарья.

Сначала Герда просто проявляла интерес к малышу, а потом постепенно привыкла и даже начала ухаживать за ним. Детеныши не умеют ходить в туалет сами, поэтому им на помощь приходят мамы — стимулируют животики малышей вылизыванием. А когда мамы нет, приходят на помощь зоотехники — массируют пузики зверят влажными салфетками. Однако Герда решительно взяла эту миссию на себя — начала аккуратно тыкаться носом, вылизывать кенгуренка. С тех пор, кого бы ни приносила домой Дарья, собака всегда была готова помочь и позаботиться о малышах.

Сама же Дарья еще с детства мечтала работать зоотехником и видела себя только в работе с животными Источник: Дарья Глухова

По словам зоотехника, животные отказываются от своих детей не слишком часто, но ситуации, в которых их приходится забрать домой, стабильно происходят раз в полгода или даже год.

— Никогда не знаешь, из-за чего животное может отказаться от своего ребенка. Львица, например, рожала, сама выкармливала, а тут раз — и не захотела заходить в домик. Пришлось забирать, нам их очень жалко. Мы, конечно, первое время наблюдаем, волнуемся, может, одумается, но, когда время уже проходит, берем дело в свои руки. Как правило, кормим смесями для детей или козьим молоком, — объясняет хозяйка Герды.

Бросать малышей на произвол судьбы никто не будет

Когда Дарья возвращается домой с работы, собака с нетерпением ждет ее и обнюхивает сумки в поисках новых постояльцев.

— Когда мы берем совсем малышей, то приносим их в термосумке. Герда сразу начинает обнюхивать: ложится рядом и терпеливо ждет, когда я переоденусь. Затем я беру малыша в ладошки, даю ей его понюхать, пообвыкнуть, а потом она начинает лежать вместе с ними, греть их, спать совместно, — улыбается наша собеседница.

Вылизывает, играет и ругается

Как уточняет Дарья, у Герды отлично развит материнский инстинкт, притом что сама она не щенилась еще ни разу. Поэтому в семье они с мужем ласково называют ее приемной мамой для всех «отказников».

— Два года назад мы выкармливали львят. Их мы кормим по требованию, а не как сурикатов, каждые два часа. Я спала, а малыши что-то начали вошкаться, есть захотели. Тогда я проснулась оттого, что Герда сидела и скулила рядом с моей кроватью. Она поняла, что есть захотели, будто говорила: «Ты чего спишь? У тебя там дети проголодались!» С ними она и играла, и облизывала их, и если заигрывались, то могла рыкнуть по-матерински. Они слушались, — смеется Даша.

«Приемная мать»

Одним из последних воспитанников детского сада имени Герды стал лисенок, который не так давно попал в руки Даши. У его мамы не было молока, поэтому зоотехники решили перевести его на искусственное вскармливание. Так малыш отправился жить в большой дом, под опеку овчарки и ее хозяйки.

— Поначалу ему было у нас сложно: много странных, совершенно разных звуков, но потом ничего, освоился. Начал бегать, прыгать, резвиться вместе с Гердой. Кстати, благодаря ему моя кошка стала есть мясо. Мы когда вводили прикорм уже, она у него кусочки тырила, так и начала потихоньку питаться нормально, — говорит Дарья.

Терпеливая Герда