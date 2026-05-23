Вовсе не ради вас: почему на самом деле кошка ложится на больное место — ответ зоопсихолога

Кошкам приписывают множество мистических качеств. Например, есть народное поверье, что питомец ложится на больное место, чтобы вылечить хозяина. NGS.RU решил узнать у эксперта, почему кошка на самом деле так делает.

Елена Клюсовец — автор книг «На одном языке с кошкой», «Вопросы о кошках. Самое интересное о пушистых любимцах», ведущая на канале «ЗооТВ», эксперт передачи «В кругу друзей» на канале «Россия 1».

Зоопсихолог Елена Клюсовец с ходу разочаровала корреспондентов: по ее словам, кошками движет вовсе не забота о здоровье хозяина, а любовь к комфорту.

«На самом деле всё намного проще. Кошки очень чувствительны к любым изменениям во внешней среде, в частности к температуре. А воспаление у человека часто провоцирует повышение температуры, поэтому больное место для кошки так притягательно. Никакой мистики нет, просто факт», — поясняет специалист.

Также зоопсихолог объяснила, чем руководствуются животные, когда ложатся в детскую кроватку на подушку.

«Владельцы часто умиляются, думая, что кошка оберегает ребенка во сне. Но тут дело в том, что детки, как правило, спят беспокойно, сучат ручками-ножками. А голова остается в относительной неподвижности. И чтобы почувствовать себя в безопасности, в комфорте, кошка выбирает то место, где ей меньше всего достанется от малыша. Именно поэтому чаще всего мы видим, что кошки предпочитают спать по ночам с ребенком именно у его головы», — развенчала еще один миф эксперт.

Но это вовсе не значит, что кошки — совсем уж бесполезные для здоровья животные. Как выяснили наши коллеги из издания «Доктор Питер», есть множество рациональных причин завести себе хвостатого.

Во-первых, владельцы кошек дольше живут — по разным данным, на 5–10 лет дольше тех, у кого домашних животных нет. Причин тому несколько. Кошки удивительным образом способны снимать с нас тревогу и стресс. Благодаря этому у людей приходит в норму давление, снижается уровень холестерина в крови. Кроме того, специалисты из Университета Миннесоты выяснили, что соседство с кошками снижает риск сердечного приступа и инсульта на 30%.

Во-вторых, кошки могут защитить детей от астмы и аллергии. К такому выводу пришли сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний. Дело в том, что коты дома позволяют снизить чувствительность к шерсти, пыльце и пыли. Главное условие — питомцы должны окружать ребенка с самого рождения.

Ну и в-третьих, кошачье мурлыканье — это настоящая физиотерапия. Весь секрет в том, что кошки мурлыкают на частоте 20–120 герц. Это улучшает заживление ран, способствует сращиванию переломов и укреплению костей, снижает боль при воспалительных заболеваниях суставов. А еще мурлыканье успокаивает нервы и даже помогает улучшить иммунитет.