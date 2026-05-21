Купила машину, чтобы прятать в ней Пирата. Как пенсионерка поселила возле высотки бездомных собак и воюет за них

Это история о безграничной любви Альбины Гордеевны к животным. И готовности отстаивать собак вопреки всему Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На заднем дворе многоэтажки в Тюмени стоит укрытая тканью Lada. 85-летняя Альбина Гордеевна купила машину для бездомного пса. Она сажает собаку на заднее сиденье в часы работы служб по отлову. Так она уберегает Пирата от попадания в приют. В квартире он и еще две ее дворняги жить не могут: «им нужна свобода».

Специально для Жули, Лизы и Пирата Альбина Гордеевна купила будки, утеплила и поставила на поляну у дома. Дворняг десятки раз забирали в приют, на пенсионерку жаловались в прокуратуру и полицию. В Сети появляются видео, где якобы эти самые собаки кидаются на прохожих. Но хозяйка продолжает отстаивать своих животных. Подробности в материале 72.RU.

Как у Альбины Гордеевны появились собаки

У Альбины Гордеевны слезятся глаза, когда она начинает рассказывать о появлении в ее жизни первых собак. Двадцать лет назад неподалеку от ее дома развернулась стройка. Там поселилась Марса и родила щенков.

— Сторож и я подкармливали их. Когда стройка закончилась, собакам куда идти? Они пришли ко мне. Все 6 собак, — вспоминает пенсионерка.

Жуля спокойно сидела под деревом, когда мы ее фотографировали Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Дворняги пришли во двор Альбины Гордеевны, и та продолжила их подкармливать. Пенсионерка живет в девятиэтажном доме в Зареке.

— Зачем начала собак подкармливать? Не знаю. Я биолог по образованию, воспитывала в детях любовь к животным. Я люблю животных! — говорит пенсионерка.

Последняя собака из этой стаи по имени Маша умерла спустя 19 лет. Потом во двор пришли другие: Жуля, Пират и Лиза. Альбина Гордеевна уже точно не помнит, кто из них был первым.

— Помню, что Жуля пришла совсем голая и больная. У нее были клещи. Она попала ко мне во двор, когда за ней гонялись с сачком специалисты отлова. Они хотели отловить ее и дать таблетку. Но так и не поймали. Она тут осталась, — говорит хозяйка собак.

У Пирата нет одного глаза. Когда он пришел во двор, у него уже была сделана операция Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пенсионерка и еще несколько соседей собрали 18 тысяч и купили для дворняг будки. Сейчас деревянные домики стоят на траве напротив высотки. Возле них припаркована Lada. Машину Альбина Гордеевна купила три года назад. Сначала пробовала сажать туда всех собак, чтобы их не могли поймать специалисты отлова. Но спокойно сидеть в салоне может только Пират. Остальных приходится забирать из приюта, куда они регулярно попадают из-за жалоб соседей.

Будки, где живут собаки. Одна из собак начинает лаять утром. Поэтому хозяйка придумала закрывать вход в домик доской, чтобы она не просыпалась, когда рассветает Источник: Ирина Шарова / 72.RU

На сиденье — покрывало. Там спит Пират Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Собаки всегда будут»

Альбина Гордеевна живет в квартире вместе с сыном, еще одной собакой и восемью кошками. До пенсии она 40 лет проработала в школе учителем биологии. У Альбины Гордеевны есть знак «Отличник народного образования» и звание «Ветеран труда». Дочка пенсионерки переехала в Америку и там проводит экскурсии в музее. С мамой они виделись еще до ковида, когда та летала во Флориду.

Всего у Альбины Гордеевны 8 кошек Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Кошки тоже дворняги Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Квартира Альбины Гордеевны Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пенсионерка встает в 5 утра и готовит еду для всех своих животных. Кормит домашних, затем идет на улицу к будкам. Начинается прогулка: хозяйка с псами любит ходить возле озера Тихого. Бывает, что ее узнают местные и помогают деньгами на корм собакам. К примеру, недавно в магазине девушка увидела, что в корзинке пенсионерки только еда для собак и кошек, а для себя — ничего. И тогда она перевела Альбине Гордеевне тысячу рублей.

— Когда у меня было шесть собак, то знаете, какая картина была! Все идут за мной ровным строем! — говорит Альбина Гордеевна. — Однажды сидели с ними у библиотеки. И проходили школьники. Одна девочка сказала: «Ой, какие хорошенькие собачки!» Воспитатель быстро ее увела. Я считаю, что детям надо прививать любовь к животным. Показывать живых собак. Я воспитываю в людях любовь к животным.

«Сейчас их трое. Дружная семья. Их нельзя отделять друг от друга», — писала в обращении в ведомства группа поддержки Альбины Гордеевны Источник: Vadim Reyman

Не все относятся с пониманием к Альбине Гордеевне и ее собакам. Она вспоминает своего соседа, который однажды оскорбил ее семью.

— Он назвал нас с сыном бичами. Я написала в прокуратуру и указала: «У этих бичей 2 квартиры, дача, гараж и автомобиль», — говорит тюменка.

Соседям мешает лай собак, они переживают за свою безопасность. Но хозяйка уверяет, что ее животные не кусаются. На Альбину Гордеевну жаловались в полицию и прокуратуру. Собачьи будки на заднем дворе обещали «сжечь и разрушить».

— 4 года назад 1 января мне приходило предписание убрать будки. Я этого не сделала. Я не нацист — делать это зимой. Думали, что если я будки уберу, то собак не будет. Но собаки всегда будут — они за мной ходят везде, — говорит пенсионерка. — Потом еще были предписания убрать будки летом. Я их неделю в гараже подержала и обратно выставила.

А это Лиза и Пират Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В Сети появляются видео с Альбиной Гордеевной. Одно из последних сняла женщина и выложила в паблики. На кадрах прохожая утверждает, что собака укусила за ногу девочку. Пенсионерка это отрицает.

— До перекрестка шли, она кричит: «Вы почему гуляете без намордника?» Я говорю: «Вы зачем меня снимали? Это незаконно!» Я прошу отдать телефон, она не отдает. Жуля прибежала за меня заступаться. Она схватила мимо проходящую девочку за штанину. Никакого укуса не было: я посмотрела на ножку девочки, — объясняет хозяйка собак.

Такое видео распространяется в Сети Источник: Заречный район / Telegram

Она вспоминает и другой случай, когда прохожий якобы смонтировал видео с нападением собак. И подал заявление в полицию.

— Гулять идем, и переходит дорогу молодой человек. Жуля залаяла на него. Он написал заявление, что собака на него бросилась. И добавил: «При встрече с этими персонажами будьте аккуратны», — говорит тюменка.

«Если собаку забрали в приют, я заболеваю»

После жалоб на собак во двор приезжают специалисты отлова. Они увозят животных в приют «Кедр». К примеру, Пират там бывал уже 7 раз, Жуля — 5. И каждый раз Альбина Гордеевна вместе со своими приятелями ездила туда и забирала псов. На каждого у нее есть паспорта — в них указано, что собакам регулярно ставят прививки.

— Последний раз забирала из приюта Жулю. В компьютере [у работников приюта] было написано: «Не отдавать!» Привезли ей еду — не берут. Поехали к директору «ЛесПаркХоза», и он приказал отдать собаку. Жуля просидела там 5 дней. Забрали ее на такси, — вспоминает тюменка.

На каждую собаку у Альбины Гордеевны есть документы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В свои 85 Альбина Гордеевна говорит, что прекрасно себя чувствует. Считает, что здоровой ей помогают оставаться в том числе забота и любовь к животным. Она хочет, чтобы в людях было больше доброты.

— Если собаку забрали в приют, я заболеваю до тех пор, пока не узнаю, что с ней всё хорошо, — говорит хозяйка собак. — У меня зоотерапия. Я в больницу не хожу, лекарства в организм давно уже не пускаю. С давлением у меня порядок.

Тюменка и дальше будет отстаивать животных.

— Когда я была в Америке, я интересовалась приютами. И там одна мадам свое состояние пожертвовала приюту для собак и кошек. Там в приютах чище, чем в больницах! Хотелось бы, чтобы и у нас так было, — добавляет Альбина Гордеевна.

Дети подбегают к собакам. Мамы их не останавливают. Но Альбина Гордеевна всё равно предупреждает, что лучше близко не подходить Источник: Ирина Шарова / 72.RU