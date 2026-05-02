Только посмотрите, что вытворяют эти животные: 15 обалденных фотографий дикой природы

Приготовьтесь, такие нежности в дикой природе встречаются чаще, чем вы думаете Источник: Jules Oldroyd / Fine Art Photography Awards 2026

Майские праздники и природа — словно кофе и сливки: отличное сочетание, которое даже хмурый день сделает чуть приятнее. Пока одни устраивают шашлычный спас в парке, другие уезжают на дачу или отправляются в поход, мы предлагаем прикоснуться к дикой природе иным способом. Сотни фотографов-натуралистов со всего света показали, как они видят животных и Землю. Лучшие снимки стали финалистами конкурса Fine Art Photography Awards 2026, и поверьте, они точно стоят того, чтобы потратить на них время.

«Махина», Джоно Аллен

Фотография «Махина» стала одной из победителей конкурса, и это неудивительно. На ней Джоно успел запечатлеть белоснежное чудо глубокого океана — необычного кита. Его засняли в тропических водах у архипелага Вавау, Королевство Тонга, в 2024 году. Махина — первый чисто белый горбатый кит, когда‑либо замеченный в этих водах. Ее имя в переводе с тонганского означает «луна», идеально ей подходит.

Источник: Jono Allen / Fine Art Photography Awards 2026

— По приблизительным оценкам, только у одного из 40 000 горбатых китов наблюдается такое поразительное отсутствие пигментации, из-за чего его кожа становится ярко-белой и словно светится под водой на фоне глубокого синего цвета океана, — описал фотограф.

«Кот из дикого мира», Марчелло Галлеано

Поднять подняли, а разбудить забыли — точное описание для этого дикого кота. На первый взгляд он выглядит точно как домашний Барсик или Кузя, которого давно не чесали за ушком. Однако этот пушистик не так прост, как его одомашненные братья, и, несмотря на небольшой размер, может постоять за себя.

Источник: Marcello Galleano / Fine Art Photography Awards 2026

— Благодаря своей завораживающей коричнево-серой окраске дикая кошка легко сливается с суровым ландшафтом. Бесшумная и бдительная, она прячется, наблюдает и наконец начинает действовать, повинуясь инстинктам. Если что-то привлекает ее внимание, она напрягается, полностью сосредотачиваясь, готовая броситься в атаку, — рассказал фотограф Марчелло Галлеано.

«Король внутри», Дениз Бертрам

Этому венгерскому барану породы рацка не нужен коуч для знакомства с противоположным полом. Вы только посмотрите на его рога и полное умиротворение — от самочек у него нет отбоя.

Источник: Denise Bertram / Fine Art Photography Awards 2026

— Его спиралевидные рога напоминают корону, созданную самой природой, а мягкая шерсть отражает гармонию и единение с природой. «Король внутри» — это не про доминирование, а про присутствие — молчаливую уверенность лидера, чья сила заключается в спокойствии, традициях и негласной связи со своим стадом, — описал снимок Дениз Бертрам.

«Бегущий в ночи», Ларс Ред

Еще один победитель конкурса Ларс Ред. С первого взгляда сложно понять, что за создание он запечатлел — летучую мышь, необычную птицу или может быть моль? Но нет, это бабочка, которую Ларс увидел на полу и успел снять, пока она не упорхнула по своим важным делам.

Источник: Lars Roed / Fine Art Photography Awards 2026

— Изображение выглядит грубоватым, почти откровенным, как будто таинственное существо запечатлено в движении. Пол под ногами резко контрастирует с бледной, неземной фигурой, усиливая ее зловещий вид, — считает Ларс.

«Легкий душ», Джеймс Роджерсон

Вопрос на засыпку: сколько выдр на фотографии? Мы видим одну сонную мордочку справа и одну слева, чуть побольше. Однако в пушистом клубке притаилась еще одна. Джеймс Роджерсон сфотографировал маму с ее двумя детенышами, чей сон она оберегает от надоедливого дождя.

Источник: James Rogerson / Fine Art Photography Awards 2026

— Получившийся снимок иллюстрирует неразрывную связь выдры с водой и ее способность сохранять тепло и сухость, несмотря на полуводный образ жизни, — объясняет фотограф.

«Любопытный морской лев», Фаби Фрегонези

Источник: Fabi Fregonesi / Fine Art Photography Awards 2026

Усы и хвост — документы не только у кота Матроскина, но и у этого любопытного морского льва. Именно благодаря своим длинным и пышным радарам на мордочке он почувствовал фотографа и поплыл с ним знакомиться.

«Конкурс взглядов», Калеб Динер

Пока многие модницы стараются повторить лисий взгляд, рисуя стрелки и вытягивая вверх веко, настоящая лисица смотрит совсем иначе. Никакого прищуривания или ехидства, лишь один немой вопрос — когда она сможет побыть в одиночестве и насладиться обществом лишь себя самой.

Источник: Caleb Diener / Fine Art Photography Awards 2026

— На этом снимке, посвященном геометрии и адаптации, изображена рыжая лисица, свернувшаяся калачиком от холода на большой высоте. Композиция подчеркивает естественную спиралевидную форму спящего животного, которую нарушает только его прямой взгляд, устремленный вверх, — поделился автор фотографии.

«Короли наступают», Хелен Басс

Чем вам не заставка для фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы» (18+)? Один — мистер Белый, второй — мистер Черный, а за ним следует мистер Оранжевый — кто из них под какое прозвище лучше подходит, решайте сами.

Источник: Helen Bass / Fine Art Photography Awards 2026

— Королевские пингвины идут вдоль берега перед восходом солнца. Целенаправленно шагают, следуя друг за другом к кромке океана, — рассказала Хелен Басс.

«Городские хвостики», Эльке Брейт

Дикая природа может быть не только в джунглях, морях и горах. Эльке Брейт создал серию снимков, чтобы показать, как сильно контрастируют даже обычные собаки с городскими пейзажами. Среди труб, бетонных стен или стеклянных окон они смотрятся как чужие. Полные жизни и радости, они больше похожи на своих собратьев волков, которые также больше вписываются в леса и поля, чем в промышленные руины.

Источник: Elke Braet / Fine Art Photography Awards 2026

— Помещая своих четвероногих героев на эти фактурные фоны, Эльке предлагает зрителям поразмышлять о стойкости, присутствии и тихой поэзии выживания. Контраст между живым и безжизненным, бережно хранимым и забытым становится визуальной метафорой непреходящей связи — как эмоциональной, так и экзистенциальной, — гласит подпись под фотографией.

«Шимпанзе», Мирослав Кукучка

Шимпанзе, которого встретил Мирослав Кукучка, познал внутреннее умиротворение. Никакой шум не может вывести его из равновесия. Судя по бездонным медным глазам, он знает значительно больше, чем мы с вами.

Источник: Miroslav Kukucka / Fine Art Photography Awards 2026

— Я побывал в зоопарке Лоро-Парк на Тенерифе. Этот шимпанзе позировал прямо перед толпой посетителей в позе древнегреческого философа. Думаю, он действительно заслужил то, чтобы я сделал его портретный снимок, — посчитал фотограф.

«Безмятежность в силуэтах», Халдун Олдуэй

Неудивительно, что патронусом у Гарри Поттера был олень, даже когда они удивлены, заинтересованы или испуганы, они не теряют стать. Только посмотрите на сказочный снимок Халдун Олдуэйа, он мог бы с легкостью стать обложкой романа про мальчика, который выжил.

Источник: Fine Art Photography Awards 2026

— Золотой час. Дикое сердце. Навсегда свободен. Самец аксиса стоит на страже в сумерках в лесу национального парка Кеоладео. Этот вид, также известный как пятнистый олень, является ключевым травоядным животным на Индийском субконтиненте, — подписан снимок.

«Черные чернила», Халдун Олдуэй

Халдун Олдуэй решил не идти проторенной дорожкой. Вместо того чтобы сделать акцент на розовом цвете фламинго, он оставил на снимке лишь их необычный витиеватый силуэт.

Источник: Khaldoon Aldway / Fine Art Photography Awards 2026

— Благодаря контровому освещению объекты выглядят как чернильные штрихи на холсте из чистого света, — рассказал фотограф.

«Черная красавица», Марчелло Галлеано

К чему бы ни готовилась пантера на снимке, она готова. Возможно, ей предстоит воспитывать Маугли или стать верным спутником спасателей Ваканды, но пока она только модель на одной из самых завораживающих фотографий животных.

Источник: Marcello Galleano / Fine Art Photography Awards 2026

— Пантера быстро перебегает от куста к кусту и делает вдох перед атакой. Ее угольно-черный мех на мгновение возвышается над густой растительностью, но вскоре он сливается с густым лесом, растворяясь в окружающей среде, словно тень, — описал героиню снимка Марчелло Галлеано.

«Мама», Фабиан Мекль

Один из самых умиротворяющих снимков на конкурсе. На нем лишь две мартышки — мама и ее крошечный ребенок. За счет черно-белого эффекта складывается впечатление, что они одни во всем этом мире, где их никто не может побеспокоить.

Источник: Fabian Meckl / Fine Art Photography Awards 2026

— Мирный момент из жизни матери-верветки и ее детеныша. Она кормит ребенка на дереве, вдали от опасностей, подстерегающих на земле, нежно прижимая его к себе. Как люди могли не увидеть в них нас? — задается автор снимка Фабиан.

«Добро пожаловать в плейстоцен» Джордж Диан Балан

Мамонты вымерли много лет назад, но их потомки до сих пор ходят по Земле. Например, у этого азиатского суперслона бивни такого же размера и формы, как у южного мамонта.

Источник: George Dian Balan / Fine Art Photography Awards 2026