«Господь дал нести эту ношу»: как сибирячка в одиночку подняла приют для никому не нужных лошадей

Татьяна Шелистова, оснвательница конного клуба «Верю в жизнь» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Татьяна Шелистова из Новосибирска уже двадцать лет содержит приют для списанных, изувеченных и никому не нужных лошадей. NGS.RU рассказывает, как она осталась одна с табуном старых лошадей и как изменилась ее жизнь: без прикрас, но с верой в лучшее.

Приют для брошенных лошадей

Татьяна Шелистова впервые села в седло в восемь лет — в школе олимпийского резерва. Но уже тогда ее детское сердце разрывалось: лошадей там использовали как живой инвентарь, а после травм или старости просто выбрасывали. Прошли годы. Однажды конюшню, где она работала, закрывали, а всех обитателей готовили отправить на бойню.

«Допустить такое я не могла. Выкупила их», — вспоминает Татьяна. Так 20 лет назад родился приют «Верю в жизнь».

В приюте живут брошенные и частные лошади Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сначала животных приютила соседняя конюшня. Потом нашелся старый участок с бывшим овощехранилищем в Кудряшовском бору — в получасе езды от Новосибирска. Землю владелец отдал бесплатно, Татьяна платит только за коммуналку.

«Низкий ему поклон, — говорит она. — Но он продает участок. И сколько это будет продолжаться — год или десять лет, — мы не знаем. Мы как на пороховой бочке».

Родные не понимали. Несколько раз женщина хотела всё бросить — каторжный труд, круглые сутки без выходных, никакого дохода. «Но всё возвращалось. Значит, так и должно быть. Мне Господь дал нести эту ношу», — смирилась она.

Большое хозяйство

В приюте живут вечные подопечные — порядка 15–17 лошадей: старики, инвалиды, жертвы человеческой жестокости. Их уже никто не заберет. Еще несколько постояльцев — частные лошади. Хозяева платят Татьяне по 16 тысяч рублей за постой — это единственный способ прокормить приют. Плюс доход приносит школа верховой езды: занятия стоят от 1000 рублей для детей и взрослых.

Помимо лошадей, на территории обитают овцы, козы, коты и собаки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Дети учатся не только ездить, но и доброте, человечности», — объясняет Татьяна. А еще здесь находят покой люди с инвалидностью — иппотерапия работает как лекарство.

К лошадям прибились и другие брошенные животные. Отдельный загон для овец и коз — кого-то подарили на день рождения, а потом привезли сюда. Одна овца оказалась беременной — теперь тут почти целая отара. Более 20 собак, которых регулярно привязывают к деревьям у ворот приюта.

«Знают, что мы мимо не пройдем», — вздыхает Татьяна. Есть еще ослик и пони.

Прокормить всё это хозяйство — подвиг каждый день. Помогают ресторан соседнего санатория (отдает пищевые отходы) и редкие пожертвования. Однажды позвонил мужчина из Москвы: «Хочу дать миллион рублей». Татьяна решила — развод. Оказалось, его жена увидела репортаж на НГС. Деньги пришли. На них положили асфальт — он был жизненно необходим.

Два года спустя

Если раньше Татьяна говорила о трудностях сдержанно, то сейчас ее голос звучит иначе — устало и тревожно.

«Знаете, 2025 год был очень тяжелым, — признаётся она. — За двадцать лет нам так плохо не было. Очень много смертей. Мы думали, что закроемся. Ни денег, ни еды. Много обмана, много нас подставляли».

Земельная проблема не только не решилась — она стала еще острее. Владелец участка хочет продать землю. Цена — около 30 миллионов рублей. Для приюта, который едва сводит концы с концами, это космическая сумма. Волонтеры-юристы, которые вызывались помочь с оформлением, отступают после первого же подсчета.

Татьяна Шелистова на Народной премии НГС в 2024 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Например, нужно сходить к нотариусу — четыре с половиной тысячи. А для меня эти деньги важнее на лечение лошадей пустить», — объясняет Татьяна.

Люди обижаются, конфликты множатся, а вопрос висит в воздухе. Волонтеры, особенно зимой, приходят редко — не выдерживают физической нагрузки. Таскать мешки с овсом, чистить загоны, носить воду в мороз — это не для всех.

Маленькие победы

Несмотря на всё, приют продолжает работать. За прошедшее время появились две новые лошади. Одну, больную, забрали у хозяев, которые уехали и не могли больше ее содержать. Вторую — молодую и здоровую — выкупили с сайта объявлений, спасая от бойни.

Только на сено в 2025 году ушло 832 тысячи рублей. Деньги нужно отдать до июля. Где их взять — большой вопрос. Помощь приходит, но редко. После «Народной премии НГС» о приюте узнало больше людей. Завод «Диктур» подарил трактор — это огромное подспорье, но этого катастрофически мало. Сама Татьяна не жалуется — она философски принимает удары.

«Я вообще человек позитивный, во всём стараюсь найти позитив. Каждую ситуацию, каждого человека мы должны прожить — нам Господь это посылает, — говорит она.

Приюту сейчас тяжело, но Татьяна продолжает верить в лучшее Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Женщина верит, что наступивший год лошади принесет удачу. А пока — сухие факты, без каких-либо чудес: единственный в области конный приют переживает тяжелый период. Татьяна Шелистова осталась почти без помощи, с долгами и без гарантий, что завтра их не выгонят с земли. Но она продолжает спасать старых, больных и брошенных лошадей — потому что, кроме нее, некому. И верит: всё обязательно наладится.