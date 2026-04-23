Пушистые шары захватили мир. Как злобные на вид манулы покорили Россию и не только — у них есть даже сайт поклонников

Манулы привлекают не только своим видом, но и повадками! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Сегодня, 23 апреля, отмечается День манула. У диких котов миллионы поклонников по всему миру, несмотря на порой крайне агрессивный вид. В этот день наши коллеги из NGS.RU вспоминают самые интересные факты об этих животных и как им удается менять даже словарь русского языка. В Новосибирске даже создали специальный сайт про них.

Источник: «ЗооГородок54» / Vk.com

Самые пушистые

Манул или палласов кот — животное, которое отлично приспособилось к резко-континентальному климату. Зимой он может выдерживать температуру до -50 градусов. Но все же главный враг — рыхлый снег, с ним справится животному достаточно тяжело, поэтому равнинные и горные леса они обходят стороной.

Манулы славятся своим очень недружелюбным характером Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Где же встретить манула? В холмистых пустынях, полупустынях, степях с камнями на склонах небольших гор. Ближайшая к Новосибирску точка — Горный Алтай. Но животное очень скрытное, а шубка служит маскировкой.

Но ученым удается иногда встретить не просто манулов, а целую семью. Так в Сайлюгемском нацпарке в Республике Алтай на видео сняли самку манула с котятами.

Манулята большие непоседы. Такая встреча — большая редкость Источник: Сайлюгемский нацпарк / Telegram

«Манул — один из самых скрытных и редких видов планеты. Увидеть его в дикой природе сложно, манулы отлично маскируются. Четырем котятам около 35 дней. Рядом — бывшая нора серого сурка, ставшая логовом для семьи манулов», — объяснили в нацпарке.

У манулов очень густая шерсть — на один квадратный сантиметр приходится 9000 волосков, которые могут достигать длины 7 сантиметров. Также у этих котов круглые зрачки, в отличие от зрачков других кошачьих.

Манул внесен в Международную Красную книгу, в Красную книгу России. Главный их враг — не природа и плохая экология, а человек. Браконьеры истребляют котов из-за их меха.

Слава манулов

Несмотря на суровый вид у манулов миллионы поклонников по всему миру. Видео из Новосибирского зоопарка собирают рекордные просмотры. Так ролик с тем, как манул Зеленогорск поставил лапки на хвост в сети посмотрели уже более 14 миллионов раз

Зеленогорск стал звездой соцсетей в 2022 году. К сожалению, дикий кот уже скончался Источник: Роман Паулов

В Новосибирском зоопарке сейчас живет 21 манул. За все время он был домом еще для 73 диких котов. Манулята в зоопарке рождаются регулярно и разъезжаются по всей стране. За более чем двадцать лет в Новосибирском зоопарке родилось 64 детёныша! В Новосибирском зоопарке целая аллея с вольерами манулов. И животные часто выходят к посетителям, поэтому в соцсетях тысячи видео с ними.

Особым событием становится не только рождение котят, но и зажировка. За ней гости тоже наблюдают с большой охотой. Манулы, готовясь к зиме, начинают очень много есть, накапливая жир и отращивая подпушек.

В итоге в конце прошло года слово внесли в словарь русского языка, настолько часто оно стало использоваться в медиа. Так что манулы меняют даже словари!

У манулов свой сайт!

Манулята регулярно рождают в Новосибирском зоопарке! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2024 году новосибирский программист Роман Паулов и его супруга Виктория Малышко создали сайт, посвященный манулам. Он называется «Манулизация». Портал содержит информацию о манулах из зоопарков всего мира. Пара много путешествует и загружает фото и видео диких котов.

Проект взял под опеку пять фотоловушек в степях Казахстана, которые будут фотографировать манулов!

На сайте есть карта с живущими по всему миру манулами! Источник: «Манулизация»

«Международная ассоциация учёных и специалистов Manul Working Group, занимающихся изучением и сохранением манулов, расширили сеть фотоловушек для постоянного мониторинга и учёта манулов в центральном Казахстане — одном из важнейших ключевых мест обитания манула во всём мире!», — говорится на сайте.

На сайте также ведется генеалогическое дерево манулов. Так что можно посмотреть кто кому приходится родственником.

Популярность манулов только растет, и есть надежда, что этот вымирающий вид удастся сохранить. Эти суровые животные поднимают настроение миллионам людей и пусть так будет дальше.

Милые видео с манулами

В ожидании ужина: манулы стали меховыми шарами на морозе.

Глубокий снег раздражает — манул вышел на зимнюю прогулку.