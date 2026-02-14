Спасли на пожаре и приютили. Трогательная история кота Васьки, который работает диспетчером в МЧС

Этого харизматичного красавца зовут Васька — он живет в пожарной части

В одной из пожарно-спасательных частей Нижегородской области «работает» весьма необычный сотрудник. Кот Василий трудится за еду — ловит мышей и радует уставших пожарных, помогает им снимать стресс. NN.RU побывал в гостях у Васьки и его коллег — рассказываем замурчательную историю про дружбу и службу.

История кота Васьки Источник: Никита Егоров / Городские медиа, DZR_112 / t.me

Котик живет в пожарной части № 11 в Дзержинске. Как рассказали нам командиры отделения Никита Костин и Анатолий Паркин, питомец обитает у них аж с 2017 года. Тогда в одном из частных домов произошел пожар, а Ваську чудом удалось спасти.

— При разборе конструкций заметили это чудо. Его вытащили и привезли в часть, — рассказывает Никита.

Василий первое время боялся пожарных, но потом полюбил их

Хозяин котейки, увы, погиб при пожаре. Спасатели бросить Ваську не смогли — живая душа ведь. Как говорит дзержинец, мыслей о том, чтобы искать хвостику хозяев, не было, его просто решили оставить в части.

— С тех времен он с нами. Мы его и в ветеринарку возили, уколы сами делали. Сколько ему лет — не знаем, но ветеринары сказали, что он у нас старенький, — говорит командир отделения Анатолий Паркин.

Первое время Василий осваивался на новом месте: прятался от своих спасителей по углам и контактировать ни с кем не хотел. Зато сейчас котейка в своих «сослуживцах» души не чает — всегда встречает с вызовов уставших парней и поднимает им настроение своим видом и уютным мурчанием.

Какого-то определенного человека своим хозяином Василий не считает — любит почти всех одинаково. Ухаживают за ним также все понемногу, но кормят котика по большей части одни и те же люди.

В свободное время, как и любой кот, Василий любит посмотреть в окно

К слову, свой хлеб кот ест не просто так — имеются у него и важные обязанности. Пушистик ловит в части мышей и делает это исправно. Должность у хвостатого сотрудника — диспетчер, а всё потому, что больше всего ему нравится спать в удобном кресле в диспетчерской.

Спустя столько лет часть для Василия стала настоящим домом. Он совсем не боится пожарных машин и с любопытством осматривает их внутреннее устройство при возможности. Руководство, к слову, было не против появления в части собственного питомца. Да и в целом питомцы-талисманы для спасателей и пожарных — история не новая.

По рассказам Никиты, в другом подразделении Дзержинска живет собака Маня, которая по-настоящему переживает за пожарных. Как только песель слышит тревогу в части — несется с лаем к выходу и провожает мужчин. После этого собака сидит на улице и дожидается, когда спасатели вернутся.

Это Маня, и она очень ждет, когда пожарные вернутся в часть целыми и невредимыми

А при специальной пожарно-спасательной части № 4 живет сержант Айс — так прозвали белоснежного самоеда, который тоже несет службу со спасателями и иногда даже ездит с ними на выезды.

Самоеда Айса спасатели иногда берут с собой на выезды