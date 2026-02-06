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Животные «Бешеной любовью к птицам никогда не обладала»: айтишница в селе спасает диких пернатых

«Бешеной любовью к птицам никогда не обладала»: айтишница в селе спасает диких пернатых

Девушка уже 15 лет выхаживает сов, коршунов и других птиц. Видео с ее подопечными

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Источник:

Городские медиа

Елизавета Едренникова уже 15 лет помогает выхаживать птиц в селе под Казанью. Редакция 116.RU побывала в месте, где совы, коршуны, голуби, вороны и другие птицы проходят реабилитацию после разных болезней и получают шанс восстановиться и когда-нибудь вернуться на волю.

Едренникова по образованию инженер, работает в IT-сфере. Но для спасения птиц в 2014 году получила дополнительное образование — в области ветеринарии. Первым пернатым, которого спасла девушка, был обыкновенный голубь, залетевший в окно офиса, где она работала.

«Самое удивительное для людей слышать от меня — это то, что я бешеной любовью к птицам никогда не обладала и сейчас у меня нет такого. Я, в принципе, люблю животных. И ветеринаром всегда хотела стать», — признается девушка.

Группу помощи «Лисий дом» она создала относительно недавно. Как правило, все птицы, которым помогают здесь, возвращаются в естественную среду после восстановления. Но бывают и «невыпускные» — те, кто уже не способен летать.

Дома у самой Елизаветы уже живут 4 птицы: три коршуна и одна сова. Грандиозных планов на развитие своей деятельности девушка не строит, она просто хочет помогать птицам, которых может спасти.

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Комментарии
1
Гость
6 февраля, 22:13
Здоровья ей!!!
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