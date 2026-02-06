«Бешеной любовью к птицам никогда не обладала»: айтишница в селе спасает диких пернатых

Источник: Городские медиа

Елизавета Едренникова уже 15 лет помогает выхаживать птиц в селе под Казанью. Редакция 116.RU побывала в месте, где совы, коршуны, голуби, вороны и другие птицы проходят реабилитацию после разных болезней и получают шанс восстановиться и когда-нибудь вернуться на волю.

Едренникова по образованию инженер, работает в IT-сфере. Но для спасения птиц в 2014 году получила дополнительное образование — в области ветеринарии. Первым пернатым, которого спасла девушка, был обыкновенный голубь, залетевший в окно офиса, где она работала.

«Самое удивительное для людей слышать от меня — это то, что я бешеной любовью к птицам никогда не обладала и сейчас у меня нет такого. Я, в принципе, люблю животных. И ветеринаром всегда хотела стать», — признается девушка.

Группу помощи «Лисий дом» она создала относительно недавно. Как правило, все птицы, которым помогают здесь, возвращаются в естественную среду после восстановления. Но бывают и «невыпускные» — те, кто уже не способен летать.