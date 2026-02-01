НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас-19°C

Сейчас в Ярославле
Погода-19°

пасмурно, снег

ощущается как -26

6 м/c,

сев.

 751мм 77%
Подробнее
3 Пробки
USD 75,73
EUR 90,47
В ДТП сбили подростка
Качество и комфорт: выбрать квартиру от СЗ «Берега»
Куда сходить на свидание в Ярославле
Бизнесы Петрова
Где отдохнуть зимой по-русски
Большая афиша
Депутат выступил против интима в кино
Объединят колледжи
Животные «Роллс-Ройс в мире собак»: в Ярославле продают щенят за сотни тысяч рублей — показываем их фото

«Роллс-Ройс в мире собак»: в Ярославле продают щенят за сотни тысяч рублей — показываем их фото

По цене этих питомцев можно слетать в отпуск

545
В этой подборке&nbsp;— самые дорогие собаки в Ярославле | Источник: avito.ruВ этой подборке&nbsp;— самые дорогие собаки в Ярославле | Источник: avito.ru

В этой подборке — самые дорогие собаки в Ярославле

Источник:

avito.ru

Животные наполняют нашу жизнь любовью и теплом. Некоторые из них, с породой и родословной, могут стоить десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Мы посмотрели объявления о продаже щенят в Ярославле и выбрали самых дорогих. Хотите познакомиться с этими милыми созданиями?

«Роллс-Ройс в мире собак»

Продавец о породе: «Наш малыш&nbsp;— это Роллс-Ройс в мире собак!» | Источник: avito.ruПродавец о породе: «Наш малыш&nbsp;— это Роллс-Ройс в мире собак!» | Источник: avito.ru
У щенят небесно-голубые глаза | Источник: avito.ruУ щенят небесно-голубые глаза | Источник: avito.ru

Щенки породы мальтипу выставлены на продажу в Ярославле за 300 тысяч рублей. Мраморный окрас является редким для данной породы. Заводчик сообщает, что питомцы продаются вместе со всеми документами, кормом на первые дни и игрушкой в подарок.

Мальтипу — порода маленьких собак, полученная путем скрещивания той-пуделя и мальтийской болонки. Впервые щенков мальтипу стали разводить в Англии около 20 лет назад, в России они появились примерно в 2010 году.

Порода идеально подойдет для тех, кто работает дома и готов уделять питомцу свое время. Мальтипу плохо переносят длительные расставания, часто нуждаются в своем хозяине, так как очень преданы ему.

Питомец — помощник

На фото породистый мальчик, здесь ему всего лишь 30 дней. | Источник: avito.ruНа фото породистый мальчик, здесь ему всего лишь 30 дней. | Источник: avito.ru

На фото породистый мальчик, здесь ему всего лишь 30 дней.

Источник:

avito.ru

Бернского зенненхунда в Ярославле продают за 150 тысяч рублей. Щенки родились в начале декабря 2025 года. Продавец сообщает, что на продажу остались трое: девочка и два мальчика.

Бернский зенненхунд — порода пастушьих собак, появившаяся в швейцарском городе Берн. Собаки были верными помощниками крестьян: пасли скот, охраняли стада от хищников и помогали в перевозках.

У представителей породы добрый и уравновешенный характер. Они умеренно активны, легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с детьми.

Миниатюрные овчарки

Этот питомец очень фотогеничный! | Источник: avito.ruЭтот питомец очень фотогеничный! | Источник: avito.ru
А этому щенку не терпится убежать и познавать мир! | Источник: avito.ruА этому щенку не терпится убежать и познавать мир! | Источник: avito.ru

Щенки миниатюрной американской овчарки выставлены на продажу в Ярославле за 130 тысяч рублей. Родились питомцы в конце ноября 2025 года, всего их шестеро. Заводчик готов помочь в выборе щенка, проконсультировать по содержанию и воспитанию.

Миниатюрная американская овчарка — порода пастушьих собак, выведенная в США в конце 1960-х.

Питомцы этой породы преданы своему хозяину, обладают развитыми охотничьими инстинктами и подходят для участия в кинологическом спорте.

Японская собака с редким окрасом

Песику сейчас 7 месяцев, его зовут Дизель | Источник: avito.ruПесику сейчас 7 месяцев, его зовут Дизель | Источник: avito.ru
У щенка редкий окрас | Источник: avito.ruУ щенка редкий окрас | Источник: avito.ru
Посмотрите, как он доволен собой! | Источник: avito.ruПосмотрите, как он доволен собой! | Источник: avito.ru

Щенок породы сиба-ину продается в Ярославле за 150 тысяч рублей. Продавец сообщает, что у мальчика редкий окрас и смышленый характер. Также в питомнике продаются рыжие щенки этой породы. Родители песиков имеют титулы, крепкое здоровье и устойчивую психику.

Сиба-ину (малая японская собака)  — аборигенная порода собак в Японии. В России собаки появились в начале 2000-х годов.

Щенки сиба-ину отличаются активностью и любознательностью. Порода идеально подойдет для людей, любящих активный отдых.

Будущие охранники

Просто посмотрите на эти невозмутимые мордашки! | Источник: avito.ruПросто посмотрите на эти невозмутимые мордашки! | Источник: avito.ru
Сейчас щенки как игрушечные, зато когда вырастут, станут крепкими охранниками | Источник: avito.ruСейчас щенки как игрушечные, зато когда вырастут, станут крепкими охранниками | Источник: avito.ru

За 120 тысяч рублей в Ярославле продают щенков породы американский стаффордширский терьер. Малыши родились в середине декабря 2025 года. Все питомцы продаются с документами, сделанными прививками и тестами на соответствие породы.

Американский стаффордширский терьер — порода собак, выведенная в США. В Россию порода пришла в 1980-е.

Собаки этой породы активны и сильны, имеют ярко выраженные сторожевые качества.

Ушастые малыши

Такую прелесть вы получите за 120 тысяч рублей | Источник: avito.ruТакую прелесть вы получите за 120 тысяч рублей | Источник: avito.ru
Щенята корги очень сильно привязываются к каждому члену семьи | Источник: avito.ruЩенята корги очень сильно привязываются к каждому члену семьи | Источник: avito.ru

Девочку породы вельш-корги-пемброк продают в Ярославле за 120 тысяч рублей. Заводчик сообщает, что покупатель получит собаку с родословной и паспортом, все необходимые прививки уже сделаны.

Вельш-корги-пемброк — порода собак, относящаяся к семейству овчарок. Питомцы имеют приземистую форму тела с лисьей мордочкой. Порода пришла из Великобритании, если конкретнее, из графства Пембрукшир.

Собаки вельш-корги-пемброк общительные и дружелюбные, им трудно долго усидеть на одном месте.

Люксовые щенята

Со слов продавца, так выглядит «люксовый мальчик», его цена&nbsp;— 100 тысяч рублей. | Источник: avito.ruСо слов продавца, так выглядит «люксовый мальчик», его цена&nbsp;— 100 тысяч рублей. | Источник: avito.ru
Эта девочка имеет мраморный окрас и стоит 80 тысяч рублей. | Источник: avito.ruЭта девочка имеет мраморный окрас и стоит 80 тысяч рублей. | Источник: avito.ru

Щенки породы померанский шпиц выставлены на продажу в Ярославле за 100 тысяч рублей. Заводчик гарантирует чистопородность, полную вакцинацию и паспорт питомца. Для беспроблемного переезда в новый дом, в стоимость входит расческа, игрушка и запас корма.

Есть варианты шпица за 80 тысяч рублей. Питомец родился в августе 2025 года. Девочку мраморного окраса продают со всеми документами.

Померанский шпиц — миниатюрная порода собак, относящаяся к декоративным компаньонам. В это сложно поверить, но в 18 веке более крупным предков породы использовали в Померании (ныне часть Польши и Германии) для охоты, охраны и перевозки грузов. Со временем заводчики начали уменьшать размеры собак, отбирая для разведения самых маленьких.

Питомцы породы померанский шпиц очень энергичны и дружелюбны, для них характерна большая преданность хозяину.

Миниатюрный защитник

Вес взрослого песика достигает всего лишь 2&nbsp;— 2,5 килограмм | Источник: avito.ruВес взрослого песика достигает всего лишь 2&nbsp;— 2,5 килограмм | Источник: avito.ru
Когда хотел быть суровым охранником, но природа решила всё за тебя | Источник: avito.ruКогда хотел быть суровым охранником, но природа решила всё за тебя | Источник: avito.ru

Щенка чихуахуа в Ярославле продают за 70 тысяч рублей, стоимость указана в любимцы, питомец не подойдет для разведения. Собака имеет шоколадный окрас и гладкую шерсть.

Чихуахуа — миниатюрная порода собак, предназначенная для содержания в качестве компаньона. Название пошло от мексиканского штата Чиуауа, где в 19 веке впервые описали этих собак.

Щенки породы чихуахуа очень привязываются к хозяину и, несмотря на свою миниатюрность, становятся его охранниками. Питомцы плохо переносят одиночество, при недостатке общения показывают свои эмоции лаем и скулением.

Кстати, ранее мы публиковали советы кинолога из Ярославля, как подобрать для себя идеального питомца.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Обзор Породистые щенки Цена
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
23 минуты
Зайдите в приют и возьмите бесплатно , к чему эти понты .
Гость
45 минут
Его Превосходительство ещё не ввёл налог на домашних животных? это наверное в ближайших планах, ну и конечно их надо учитывать во внутридомовых расходах и квитанциях ЖКХ
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Налоговая реформа ударила по дошкольникам? Почему в России начали закрываться частные детские сады
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Гипотетические деньги». Россияне рискуют лишиться пособий из-за новых правил учета алиментов: ликбез от юриста
Анастасия Павленко
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Что это вообще такое? Откуда это взялось?»: стоит ли тратить свое время на «Рыцаря семи королевств»
Анна Колотова
Рекомендуем