«Роллс-Ройс в мире собак»: в Ярославле продают щенят за сотни тысяч рублей — показываем их фото

Животные наполняют нашу жизнь любовью и теплом. Некоторые из них, с породой и родословной, могут стоить десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Мы посмотрели объявления о продаже щенят в Ярославле и выбрали самых дорогих. Хотите познакомиться с этими милыми созданиями?
«Роллс-Ройс в мире собак»
Щенки породы мальтипу выставлены на продажу в Ярославле за 300 тысяч рублей. Мраморный окрас является редким для данной породы. Заводчик сообщает, что питомцы продаются вместе со всеми документами, кормом на первые дни и игрушкой в подарок.
Мальтипу — порода маленьких собак, полученная путем скрещивания той-пуделя и мальтийской болонки. Впервые щенков мальтипу стали разводить в Англии около 20 лет назад, в России они появились примерно в 2010 году.
Порода идеально подойдет для тех, кто работает дома и готов уделять питомцу свое время. Мальтипу плохо переносят длительные расставания, часто нуждаются в своем хозяине, так как очень преданы ему.
Питомец — помощник
Бернского зенненхунда в Ярославле продают за 150 тысяч рублей. Щенки родились в начале декабря 2025 года. Продавец сообщает, что на продажу остались трое: девочка и два мальчика.
Бернский зенненхунд — порода пастушьих собак, появившаяся в швейцарском городе Берн. Собаки были верными помощниками крестьян: пасли скот, охраняли стада от хищников и помогали в перевозках.
У представителей породы добрый и уравновешенный характер. Они умеренно активны, легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с детьми.
Миниатюрные овчарки
Щенки миниатюрной американской овчарки выставлены на продажу в Ярославле за 130 тысяч рублей. Родились питомцы в конце ноября 2025 года, всего их шестеро. Заводчик готов помочь в выборе щенка, проконсультировать по содержанию и воспитанию.
Миниатюрная американская овчарка — порода пастушьих собак, выведенная в США в конце 1960-х.
Питомцы этой породы преданы своему хозяину, обладают развитыми охотничьими инстинктами и подходят для участия в кинологическом спорте.
Японская собака с редким окрасом
Щенок породы сиба-ину продается в Ярославле за 150 тысяч рублей. Продавец сообщает, что у мальчика редкий окрас и смышленый характер. Также в питомнике продаются рыжие щенки этой породы. Родители песиков имеют титулы, крепкое здоровье и устойчивую психику.
Сиба-ину (малая японская собака) — аборигенная порода собак в Японии. В России собаки появились в начале 2000-х годов.
Щенки сиба-ину отличаются активностью и любознательностью. Порода идеально подойдет для людей, любящих активный отдых.
Будущие охранники
За 120 тысяч рублей в Ярославле продают щенков породы американский стаффордширский терьер. Малыши родились в середине декабря 2025 года. Все питомцы продаются с документами, сделанными прививками и тестами на соответствие породы.
Американский стаффордширский терьер — порода собак, выведенная в США. В Россию порода пришла в 1980-е.
Собаки этой породы активны и сильны, имеют ярко выраженные сторожевые качества.
Ушастые малыши
Девочку породы вельш-корги-пемброк продают в Ярославле за 120 тысяч рублей. Заводчик сообщает, что покупатель получит собаку с родословной и паспортом, все необходимые прививки уже сделаны.
Вельш-корги-пемброк — порода собак, относящаяся к семейству овчарок. Питомцы имеют приземистую форму тела с лисьей мордочкой. Порода пришла из Великобритании, если конкретнее, из графства Пембрукшир.
Собаки вельш-корги-пемброк общительные и дружелюбные, им трудно долго усидеть на одном месте.
Люксовые щенята
Щенки породы померанский шпиц выставлены на продажу в Ярославле за 100 тысяч рублей. Заводчик гарантирует чистопородность, полную вакцинацию и паспорт питомца. Для беспроблемного переезда в новый дом, в стоимость входит расческа, игрушка и запас корма.
Есть варианты шпица за 80 тысяч рублей. Питомец родился в августе 2025 года. Девочку мраморного окраса продают со всеми документами.
Померанский шпиц — миниатюрная порода собак, относящаяся к декоративным компаньонам. В это сложно поверить, но в 18 веке более крупным предков породы использовали в Померании (ныне часть Польши и Германии) для охоты, охраны и перевозки грузов. Со временем заводчики начали уменьшать размеры собак, отбирая для разведения самых маленьких.
Питомцы породы померанский шпиц очень энергичны и дружелюбны, для них характерна большая преданность хозяину.
Миниатюрный защитник
Щенка чихуахуа в Ярославле продают за 70 тысяч рублей, стоимость указана в любимцы, питомец не подойдет для разведения. Собака имеет шоколадный окрас и гладкую шерсть.
Чихуахуа — миниатюрная порода собак, предназначенная для содержания в качестве компаньона. Название пошло от мексиканского штата Чиуауа, где в 19 веке впервые описали этих собак.
Щенки породы чихуахуа очень привязываются к хозяину и, несмотря на свою миниатюрность, становятся его охранниками. Питомцы плохо переносят одиночество, при недостатке общения показывают свои эмоции лаем и скулением.
