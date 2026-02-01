«Роллс-Ройс в мире собак»: в Ярославле продают щенят за сотни тысяч рублей — показываем их фото

В этой подборке — самые дорогие собаки в Ярославле Источник: avito.ru

Животные наполняют нашу жизнь любовью и теплом. Некоторые из них, с породой и родословной, могут стоить десятки, а порой и сотни тысяч рублей. Мы посмотрели объявления о продаже щенят в Ярославле и выбрали самых дорогих. Хотите познакомиться с этими милыми созданиями?

«Роллс-Ройс в мире собак»

Щенки породы мальтипу выставлены на продажу в Ярославле за 300 тысяч рублей. Мраморный окрас является редким для данной породы. Заводчик сообщает, что питомцы продаются вместе со всеми документами, кормом на первые дни и игрушкой в подарок.

Мальтипу — порода маленьких собак, полученная путем скрещивания той-пуделя и мальтийской болонки. Впервые щенков мальтипу стали разводить в Англии около 20 лет назад, в России они появились примерно в 2010 году. Порода идеально подойдет для тех, кто работает дома и готов уделять питомцу свое время. Мальтипу плохо переносят длительные расставания, часто нуждаются в своем хозяине, так как очень преданы ему.

Питомец — помощник

На фото породистый мальчик, здесь ему всего лишь 30 дней. Источник: avito.ru

Бернского зенненхунда в Ярославле продают за 150 тысяч рублей. Щенки родились в начале декабря 2025 года. Продавец сообщает, что на продажу остались трое: девочка и два мальчика.

Бернский зенненхунд — порода пастушьих собак, появившаяся в швейцарском городе Берн. Собаки были верными помощниками крестьян: пасли скот, охраняли стада от хищников и помогали в перевозках. У представителей породы добрый и уравновешенный характер. Они умеренно активны, легко поддаются дрессировке и хорошо ладят с детьми.

Миниатюрные овчарки

Щенки миниатюрной американской овчарки выставлены на продажу в Ярославле за 130 тысяч рублей. Родились питомцы в конце ноября 2025 года, всего их шестеро. Заводчик готов помочь в выборе щенка, проконсультировать по содержанию и воспитанию.

Миниатюрная американская овчарка — порода пастушьих собак, выведенная в США в конце 1960-х. Питомцы этой породы преданы своему хозяину, обладают развитыми охотничьими инстинктами и подходят для участия в кинологическом спорте.

Японская собака с редким окрасом

Щенок породы сиба-ину продается в Ярославле за 150 тысяч рублей. Продавец сообщает, что у мальчика редкий окрас и смышленый характер. Также в питомнике продаются рыжие щенки этой породы. Родители песиков имеют титулы, крепкое здоровье и устойчивую психику.

Сиба-ину (малая японская собака) — аборигенная порода собак в Японии. В России собаки появились в начале 2000-х годов. Щенки сиба-ину отличаются активностью и любознательностью. Порода идеально подойдет для людей, любящих активный отдых.

Будущие охранники

За 120 тысяч рублей в Ярославле продают щенков породы американский стаффордширский терьер. Малыши родились в середине декабря 2025 года. Все питомцы продаются с документами, сделанными прививками и тестами на соответствие породы.

Американский стаффордширский терьер — порода собак, выведенная в США. В Россию порода пришла в 1980-е. Собаки этой породы активны и сильны, имеют ярко выраженные сторожевые качества.

Ушастые малыши

Девочку породы вельш-корги-пемброк продают в Ярославле за 120 тысяч рублей. Заводчик сообщает, что покупатель получит собаку с родословной и паспортом, все необходимые прививки уже сделаны.

Вельш-корги-пемброк — порода собак, относящаяся к семейству овчарок. Питомцы имеют приземистую форму тела с лисьей мордочкой. Порода пришла из Великобритании, если конкретнее, из графства Пембрукшир. Собаки вельш-корги-пемброк общительные и дружелюбные, им трудно долго усидеть на одном месте.

Люксовые щенята

Щенки породы померанский шпиц выставлены на продажу в Ярославле за 100 тысяч рублей. Заводчик гарантирует чистопородность, полную вакцинацию и паспорт питомца. Для беспроблемного переезда в новый дом, в стоимость входит расческа, игрушка и запас корма.

Есть варианты шпица за 80 тысяч рублей. Питомец родился в августе 2025 года. Девочку мраморного окраса продают со всеми документами.

Померанский шпиц — миниатюрная порода собак, относящаяся к декоративным компаньонам. В это сложно поверить, но в 18 веке более крупным предков породы использовали в Померании (ныне часть Польши и Германии) для охоты, охраны и перевозки грузов. Со временем заводчики начали уменьшать размеры собак, отбирая для разведения самых маленьких. Питомцы породы померанский шпиц очень энергичны и дружелюбны, для них характерна большая преданность хозяину.

Миниатюрный защитник

Щенка чихуахуа в Ярославле продают за 70 тысяч рублей, стоимость указана в любимцы, питомец не подойдет для разведения. Собака имеет шоколадный окрас и гладкую шерсть.

Чихуахуа — миниатюрная порода собак, предназначенная для содержания в качестве компаньона. Название пошло от мексиканского штата Чиуауа, где в 19 веке впервые описали этих собак. Щенки породы чихуахуа очень привязываются к хозяину и, несмотря на свою миниатюрность, становятся его охранниками. Питомцы плохо переносят одиночество, при недостатке общения показывают свои эмоции лаем и скулением.