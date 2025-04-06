Идеальный охранник или терпеливый помощник? Разбираемся, какая порода собаки подходит именно вам

Покупка собаки — это очень важное и ответственное решение. Кинолог из Ярославля Елена Михеева рассказала 76.RU, как не ошибиться с выбором породы и найти для себя идеального компаньона.
Любят детей и хорошо с ними ладят
Для благоприятного общения с детьми, по словам эксперта, подойдут породы с устойчивой нервной системой. Собака должна иметь высокую степень терпеливости и дружелюбия, а также отсутствие агрессии. Например:
бернский зенненхунд — порода пастушьих собак. Представители отличаются добродушием и чувствительностью, а также тяжело переносят одиночество;
лабрадор ретривер — общительная и активная порода. Такой питомец очень привязывается к своему хозяину, обожает его и пытается угодить;
голден ретривер (золотистый ретривер). Представители охотно идут на контакт со взрослыми и детьми, хорошо ладят с другими питомцами;
вельш-корги — высокочувствительные и сообразительные собаки. Порода дружелюбна и общительна с детьми;
шелти (шетландская овчарка) — ласковая и энергичная порода. Собака станет преданным компаньоном для вас и вашего ребенка.
Для любителей активного отдыха и путешествий
Для тех, кто не любит сидеть дома и планирует всегда брать с собой собаку, подойдут представители активных пород с хорошей выносливостью и быстрым восстановлением после нагрузок. Кинолог выделила следующие:
джек рассел — охотничья порода, отличающаяся выносливостью и энергичностью. Представители не способны усидеть на месте и постоянно нуждаются в играх и активностях;
доберман — порода отличается активным и энергичным характером. Собака может подходить для некоторых видов спорта;
бигль — порода гончих охотничьих собак. Представители выносливы и любознательны;
спаниель — охотничья порода, отличающаяся высокой физической выносливостью и способностью бегать в течение длительного периода.
Для людей, у которых нет много времени на прогулки
Эксперт утверждает, что любой собаке нужен выгул, иначе она начнет портить мебель в квартире. В качестве менее прихотливых собак, кинолог выделяет:
мальтипу — небольшая собака, помесь той-пуделя и мальтийской болонки;
ши-тцу — китайская порода с необычным характером;
йоркширский терьер — маленькая собака, известная своей дружелюбностью и преданностью.
Идеально подходит для дрессировки
Любая, абсолютно любая собака поддаётся дрессировке
Идеальные охранники
По словам эксперта, собака будет отличным охранником, если ей присуща быстрая реакция на хозяина, высокая степень преданности и адекватный уровень агрессии в работе. Кинолог выделила следующие породы:
немецкая овчарка — крупная порода, отличающаяся бдительностью и хорошей обучаемостью;
ротвейлер — мощная собака с мускулистым телом;
доберман — порода служебных собак. Представители обладают выраженным охранным инстинктом и идеально подходят для охраны дома или человека;
алабай — крупная порода, отличающаяся бесстрашием и высокой бдительностью.