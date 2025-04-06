Идеальный охранник или терпеливый помощник? Разбираемся, какая порода собаки подходит именно вам

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Специалист из Ярославля посоветовала, как выбрать питомца по характеру

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24 комментария
Заводите домашнее животное, когда вы к этому готовы! | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RUЗаводите домашнее животное, когда вы к этому готовы! | Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU

Заводите домашнее животное, когда вы к этому готовы!

Источник:

Кирилл Поверинов \ 76.RU

Покупка собаки — это очень важное и ответственное решение. Кинолог из Ярославля Елена Михеева рассказала 76.RU, как не ошибиться с выбором породы и найти для себя идеального компаньона.

Любят детей и хорошо с ними ладят

Для благоприятного общения с детьми, по словам эксперта, подойдут породы с устойчивой нервной системой. Собака должна иметь высокую степень терпеливости и дружелюбия, а также отсутствие агрессии. Например:

  • бернский зенненхунд — порода пастушьих собак. Представители отличаются добродушием и чувствительностью, а также тяжело переносят одиночество;

  • лабрадор ретривер — общительная и активная порода. Такой питомец очень привязывается к своему хозяину, обожает его и пытается угодить;

  • голден ретривер (золотистый ретривер). Представители охотно идут на контакт со взрослыми и детьми, хорошо ладят с другими питомцами;

  • вельш-корги — высокочувствительные и сообразительные собаки. Порода дружелюбна и общительна с детьми;

  • шелти (шетландская овчарка) — ласковая и энергичная порода. Собака станет преданным компаньоном для вас и вашего ребенка.

Для любителей активного отдыха и путешествий

Для тех, кто не любит сидеть дома и планирует всегда брать с собой собаку, подойдут представители активных пород с хорошей выносливостью и быстрым восстановлением после нагрузок. Кинолог выделила следующие:

  • джек рассел — охотничья порода, отличающаяся выносливостью и энергичностью. Представители не способны усидеть на месте и постоянно нуждаются в играх и активностях;

  • доберман — порода отличается активным и энергичным характером. Собака может подходить для некоторых видов спорта;

  • бигль — порода гончих охотничьих собак. Представители выносливы и любознательны;

  • спаниель — охотничья порода, отличающаяся высокой физической выносливостью и способностью бегать в течение длительного периода.

Для людей, у которых нет много времени на прогулки

Эксперт утверждает, что любой собаке нужен выгул, иначе она начнет портить мебель в квартире. В качестве менее прихотливых собак, кинолог выделяет:

  • мальтипу — небольшая собака, помесь той-пуделя и мальтийской болонки;

  • ши-тцу — китайская порода с необычным характером;

  • йоркширский терьер — маленькая собака, известная своей дружелюбностью и преданностью.

Идеально подходит для дрессировки

<p>Елена Михеева </p><p>Елена Михеева </p>

Любая, абсолютно любая собака поддаётся дрессировке

Елена Михеева

Кинолог

Идеальные охранники

По словам эксперта, собака будет отличным охранником, если ей присуща быстрая реакция на хозяина, высокая степень преданности и адекватный уровень агрессии в работе. Кинолог выделила следующие породы:

  • немецкая овчарка — крупная порода, отличающаяся бдительностью и хорошей обучаемостью;

  • ротвейлер — мощная собака с мускулистым телом;

  • доберман — порода служебных собак. Представители обладают выраженным охранным инстинктом и идеально подходят для охраны дома или человека;

  • алабай — крупная порода, отличающаяся бесстрашием и высокой бдительностью.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
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Комментарии
24
Гость
7 апреля, 05:06
Самая лучшая порода - дворняжка!
с++
6 апреля, 17:43
надоела эта реклама собачьих питомников. Понятно, что в стране перепроизводство блоховозов, а в ведре топить жалко, всё таки живые деньги
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