Идеальный охранник или терпеливый помощник? Разбираемся, какая порода собаки подходит именно вам

Заводите домашнее животное, когда вы к этому готовы! Источник: Кирилл Поверинов \ 76.RU











Покупка собаки — это очень важное и ответственное решение. Кинолог из Ярославля Елена Михеева рассказала 76.RU, как не ошибиться с выбором породы и найти для себя идеального компаньона.

Любят детей и хорошо с ними ладят

Для благоприятного общения с детьми, по словам эксперта, подойдут породы с устойчивой нервной системой. Собака должна иметь высокую степень терпеливости и дружелюбия, а также отсутствие агрессии. Например:

бернский зенненхунд — порода пастушьих собак. Представители отличаются добродушием и чувствительностью, а также тяжело переносят одиночество;

лабрадор ретривер — общительная и активная порода. Такой питомец очень привязывается к своему хозяину, обожает его и пытается угодить;

голден ретривер (золотистый ретривер). Представители охотно идут на контакт со взрослыми и детьми, хорошо ладят с другими питомцами;

вельш-корги — высокочувствительные и сообразительные собаки. Порода дружелюбна и общительна с детьми;

шелти (шетландская овчарка) — ласковая и энергичная порода. Собака станет преданным компаньоном для вас и вашего ребенка.

Для любителей активного отдыха и путешествий

Для тех, кто не любит сидеть дома и планирует всегда брать с собой собаку, подойдут представители активных пород с хорошей выносливостью и быстрым восстановлением после нагрузок. Кинолог выделила следующие:

джек рассел — охотничья порода, отличающаяся выносливостью и энергичностью. Представители не способны усидеть на месте и постоянно нуждаются в играх и активностях;

доберман — порода отличается активным и энергичным характером. Собака может подходить для некоторых видов спорта;

бигль — порода гончих охотничьих собак. Представители выносливы и любознательны;

спаниель — охотничья порода, отличающаяся высокой физической выносливостью и способностью бегать в течение длительного периода.

Для людей, у которых нет много времени на прогулки

Эксперт утверждает, что любой собаке нужен выгул, иначе она начнет портить мебель в квартире. В качестве менее прихотливых собак, кинолог выделяет:

мальтипу — небольшая собака, помесь той-пуделя и мальтийской болонки;

ши-тцу — китайская порода с необычным характером;

йоркширский терьер — маленькая собака, известная своей дружелюбностью и преданностью.

Идеально подходит для дрессировки

Любая, абсолютно любая собака поддаётся дрессировке Елена Михеева Кинолог

Идеальные охранники

По словам эксперта, собака будет отличным охранником, если ей присуща быстрая реакция на хозяина, высокая степень преданности и адекватный уровень агрессии в работе. Кинолог выделила следующие породы: