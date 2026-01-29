НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Животные «Он у нас доброе чудовище»: как в российском селе появился уникальный лысый зверь — один на всю страну

«Он у нас доброе чудовище»: как в российском селе появился уникальный лысый зверь — один на всю страну

Тепленький бархатный монстр пугает детей и голый бегает за хозяйкой по улице

65
Ласковый и лысый зверь | Источник: архив Галины Бажайкиной; Серафима Пантыкина / Городские медиаЛасковый и лысый зверь | Источник: архив Галины Бажайкиной; Серафима Пантыкина / Городские медиа

Ласковый и лысый зверь

Источник:

архив Галины Бажайкиной; Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Знакомьтесь, это наш лысый кролик Добби. Имя ему дала дочка — она с детства фанатка Гарри Поттера», — представляет своего любимца Галина Бажайкина. Кролиководством она вместе с мужем и детьми занимается уже 15 лет. Но скинни-кроликов за всё это время семья ни разу не видела. Кожаный и лопоухий вообще единственный такой на всю страну и второй в мире. Как живет эксклюзивный питомец? Почему его выкармливала советская шиншилла? И за что потомство ню-кролика уже окрестили лабубу? Читайте в материале наших коллег из 63.RU.

Источник:

Алексей Ногинский / 63.RU

Это сейчас Добби вымахал до 5 килограммов, обзавелся семьей, забавным гардеробом, отдельной комнатой в доме и даже собственным телеграм-каналом, а осенью 2024 года малыш был сиротой: мама-крольчиха умерла после родов.

«Добби появился на свет 1 ноября 2024 года. Родители его — обычные кролики породы белый паннон. Выкармливала кроху приемная мама: в это же время у нас родила самка породы советская шиншилла, и мы подложили сиротку к ней, — рассказывает Галина Бажайкина. — Все крольчата рождаются без шерстки, к 10 дням обрастают пушком, а к месяцу становятся пушистыми. У Добби тоже поначалу появилась шкурка в срок, а потом он полинял. Получилось, что все двухнедельные крольчата сидят пушистые, а он один лысый бедняга. Чтобы не замерз, забрали его в дом».

Красные глаза&nbsp;— один из признаков породы кроликов-альбиносов белый паннон | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойКрасные глаза&nbsp;— один из признаков породы кроликов-альбиносов белый паннон | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
У Галины за пазухой | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойУ Галины за пазухой | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
Ой, какой мутантик! | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойОй, какой мутантик! | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
+1
Шерстка покрывала тело Добби только с 3 до 7 месяцев | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойШерстка покрывала тело Добби только с 3 до 7 месяцев | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Малыш-голыш «выходил» из дома только у Галины за пазухой и только чтобы съездить на ферму — поесть молочка у крольчихи-кормилицы.

«У крольчат происходит несколько линек по мере роста. После первой линьки Добби был лысым до трех месяцев. Потом с трех до семи месяцев у него появилась шерсть, но она покрывала не всё тело, а только спинку, такая меховая жилетка была, можно сказать. Последняя линька у кроликов происходит перед взрослением — с семи до десяти месяцев. Вот в этот период у Добби выпала шерстка и больше не появилась вообще», — объясняет хозяйка.

Вот так выглядят сородичи Добби. Породу белый паннон вывели в Венгрии. Селекционеры скрестили породу белый великан с новозеландской и калифорнийской | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойВот так выглядят сородичи Добби. Породу белый паннон вывели в Венгрии. Селекционеры скрестили породу белый великан с новозеландской и калифорнийской | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Вот так выглядят сородичи Добби. Породу белый паннон вывели в Венгрии. Селекционеры скрестили породу белый великан с новозеландской и калифорнийской

Источник:

предоставлено Галиной Бажайкиной

Поначалу Бажайкины пытались отыскать в интернете хоть какое-то упоминание о кроликах-сфинксах или скинни. Мало ли — вдруг затесался в роду Добби какой-нибудь «голый» ген от далеких заграничных предков? Но тщательный поиск показал: подобных пород нет. Такой лысый кролик есть только у нас и в Австралии. Но у ушастого на далеком материке есть немного меха на мордочке, хвосте и лапках. Наш же уникум полностью голый.

«Никто не регистрировал голую породу кроликов, никто даже не пытался ее выводить. Поэтому можно сказать, что у нас просто чудо случилось. Ветеринар когда увидел, сказал: „Может, прославитесь“», — улыбается хозяйка уникального зверя.

Хозяйка одела Добби в носок? | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойХозяйка одела Добби в носок? | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Хозяйка одела Добби в носок?

Источник:

предоставлено Галиной Бажайкиной

Своего питомца Галина холит и лелеет: балует вкусняшками и купает с детским мылом. В доме Бажайкиных у кролика отдельная комната с лотком, поилкой и миской для корма. Пол там устлан соломой, а нужную температуру поддерживает специальная лампа.

«Добби комфортно при температуре +26 градусов, при +20 замерзает. Его розовая кожа становится белой, сам он сжимается в комок и сидит неподвижно. Уши прям ледяные на ощупь. Поэтому, когда выпускаю кролика из теплой комнаты побегать по дому, одеваю его в костюмчики. В гардеробе есть вязаная на заказ одежка, наряды купленные в магазинах для кошек и собак. Но удобнее всего кролику в бодиках, которые остались от внука», — рассказывает Галина.

Взрослому кролику отлично подошел боди, который внук Бажайкиных носил в полгода | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойВзрослому кролику отлично подошел боди, который внук Бажайкиных носил в полгода | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Взрослому кролику отлично подошел боди, который внук Бажайкиных носил в полгода

Источник:

предоставлено Галиной Бажайкиной

Внук Бажайкиных да и дети всех знакомых при виде лопоухого монстра разбегаются с визгом. Даже подростки тянут руки погладить и тут же со страхом их одергивают. Но Добби это нисколько не расстраивает. Единственная, от кого он хочет обнимашек и кому дается в руки, — Галина.

Добби не прочь понежиться в теплой постельке | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойДобби не прочь понежиться в теплой постельке | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Добби не прочь понежиться в теплой постельке

Источник:

предоставлено Галиной Бажайкиной

«Он у нас чудовище, но доброе. Шкурка тепленькая, бархатная. Никогда не царапается и не кусается. Сяду на диван, зову: „Заяц, иди сюда“. Понимает и запрыгивает на колени, так сидел бы и не слезал, лишь бы его гладили. Вообще интеллект у Добби выше, чем у других кроликов его породы. Он различает мой голос и откликается именно на него. Если зовут муж, сын или дочь, не реагирует, — удивляется способностям эксклюзивного зверя Бажайкина. — Летом в жару выходим с ним погулять. У нас дом крайний на улице и рядом луг. Он без поводка. Идет за мной. Больше чем на два метра не отстает».

Из свежих трав лысик предпочитает полынь, одуванчики и люцерну | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойИз свежих трав лысик предпочитает полынь, одуванчики и люцерну | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Из свежих трав лысик предпочитает полынь, одуванчики и люцерну

Источник:

предоставлено Галиной Бажайкиной

Полгода назад Добби стал отцом сразу трех дочек. Их родила крольчиха породы белый паннон. От союза мамы в шубе и голого папы получились полулысые крольчата. Мордочки, ушки, лапки и хвосты у них без шерсти, а тела пушистые.

Девочки-лабубу | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойДевочки-лабубу | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
Отец семейства и три дочки-лабубуси | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойОтец семейства и три дочки-лабубуси | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
Посмотреть своими глазами на Добби и его потомство можно будет 13–15&nbsp;февраля в Самаре на выставке «Уши. Лапы. Хвост» | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойПосмотреть своими глазами на Добби и его потомство можно будет 13–15&nbsp;февраля в Самаре на выставке «Уши. Лапы. Хвост» | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
+2
Источник: предоставлено Галиной БажайкинойИсточник: предоставлено Галиной Бажайкиной
Источник: предоставлено Галиной БажайкинойИсточник: предоставлено Галиной Бажайкиной

«Дети друзей, когда увидели их, сказали: „Ой, это же лабубу!“ Так и прицепилось, называем их лабубуси. Действительно похожи на эти игрушки. Но у них есть и свои клички: Винки, Линки и Тинки. В книгах о Гарри Поттере подругу эльфа Добби звали Винки как раз. Ну а Линки и Тинки — это уже мы просто по созвучию назвали», — объясняет Бажайкина.

—&nbsp;Называю его заяц. Говорю: «Заяц, иди сюда». Добби тут же прибегает и прыгает на руки | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной—&nbsp;Называю его заяц. Говорю: «Заяц, иди сюда». Добби тут же прибегает и прыгает на руки | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

— Называю его заяц. Говорю: «Заяц, иди сюда». Добби тут же прибегает и прыгает на руки

Источник:

предоставлено Галиной Бажайкиной

Последней линьки перед половым созреванием у лабубусь еще не было. Так что останутся они такими же наполовину одетыми, совсем облысеют или, наоборот, полностью обрастут мехом, непонятно. А вот интеллект у тройняшек, по наблюдениям хозяйки, определенно выше, чем у других кроликов.

«У них развилась такая интересная способность, которую я раньше никогда не наблюдала у кроликов. Они научились перетаскивать корм в зубах. Обычно кролику кладешь кусочек морковки и он его будет грызть там же, где положили. А тут сначала одна научилась брать в зубы кусок морковки, тащить в угол и там съедать. Потом вторая так же. Сейчас и третья, самая маленькая по размеру лабубуся, в зубах утаскивает вкусняшки, чтобы не делиться с другими. То есть они еще и учатся друг от друга. Я такого вообще никогда не наблюдала у кроликов. Представляете, сухарик, морковку или вообще что-то невкусное воруют друг у друга, прячутся и едят. Пока они живут вместе с Добби, и у него такого поведения нет. А у них вот так мозги работают».

—&nbsp;Когда Добби разыграется, скачет по полу, а я сижу на стуле, он может разбежаться и прыгнуть на колени ко мне. Бывает, что неудачно: забуксует, недопрыгнет и шмякнется обратно на пол | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной—&nbsp;Когда Добби разыграется, скачет по полу, а я сижу на стуле, он может разбежаться и прыгнуть на колени ко мне. Бывает, что неудачно: забуксует, недопрыгнет и шмякнется обратно на пол | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
Источник: предоставлено Галиной БажайкинойИсточник: предоставлено Галиной Бажайкиной
—&nbsp;Зачем вы снимаете? Я ж не одетый! | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной—&nbsp;Зачем вы снимаете? Я ж не одетый! | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
+2
Главный по морковке в огороде | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойГлавный по морковке в огороде | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной
Видели когда-нибудь кроличий хвост без шерсти? | Источник: предоставлено Галиной БажайкинойВидели когда-нибудь кроличий хвост без шерсти? | Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Недавно о кролике, который разгуливает по селу в чем мать родила, узнали и в московском Научно-исследовательском институте пушного звероводства. Предлагали выкупить его вместе с семейством.

«Я сразу отказалась, до цены даже разговор не дошел. Мне самой жутко интересно посмотреть, что дальше будет», — признаётся Галина.

ПО ТЕМЕ
Анна ШоринаАнна Шорина
Анна Шорина
журналист
Алексей НогинскийАлексей Ногинский
Алексей Ногинский
видеожурналист
Кролик Кролиководческая ферма Зверь Лабубу Гарри Поттер Облысение Мутация
