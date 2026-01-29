«Он у нас доброе чудовище»: как в российском селе появился уникальный лысый зверь — один на всю страну

«Знакомьтесь, это наш лысый кролик Добби. Имя ему дала дочка — она с детства фанатка Гарри Поттера», — представляет своего любимца Галина Бажайкина. Кролиководством она вместе с мужем и детьми занимается уже 15 лет. Но скинни-кроликов за всё это время семья ни разу не видела. Кожаный и лопоухий вообще единственный такой на всю страну и второй в мире. Как живет эксклюзивный питомец? Почему его выкармливала советская шиншилла? И за что потомство ню-кролика уже окрестили лабубу? Читайте в материале наших коллег из 63.RU.
Это сейчас Добби вымахал до 5 килограммов, обзавелся семьей, забавным гардеробом, отдельной комнатой в доме и даже собственным телеграм-каналом, а осенью 2024 года малыш был сиротой: мама-крольчиха умерла после родов.
«Добби появился на свет 1 ноября 2024 года. Родители его — обычные кролики породы белый паннон. Выкармливала кроху приемная мама: в это же время у нас родила самка породы советская шиншилла, и мы подложили сиротку к ней, — рассказывает Галина Бажайкина. — Все крольчата рождаются без шерстки, к 10 дням обрастают пушком, а к месяцу становятся пушистыми. У Добби тоже поначалу появилась шкурка в срок, а потом он полинял. Получилось, что все двухнедельные крольчата сидят пушистые, а он один лысый бедняга. Чтобы не замерз, забрали его в дом».
Малыш-голыш «выходил» из дома только у Галины за пазухой и только чтобы съездить на ферму — поесть молочка у крольчихи-кормилицы.
«У крольчат происходит несколько линек по мере роста. После первой линьки Добби был лысым до трех месяцев. Потом с трех до семи месяцев у него появилась шерсть, но она покрывала не всё тело, а только спинку, такая меховая жилетка была, можно сказать. Последняя линька у кроликов происходит перед взрослением — с семи до десяти месяцев. Вот в этот период у Добби выпала шерстка и больше не появилась вообще», — объясняет хозяйка.
Поначалу Бажайкины пытались отыскать в интернете хоть какое-то упоминание о кроликах-сфинксах или скинни. Мало ли — вдруг затесался в роду Добби какой-нибудь «голый» ген от далеких заграничных предков? Но тщательный поиск показал: подобных пород нет. Такой лысый кролик есть только у нас и в Австралии. Но у ушастого на далеком материке есть немного меха на мордочке, хвосте и лапках. Наш же уникум полностью голый.
«Никто не регистрировал голую породу кроликов, никто даже не пытался ее выводить. Поэтому можно сказать, что у нас просто чудо случилось. Ветеринар когда увидел, сказал: „Может, прославитесь“», — улыбается хозяйка уникального зверя.
Своего питомца Галина холит и лелеет: балует вкусняшками и купает с детским мылом. В доме Бажайкиных у кролика отдельная комната с лотком, поилкой и миской для корма. Пол там устлан соломой, а нужную температуру поддерживает специальная лампа.
«Добби комфортно при температуре +26 градусов, при +20 замерзает. Его розовая кожа становится белой, сам он сжимается в комок и сидит неподвижно. Уши прям ледяные на ощупь. Поэтому, когда выпускаю кролика из теплой комнаты побегать по дому, одеваю его в костюмчики. В гардеробе есть вязаная на заказ одежка, наряды купленные в магазинах для кошек и собак. Но удобнее всего кролику в бодиках, которые остались от внука», — рассказывает Галина.
Внук Бажайкиных да и дети всех знакомых при виде лопоухого монстра разбегаются с визгом. Даже подростки тянут руки погладить и тут же со страхом их одергивают. Но Добби это нисколько не расстраивает. Единственная, от кого он хочет обнимашек и кому дается в руки, — Галина.
«Он у нас чудовище, но доброе. Шкурка тепленькая, бархатная. Никогда не царапается и не кусается. Сяду на диван, зову: „Заяц, иди сюда“. Понимает и запрыгивает на колени, так сидел бы и не слезал, лишь бы его гладили. Вообще интеллект у Добби выше, чем у других кроликов его породы. Он различает мой голос и откликается именно на него. Если зовут муж, сын или дочь, не реагирует, — удивляется способностям эксклюзивного зверя Бажайкина. — Летом в жару выходим с ним погулять. У нас дом крайний на улице и рядом луг. Он без поводка. Идет за мной. Больше чем на два метра не отстает».
Полгода назад Добби стал отцом сразу трех дочек. Их родила крольчиха породы белый паннон. От союза мамы в шубе и голого папы получились полулысые крольчата. Мордочки, ушки, лапки и хвосты у них без шерсти, а тела пушистые.
«Дети друзей, когда увидели их, сказали: „Ой, это же лабубу!“ Так и прицепилось, называем их лабубуси. Действительно похожи на эти игрушки. Но у них есть и свои клички: Винки, Линки и Тинки. В книгах о Гарри Поттере подругу эльфа Добби звали Винки как раз. Ну а Линки и Тинки — это уже мы просто по созвучию назвали», — объясняет Бажайкина.
Последней линьки перед половым созреванием у лабубусь еще не было. Так что останутся они такими же наполовину одетыми, совсем облысеют или, наоборот, полностью обрастут мехом, непонятно. А вот интеллект у тройняшек, по наблюдениям хозяйки, определенно выше, чем у других кроликов.
«У них развилась такая интересная способность, которую я раньше никогда не наблюдала у кроликов. Они научились перетаскивать корм в зубах. Обычно кролику кладешь кусочек морковки и он его будет грызть там же, где положили. А тут сначала одна научилась брать в зубы кусок морковки, тащить в угол и там съедать. Потом вторая так же. Сейчас и третья, самая маленькая по размеру лабубуся, в зубах утаскивает вкусняшки, чтобы не делиться с другими. То есть они еще и учатся друг от друга. Я такого вообще никогда не наблюдала у кроликов. Представляете, сухарик, морковку или вообще что-то невкусное воруют друг у друга, прячутся и едят. Пока они живут вместе с Добби, и у него такого поведения нет. А у них вот так мозги работают».
Недавно о кролике, который разгуливает по селу в чем мать родила, узнали и в московском Научно-исследовательском институте пушного звероводства. Предлагали выкупить его вместе с семейством.
«Я сразу отказалась, до цены даже разговор не дошел. Мне самой жутко интересно посмотреть, что дальше будет», — признаётся Галина.