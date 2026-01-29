«Он у нас доброе чудовище»: как в российском селе появился уникальный лысый зверь — один на всю страну

Ласковый и лысый зверь Источник: архив Галины Бажайкиной; Серафима Пантыкина / Городские медиа

«Знакомьтесь, это наш лысый кролик Добби. Имя ему дала дочка — она с детства фанатка Гарри Поттера», — представляет своего любимца Галина Бажайкина. Кролиководством она вместе с мужем и детьми занимается уже 15 лет. Но скинни-кроликов за всё это время семья ни разу не видела. Кожаный и лопоухий вообще единственный такой на всю страну и второй в мире. Как живет эксклюзивный питомец? Почему его выкармливала советская шиншилла? И за что потомство ню-кролика уже окрестили лабубу? Читайте в материале наших коллег из 63.RU.

Источник: Алексей Ногинский / 63.RU

Это сейчас Добби вымахал до 5 килограммов, обзавелся семьей, забавным гардеробом, отдельной комнатой в доме и даже собственным телеграм-каналом, а осенью 2024 года малыш был сиротой: мама-крольчиха умерла после родов.

«Добби появился на свет 1 ноября 2024 года. Родители его — обычные кролики породы белый паннон. Выкармливала кроху приемная мама: в это же время у нас родила самка породы советская шиншилла, и мы подложили сиротку к ней, — рассказывает Галина Бажайкина. — Все крольчата рождаются без шерстки, к 10 дням обрастают пушком, а к месяцу становятся пушистыми. У Добби тоже поначалу появилась шкурка в срок, а потом он полинял. Получилось, что все двухнедельные крольчата сидят пушистые, а он один лысый бедняга. Чтобы не замерз, забрали его в дом».

Малыш-голыш «выходил» из дома только у Галины за пазухой и только чтобы съездить на ферму — поесть молочка у крольчихи-кормилицы.

«У крольчат происходит несколько линек по мере роста. После первой линьки Добби был лысым до трех месяцев. Потом с трех до семи месяцев у него появилась шерсть, но она покрывала не всё тело, а только спинку, такая меховая жилетка была, можно сказать. Последняя линька у кроликов происходит перед взрослением — с семи до десяти месяцев. Вот в этот период у Добби выпала шерстка и больше не появилась вообще», — объясняет хозяйка.

Вот так выглядят сородичи Добби. Породу белый паннон вывели в Венгрии. Селекционеры скрестили породу белый великан с новозеландской и калифорнийской Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Поначалу Бажайкины пытались отыскать в интернете хоть какое-то упоминание о кроликах-сфинксах или скинни. Мало ли — вдруг затесался в роду Добби какой-нибудь «голый» ген от далеких заграничных предков? Но тщательный поиск показал: подобных пород нет. Такой лысый кролик есть только у нас и в Австралии. Но у ушастого на далеком материке есть немного меха на мордочке, хвосте и лапках. Наш же уникум полностью голый.

«Никто не регистрировал голую породу кроликов, никто даже не пытался ее выводить. Поэтому можно сказать, что у нас просто чудо случилось. Ветеринар когда увидел, сказал: „Может, прославитесь“», — улыбается хозяйка уникального зверя.

Хозяйка одела Добби в носок? Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Своего питомца Галина холит и лелеет: балует вкусняшками и купает с детским мылом. В доме Бажайкиных у кролика отдельная комната с лотком, поилкой и миской для корма. Пол там устлан соломой, а нужную температуру поддерживает специальная лампа.

«Добби комфортно при температуре +26 градусов, при +20 замерзает. Его розовая кожа становится белой, сам он сжимается в комок и сидит неподвижно. Уши прям ледяные на ощупь. Поэтому, когда выпускаю кролика из теплой комнаты побегать по дому, одеваю его в костюмчики. В гардеробе есть вязаная на заказ одежка, наряды купленные в магазинах для кошек и собак. Но удобнее всего кролику в бодиках, которые остались от внука», — рассказывает Галина.

Взрослому кролику отлично подошел боди, который внук Бажайкиных носил в полгода Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Внук Бажайкиных да и дети всех знакомых при виде лопоухого монстра разбегаются с визгом. Даже подростки тянут руки погладить и тут же со страхом их одергивают. Но Добби это нисколько не расстраивает. Единственная, от кого он хочет обнимашек и кому дается в руки, — Галина.

Добби не прочь понежиться в теплой постельке Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

«Он у нас чудовище, но доброе. Шкурка тепленькая, бархатная. Никогда не царапается и не кусается. Сяду на диван, зову: „Заяц, иди сюда“. Понимает и запрыгивает на колени, так сидел бы и не слезал, лишь бы его гладили. Вообще интеллект у Добби выше, чем у других кроликов его породы. Он различает мой голос и откликается именно на него. Если зовут муж, сын или дочь, не реагирует, — удивляется способностям эксклюзивного зверя Бажайкина. — Летом в жару выходим с ним погулять. У нас дом крайний на улице и рядом луг. Он без поводка. Идет за мной. Больше чем на два метра не отстает».

Из свежих трав лысик предпочитает полынь, одуванчики и люцерну Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Полгода назад Добби стал отцом сразу трех дочек. Их родила крольчиха породы белый паннон. От союза мамы в шубе и голого папы получились полулысые крольчата. Мордочки, ушки, лапки и хвосты у них без шерсти, а тела пушистые.

«Дети друзей, когда увидели их, сказали: „Ой, это же лабубу!“ Так и прицепилось, называем их лабубуси. Действительно похожи на эти игрушки. Но у них есть и свои клички: Винки, Линки и Тинки. В книгах о Гарри Поттере подругу эльфа Добби звали Винки как раз. Ну а Линки и Тинки — это уже мы просто по созвучию назвали», — объясняет Бажайкина.

— Называю его заяц. Говорю: «Заяц, иди сюда». Добби тут же прибегает и прыгает на руки Источник: предоставлено Галиной Бажайкиной

Последней линьки перед половым созреванием у лабубусь еще не было. Так что останутся они такими же наполовину одетыми, совсем облысеют или, наоборот, полностью обрастут мехом, непонятно. А вот интеллект у тройняшек, по наблюдениям хозяйки, определенно выше, чем у других кроликов.

«У них развилась такая интересная способность, которую я раньше никогда не наблюдала у кроликов. Они научились перетаскивать корм в зубах. Обычно кролику кладешь кусочек морковки и он его будет грызть там же, где положили. А тут сначала одна научилась брать в зубы кусок морковки, тащить в угол и там съедать. Потом вторая так же. Сейчас и третья, самая маленькая по размеру лабубуся, в зубах утаскивает вкусняшки, чтобы не делиться с другими. То есть они еще и учатся друг от друга. Я такого вообще никогда не наблюдала у кроликов. Представляете, сухарик, морковку или вообще что-то невкусное воруют друг у друга, прячутся и едят. Пока они живут вместе с Добби, и у него такого поведения нет. А у них вот так мозги работают».

Недавно о кролике, который разгуливает по селу в чем мать родила, узнали и в московском Научно-исследовательском институте пушного звероводства. Предлагали выкупить его вместе с семейством.