Кот из России получил звание самого красивого в мире. Вы только посмотрите на него

Источник: скриншот с сайта wcf-bestcat.de

Абиссинский кот из России по кличке Дарлен Флер Далмор Блэк признан самым красивым представителем семейства кошачьих в 2025 году. Рейтинг составила Всемирная федерация кошек, и Дарлен Флер уверенно занял в нем первое место.

Известно, что Дарлен Флер родился в июне 2024 года. За свои неполные два года кот принял участие в 43 выставках, где и показал результаты, повлиявшие на итоговый рейтинг. Кот набрал в нем 19 726 баллов.

Второе место в списке занял пушистый житель Таиланда — хайленд-форд (шотландская вислоухая длинношерстная) по кличке Мелоди Шарм Пи-Шарк (18 576 баллов). Бронзу взял британец Моки ТарЛен Лакшери из Белоруссии — 18 217.

По очереди: первое место… Источник: wcf-bestcat.de

Второе место… Источник: wcf-bestcat.de

… и третье место! Источник: wcf-bestcat.de

Всего в рейтинге насчитывается около 1,5 тысячи участников. Любопытно, что в предварительном рейтинге на 2026 год также лидирует кот из России. Это короткошерстный британец, он набрал уже 550 баллов.