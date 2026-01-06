Ходит по барам, ест голубей и заводит интрижки. В рок-школе живет свою лучшую жизнь спасенный на улице кот

Ходит по барам, ест голубей и заводит интрижки. В иркутской рок-школе живет свою лучшую жизнь спасенный на улице кот Источник: Олег Запорожец

Коты нередко становятся обитателями и талисманами самых неожиданных мест. Но если хвостатыми хранителями Эрмитажа или пушистыми огнеборцами из пожарного депо уже никого не удивишь, то вот коты-рокеры встречаются реже. Оззи живет в иркутской рок-школе «Акцент» и ведет себя так, будто вся его жизнь — бесконечный тур с ночными прогулками, неожиданными исчезновениями, тусовками в барах и интрижками с благовоспитанными пушистыми красотками. Наши коллеги из IRCITY.RU расскажут его историю.

У Оззи в рок-школе есть своя лежанка и все другие кошачьи удобства Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Рок-н-ролльщик и покоритель женских сердец

— Оззи у нас настоящий рокер. Его главная фишка — не ночевать дома и соблазнять женщин, — рассказывает директор «Акцента» Денис Моисеев.

Именно его супруга нашла маленького несчастного котенка на одной из улиц в центре Иркутска и не смогла пройти мимо такого очаровашки. Он был крохотным пищащим комочком, но уже тогда явно освоил азы пикапа.

Таким крохой Оззи был, когда очутился в «Акценте» Источник: «Акцент. Музыкальная рок-школа» / Vk.com А теперь он вот такой солидный котяра Источник: Денис Моисеев

— Жена шла по своим делам, и Оззи просто кинулся ей под ноги где-то в районе рынка. Котенок выбежал из заброшенного дома и показал ей свой фирменный трюк. Он у нас имеет такое свойство: заваливается на спину, крутится, подставляет пузо и изо всех сил показывает, какой он классный. Ну и всё, Майя растаяла и подобрала его, — вспоминает Денис.

Разве можно было устоять перед обаянием этого крохи? Источник: «Акцент. Музыкальная рок-школа» / Vk.com

Это случилось летом 2024 года. Оззи тогда было не больше месяца. Девушка принесла котенка домой, но оставить его было нельзя: у Майи жуткая аллергия на кошек. Стоя в подъезде, она позвонила Денису и попросила выйти к ней. Тот, конечно, сильно удивился такому повороту сюжета.

— Я же ничего не знал, сидел дома. Звонит жена и говорит: «Слушай, у нас проблема, выйди в подъезд». Я выхожу и вижу, как это хвостатое чудо бегает по коридору. Я ее спрашиваю: «Ну и что мы с ним теперь делать будем? Ты не могла его там оставить? Кто-нибудь такой же сердобольный его бы стопудово подобрал». Майя предложила пристроить его в школу, — продолжает Денис.

Серый котейка довольно быстро растопил сердце Дениса, и тот согласился. Он говорит, что по Оззи было сразу видно, что кот умный, сообразительный и прикольный.

Оззи — покоритель женских сердец Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

— А вы пытались найти ему хозяина? Или кот сразу отправился в «Акцент» на ПМЖ?

— Не, не пытались. Его многие хотели забрать, но я его жестко «отбивал». Он красивенький, умненький, а еще — настоящий рок-н-ролльщик, — отвечает собеседник.

Коллектив школы решил, что у нового постояльца обязательно должно быть звучное рокерское имя. Поэтому он стал Оззи в честь фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна.

Оззи назвали в честь фронтмена группы Black Sabbath Оззи Осборна Источник: Денис Моисеев

Ходит по барам и крутит роман с кошечкой из музея

Имя у Оззи оказалось пророческим: кот сразу стал вести себя как его легендарный тезка. Головы летучим мышам, конечно, не откусывал, зато прославился другими рокерскими подвигами. Пушистый Оззи в удовольствиях себе не отказывает и готов кутить до самого утра.

— Когда кот еще был мелким, я ему купил ошейник с адресником, чтобы Оззи не потерялся. Он любит вечером уйти гулять и возвращается чаще всего под утро. Первое время он уходил достаточно далеко, и мне постоянно звонили неравнодушные люди и просили забрать этого парня, — вспоминает Денис.

Денис с Оззи — лучшие друзья Источник: Алина Ринчино / «ИрСити» На лапках Оззи — белые носочки Источник: Алина Ринчино / «ИрСити»

Как-то раз прохожие подобрали Оззи на Карла Маркса в районе «Слаты». Дело было в два часа ночи, когда Денис уже вовсю спал. Нашедшие кота ребята предложили оставить его у себя до утра, но Денис встал, быстренько привел себя в порядок и приехал за пушистым сорванцом.

— В другой раз я забирал его из гостиницы «Ангара». Мне позвонил бармен и говорит: «Тут ваш котик к нам в бар пришел». Я сорвался, также среди ночи, приехал, а там женщины на ресепшене сидят. Говорю: «Я за котом», а они сразу расплылись: «Ой, какой у вас замечательный котик, такой шикарный». Повели меня в подсобку, куда кота из бара определили на время. Открывается дверь, я вижу там большой диван такой, а на нем вот это тело с совершенно наглым видом лежит, как будто он там хозяин, — смеется собеседник.

Еще Оззи не раз приходилось забирать из кальянных, кофеен и даже музеев!

Оззи — парень достаточно культурный. Я одно время цеплял к нему GPS-трекер, чтобы следить, куда он шастает. Не раз видел его в Художественном музее на Ленина. Денис Моисеев директор рок-школы «Акцент»

Частенько Оззи заходит в Музей Распутина, ведь там живет его дама сердца — черная кошечка Ася. Она попала в музей зимой 2022 года, сама пришла к его дверям — грязная, голодная и облезлая. Сотрудники учреждения пожалели малышку, на улице она бы погибла, поэтому приютили котейку и дали ей простое и ласковое имя.

Как рассказывали в соцсетях музея, Аська — незаменимый сотрудник. Она встречает гостей, сопровождает экскурсионные группы, ловит мышей и умиляет всех своими акробатическими этюдами. А еще Ася, как говорят в музее, любит «швонькаться», то есть гулять и заглядывать в гости к соседям. Так котейки и познакомились.

Кошечка Ася — любовь Оззи Источник: «Иркутский областной краеведческий музей» / Vk.com Кошечка появилась в Музее Распутина в 2022 году и с тех пор «работает» в нем Источник: «Иркутский областной краеведческий музей» / Vk.com

— Ася сама к Оззи несколько раз приходила, мы их тут вместе видели. И Оззи, судя по трекеру, к ней захаживает постоянно, пролазит сквозь забор к своей кошечке, — улыбается Денис.

Распорядок дня у Оззи нехитрый: днем он ест вкусняшки, которые приносят как сотрудники рок-школы, так и ученики, проверяет, как педагоги ведут уроки, и, конечно, много спит. Коту не мешает громкая музыка, гитарные риффы и даже барабаны. Денис рассказывает, что одно время Оззи любил дрыхнуть прямо в бочке — самой большой части барабанной установки.

Оззи раньше даже мог спать в бочке Источник: Денис Моисеев

Но время от времени кот устает от людей и шума и ищет место где-нибудь потише и спокойнее. У Оззи есть своя лежанка, где он отсыпается перед долгой ночью.

Как только на город опускаются сумерки, Оззи хорошенько ужинает, а потом идет исследовать вечерний и ночной Иркутск.

— По нему можно часы сверять. Когда наступает семь вечера, Оззи просится на улицу, уходит и где-то шатается всю ночь. Я утром прихожу к восьми, его к этому моменту еще нет. Потом приходит наш преподаватель Александр в десять утра, к этому времени подтягивается Оззи. Заваливается так кверху брюхом, требует завтрак и погладиться, а потом большую часть дня дрыхнет, копит силы, — делится Денис Моисеев.

Такой ритуал повторяется каждое утро: Оззи приходит утром после ночного кутежа, радостно валяется, а потом требует впустить его внутрь Источник: Денис Моисеев

«Везде кровища и Оззи с дикими глазами»

Оззи любит искать приключения на свой серый хвостик. Однажды он посреди зимы решил поиграться с пакетом на остановке «Чкалова». Какая-то добрая женщина взяла Оззи на ручки, чтобы он не угодил под машину, и позвонила Денису.

Оззи — прирожденный охотник Источник: Денис Моисеев

— Это было вечером то ли в субботу, то ли в воскресенье, я задержался в школе, надо было что-то доделать. Звонит женщина, говорит, что Оззи играл с пакетом прямо посреди дороги, она его забрала и греет, чтобы тот не замерз. Пришлось всё бросать и ехать за ним. А однажды Оззи притащил голубя, которого прямо при нас сожрал, — рассказывает Денис.

Однажды Оззи притащил голубя и съел его Источник: Денис Моисеев

Охотиться Оззи начал еще подростком и к возрасту 7–8 месяцев стал в этом деле настоящим профи. Поймать мышь для него вообще не проблема, а вот сцапать голубя, который был чуть меньше его самого, — тот еще квест. Но Оззи справился и с ним.

Он молниеносен и быстр, настигает жертву за секунды Источник: Денис Моисеев

— Мы стоим на улице и видим, как мимо пролетает голубь. Оззи через секунду срывается за ним и уже через минуту возвращается с окровавленной птицей в зубах. Пока мы стоим и не знаем, что со всем этим делать, Оззи начинает жрать птицу. Та из последних сил сопротивляется, вырывается и пытается укрыться в школе, но кот ее настигает и добивает окончательно. Везде кровища, и Оззи с дикими глазами, — делится собеседник.

В итоге тушку голубя пришлось вынести на улицу, где кот ее все-таки распотрошил и славно ей пообедал. После этого инцидента коллекция подвигов пушистого рокера пополнилась историей, достойной самого Оззи Осборна.

Но может быть милашкой, когда ему это надо Источник: Денис Моисеев