«У нее один конец кусается, а другой лягается»: как радиоведущая совмещает городскую жизнь с конюшней

Почему яркой томичке нравится проводить время на конюшне? Источник: Светлана Славина

Год пройдет под знаком Красной Огненной Лошади. А каково это — иметь в собственности лошадь? Это доступно только супербогатым людям? А легко ли сдружиться с этим животным? Эти вопросы наша коллега из NGS70.RU задала лошаднику с восьмилетним стажем.

Нет повести счастливее на свете

Светлана Славина — личность в Томске известная. Харизматичная ведущая выступает на городских праздникам и ведет эфир на «Радио Сибирь», даря автомобилистам хорошее настроение по утрам. Ее эфиры живые и узнаваемые, что недавно оценили на всероссийском конкурсе: Светлана стала лауреатом премии «Радиомания-2025» в номинации «Ведущий музыкального формата». Со стороны она кажется городской штучкой, не знающей физического труда. Но первое впечатление обманчиво. Суровый деревенский вайб знаком ей в — почти каждый день она приезжает на конюшню к своему любимцу Ромео, 18-летнему орловскому рысаку.

Томичка на вручении «Радиомании-2025» в Москве Источник: Светлана Славина

Ромео появился в жизни Светланы восемь лет назад. В то время она посещала частную конюшню — занималась ездой для души. Однажды до нее дошел слух, что один коневладелец собирается отдать своего питомца на мясо из-за внезапно развившейся аллергии. Светлана поняла, что не сможет пройти мимо, и нашла деньги, чтобы выкупить несчастного, — ей пришлось отдать 60 тысяч рублей. Вот такое вот счастливое и кинематографичное начало у этой истории.

— Я всегда хотела лошадь, но думала, что это идиотская идея. Это то же самое, что купить себе, ну не знаю, комбайн. Обычному человеку это не нужно. Лошадь — это такая штука: у нее один конец кусается, а другой лягается, — шутит томичка.

Светлана и Ромео подружились не сразу. Притирались примерно два-три года. Лошадь проникнется к тебе доверием, если понимает, что ты можешь дать ей как хозяин, говорит томичка. Однако сильно сюсюкаться с лошадью нельзя, иначе она почувствует в тебе слабину и, как и любое животное, начнет издеваться.

— У нас были покусы, были побои (он меня бил, а не я его). Мы до сих пор иногда конфликтуем: в этом году он сильно укусил меня за руку. Он у меня однолюб: любит только самого себя, как настоящий жеребец.

Чтобы интервью с Ромео и его хозяйкой прошло гладко, я подготовилась и принесла «оранжевую взятку»: большой контейнер очищенной моркови. Конь ее принял на ура и во время покатушек не сбросил меня с седла. Но обо всем по порядку.

Источник: Городские медиа

Ромео живет в частной конюшне, где хозяйка ежемесячно оплачивает ему «постой» Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

У коня — непростой характер, но Светлана ни разу не пожалела о том, что выкупила его Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

Дорогое удовольствие

«А у меня конь в собственности» — для обычного городского человека это что‑то на роскошном из мира аристократии, где хруст французской булки и вальсы Шуберта. А сколько это удовольствие стоит, если всё посчитать? Светлана говорит, что тут нет предела, как и с машинами. Коня можно купить за 60 тысяч рублей, а можно и за миллион.

Хорошее седло стоит в районе 100 тысяч (героине повезло, так как оно досталось от прошлого хозяина), шлем недавно обошелся Светлане в районе 20 тысяч рублей, новая подпруга — 16 тысяч.

— Конских магазинов в Томске нет. Всё нужное покупается в Новосибирске. И там средний чек обычно выходит на 40 тысяч рублей, потому что постоянно лошади что-то требуется: недоуздок новый и прочее, — говорит собеседница.

«Пансионат» Ромео в конюшне обходится Светлане в 20 тысяч рублей в месяц. В эту сумму входит аренда, сено и отбивка денника — процесс очистки стойла от навоза и грязной подстилки с заменой их свежим материалом.

— Коня нужно каждый день выводить гулять в леваду (огороженная территория для прогулок). Его нужно кормить три раза в день и поить. Дополнительно подкормочки, лечение коня, а лошади болеют так же, как и люди. Только лечить их в несколько раз дороже получается. Например, девушки себе в губы вкалывают гиалуроновую кислоту, а я вкалываю коню в ноги, чтобы не болело, ведь у него артрит, — говорит Светлана.

Суровые будни лошадника

Во время интервью Светлана успела многое — принести свежей воды, собрать навоз и вывезти его на тачке из конюшни, почистить копыта, шерсть, расчесать хвост и гриву, принести сена, вывести коня в леваду. Я и не заметила, как пролетело четыре часа. Воистину, можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди.

Почти каждый день Светлана проводит на конюшне Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

— Здесь теряется время. Ты общаешься с этими животными. Они дают очень много всего полезного, такие нужные естественные эмоции. И ты забываешь про все проблемы, которые тебя мучают. Здесь даже проходит головная боль. Не зря существует иппотерапия. Кого не спросишь здесь: «Зачем тебе это надо?» — никто не даст ответ однозначный. Это просто любовь. Когда ты даришь кому-то жизнь, заботу, еду, деньги, то это дает плюсики к карме. И ты забываешь про все свои земные дурацкие проблемы, — размышляет Светлана.

По ее словам, коневладельцы очень разные, однако их связывает одно — любовь к лошадям.

— Например, ты можешь пойти в магазин и не знать, что у кассира есть лошадь.

Ромео великодушно согласился попозировать Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

Личный опыт

Источник: Анастасия Харламова / NGS70.RU

Последний раз я каталась на лошади в студенческие годы. Дело было так: мои приятели из общежития подрядились помогать делать забор на одной частной конюшне. В качестве оплаты хозяева предоставляли нам горячий обед и бесплатные покатушки под присмотром. Что мне тогда запомнилось? Во-первых, если ты пытаешься прибить доску на склоне, то лучше встать на лошадиный навоз, потому что он не такой скользкий, как грязь. Во-вторых, нельзя показывать страх и неуверенность. Животное это чувствует.