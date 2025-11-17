Из бродяжки — в директора по контролю рыбов. Трогательная история кошачьей звезды из супермаркета

Ее жизни можно позавидовать Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Во Владивостоке в одном из супермаркетов сети «Пятерочка» появился необычный сотрудник — черно-белая кошка по кличке Джессика. Она официальный директор по контролю рыбов. С тех пор как видео с ней опубликовали в соцсетях, пушистая «директорша» превратилась в любимицу тысяч горожан, а адрес магазина теперь знают даже те, кто живет в другом районе. Почему быть знаменитой кошкой в городе-почти миллионнике плохо и как сложилась судьба усатой звезды в зеленой жилетке из TikTok, выяснил VLADIVOSTOK1.RU.

Кошка-директор покорила Владивосток Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Джесси ежедневно встречает покупателей и, как уверяют сотрудники, «следит, чтобы в магазине был порядок» (его адрес мы не указываем ради безопасности кошки). Надеемся, вы согласитесь с этой предосторожностью по окончании чтения статьи.

Нашу команду директор по контролю рыбов встретила в интересной позе на деревянном паллете, что вызвало улыбку у нашего фотографа.

«Настоящий руководитель! Она делает два дела одновременно — и лежит, и стоит», — пошутила Елена.

История Джессики началась в нескольких километрах от Владивостока — в селе Ивановка Михайловского района. Там она жила возле сельской «Пятерочки», будучи обычной бездомной кошкой. Не голодала, но и особой ласки не знала. Всё изменилось, когда она прибилась к машине жены директора одного из городских магазинов сети. Семья пожалела ее и решила забрать во Владивосток. Так у Джесси появилась не только крыша над головой, но и карьера.

Сначала она жила в служебной зоне — осторожно осваивалась, знакомилась с людьми, изучала обстановку. А уже через пару недель уверенно вышла в торговый зал и «приняла пост». Для новой сотрудницы даже сшили жилетку — миниатюрную форму в корпоративных цветах с указанием должности: директор по контролю рыбов.

Испытание славой

Никто из коллектива супермаркета даже не предполагал, что их подопечная в одночасье обретет огромную популярность и последующие за ней «звездные» трудности. Видео с директором по контролю рыбов набрало сотни тысяч просмотров в TikTok и Telegram, и в магазин хлынули толпы посетителей. Уставшей от внимания Джесси даже приходилось прятаться от поклонников в укромных углах до самого закрытия.

«Стали приезжать люди из других районов, чтобы увидеть кошку. Мы даже писали блогерам и авторам роликов, чтобы они убрали адрес нашего магазина и перестали распространять его», — уточнили в «Пятерочке».

Поймите, Джесси не просто талисман — она живая, у нее есть чувства и эмоции. Ей тоже хочется поспать в тишине и провести день так, чтобы ее не тревожили. представитель «Пятерочки»

«Популярность кошечки ей не на пользу. Как бы вы себя чувствовали, если бы к вам семь часов подряд приставали незнакомцы, трогали и пытались взять на руки? А она даже не поцарапала никого с досады», — поделилась мнением постоянная покупательница и местная жительница Анна.

Сразу после первых публикаций о Джессике внимание к ней проявили и зоозащитники. К сожалению, не всё — доброжелательное. Несколько человек пытались тайком унести кошку, чтобы «выпустить на волю» или передать в приют.

Мы понимаем, что у всех свое видение, но Джесси не нуждается в спасении. У нее теперь дом, забота и любовь. представитель «Пятерочки»

После того как кошке выдали фирменный жилет, ситуация разрешилась — теперь она не просто бродяжка, а официальный сотрудник. Иногда покупатели всё еще просят «отдать» кошку домой, но уже без крайностей.

Дом, забота и должностные обязанности

Джесси живет в магазине уже около двух месяцев. За это время она стала не просто талисманом, а полноправным членом коллектива. Сотрудники заботятся о ней, как о любимом питомце: возят к ветеринару, делают прививки, обрабатывают от паразитов и подстригают когти. У кошки есть ветеринарный паспорт, собственная комната для отдыха, игрушки и корм.

Несмотря на всю популярность, Джессика ведет себя дисциплинированно: не трогает товары, не мешает покупателям, не покидает магазин без сопровождения. Иногда в зал заходят посетители с собаками — тогда Джесси осторожно отходит подальше, а если пес подходит слишком близко, может пригрозить шипением. Но, как признаются продавцы, конфликтов и драк не бывает: «Наша директорша воспитанная. Предпочитает уйти с достоинством».

Джесси бдительно следит за всем происходящим в магазине Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Негатив и поддержка

Когда история кошки попала в интернет, в соцсетях разгорелись споры. Кто-то восхищался «чудесной историей спасения», а кто-то обвинял магазин в нарушении санитарных норм. Писали даже, будто кошка портит товар или ее специально завели для ловли мышей.

Это всё ложь. Джесси не нарушает никаких норм. Все санитарные требования выполняются. В зале она находится только днем, а ночью уходит спать в специальное помещение, где нет доступа к товарам. представитель «Пятерочки»

Часто покупателей интересуют самые житейские вопросы. Первый — где у Джесси лоток. Ответ простой: у кошки есть большой закрытый туалет в служебной зоне, который по очереди убирают работники. Ни запаха, ни беспорядка. Если не знать, что в магазине живет кошка, вы ни за что не догадаетесь.

Второй популярный вопрос — не появятся ли у молоденькой годовалой Джессики котята. Просим сейчас отойти от экранов всех тех, кто выступает за «свободную любовь» домашних животных, потому что ответ вам не понравится: директор по контролю рыбов в декрет не соберется никогда — ее стерилизовали.

«Мы за осознанное отношение к животным. Пусть лучше будет одна счастливая Джесси, чем еще десятки бездомных малышей на улице», — честно признались сотрудники магазина.

А что касается мышей и крыс — их в супермаркете нет, поэтому карьера мышеловки у кошки не состоялась. Но всё же определенные охотничьи данные у хвостатой присутствуют: свободное время она любит проводить у окна, наблюдать за голубями и «комментировать» происходящее забавным кошачьим кряканьем.

Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Любимая сотрудница Владивостока

В коллективе «Пятерочки» Джессика пользуется безоговорочным уважением. Ее гладят, угощают лакомствами и даже ставят в пример новым работникам: пунктуальная, спокойная и дружелюбная.

Она всегда встречает нас утром у двери, как будто проверяет, все ли пришли вовремя. А вечером провожает до выхода. Настоящий директор! представитель «Пятерочки»

Посетители называют Джесси талисманом и хранительницей доброты. Многие признались, что лишний раз заходят в магазин ради нее — просто посмотреть, как красивая кошка мирно сидит у витрины или холено валяется пушистым белым пузиком кверху.

В компании отметили, что Джессика — не единственная кошка, нашедшая дом в магазинах сети. Подобные истории есть и в других городах России.

«Она пришла с улицы, а теперь у нее есть дом, работа и форма. Всем бы так повезло, как Джесси», — подытожили сотрудники.