Быть в ответе стало накладно. Почему дорожают хорошие корма для животных

Россияне бьют в набат: нормальные корма для домашних животных подорожали со страшной силой. Это странно, потому что Росстат ничего такого не видит: рост в пределах инфляции. «Фонтанка» пособирала старые чеки и, кажется, поняла, в чем дело: подорожали лишь и без того недешевые марки. Ведь те, кто кормил зверей самым дешевым, легко перейдет на каши собственного приготовления. А те, кто всерьез тратился на дорогие холистик-корма и специальные диетические, — уже на крючке и никуда не денутся.

«Фонтанка» уже подробно объясняла, чем личная инфляция отличается от инфляции Центробанка и у кого товары в магазинах не то что не дорожают, а даже дешевеют. История с кормами для животных — типичный пример таких искажений: каждый тратит ровно столько, сколько может и хочет. Меняют свою уникальную потребительскую корзину граждане крайне неохотно и редко, тем более если она дорожает в пределах роста их личного дохода.

Официальная статистика Росстата гласит, что за год сухие корма для животных в России подорожали всего на 7,4%. Интересно, что владельцы животных в Петербурге сильно отличаются от среднестатистического по стране: сразу 13% — рост трат на еду питомцев, а за средний килограмм корма петербуржцы платят 479 рублей против 387 в Москве и 376 в среднем по стране. Почему — у Росстата нет ответа.

Альтернативы нет

Плюс 13% — это все же много. Заметно больше официальной инфляции. Однако, когда речь заходит о частностях, а не средней температуре по больнице, картина подчас складывается еще более удручающая.

Сотрудница «Фонтанки», обладательница кота редкой породы, жалуется: здоровье у него не очень. Несмотря на цены, приходится покупать один конкретный корм, альтернативы которому нет.

Год назад — хозяйка нашла старый чек — упаковка 1,5 кг еды для котика стоила 1219 рублей. А прямо сейчас самое дешевое, что есть на рынке, — 1691 рубль. Это уже со всеми скидками. То есть за год рост составил 38%. И это уже, конечно, ни в какие ворота, тем более что производитель не какой-нибудь европейский, а самый обычный, подмосковный. К слову, выручка у него еще в 2022 году была 600 млн рублей, сейчас — 4,9 млрд. Весной объявил о начале строительства второго ультрасовременного завода. Бизнес контролируется госбанком.

А вот у другого корреспондента с кошкой приключилась беда — заболела. Рекомендация ветеринара: строгая диета, корм только один, почечный. Причем не какой-то подмосковный, а именно что импортный — сербский. Год назад шесть баночек «мокрого» корма по 85 г стоили 1057 рублей (чек сохранился). Сейчас самое дешевое предложение на маркетплейсах — 1521 рубль, и то, если платить карточкой близкого маркетплейсу банка. Легко посчитать: за год корм подорожал на 44%.

Треть и половина

Третьему корреспонденту повезло. Его собаки едят все подряд и соглашаются на самое простое. Только гордость не позволяет их хозяину опуститься совсем уж на самое дно вроде собственных товарных марок сетей гипермаркетов. Так что берет простой бренд. Раньше был чешский, потом чехи начали по лицензии производить на российской фабрике.

А когда все завертелось, этот бренд стали два русских предпринимателя продвигать и размещать производство на подмосковном заводе, принадлежащем американцам. Да, все еще. И выручка у того завода нормальная — 17 млрд в прошлом году, но основной упор у них все же на сельскохозяйственные кормовые добавки. А для собачек — это так, сторонний бизнес на 3,6 млрд рублей в год.

В общем, бренд массовый, но не стыдный. Год назад мешок 15 кг своим балбескам корреспондент брал за 3646 рублей. Сейчас в том же магазине этот мешок — 5300, даже смотреть не хочется. Но нашелся в другом подешевле — 4867 рублей. Разница с прошлым годом — 33,5%. Причем собаки меньше есть не стали.

Еще история про кошку. Ничем не болеет, никакой породы нет. Никакого особого корма ей так-то не требуется. Но кошка любимая. Причем возрастная и стерилизованная. Корм покупается не особо дорогой, но «ветеринарный» и популярной марки.

Хозяйка выкладывает перед собой чеки: год назад упаковка 3 кг с индейкой — 2594 рубля. Сейчас тоже приходится брать в другом магазине, чтобы не переплачивать, но даже так самое дешевое, что есть сейчас, за те же три кило «индейки» — 3898 рубля. Это ровно 50% разницы с прошлым годом.

Грызуны

И напоследок морские свинки. Казалось, там-то чему дорожать? А в мире морских свинок есть один самый главный бренд — и «все остальные». Морские свинки у нашего корреспондента породистые, холеные, просто овес с пшеном есть не согласны. По-хорошему, конечно, если захотят — будут и овес жевать. Но жалко. Ведь свинок век недолог, сколько там им осталось носиками шевелить. Да и дети.

В итоге покупается тот самый главный бренд (он, кстати, далеко не самый дорогой в мире морских свинок). Год назад пачка 900 г обходилась в 377 рублей. Сейчас надо ловить акцию. Тогда можно будет упаковку из трех штук взять по 1400 рублей. Пачка выходит самый минимум 467 рублей. Рост к прошлому году — 24%. Меньше, чем у котов и собак, но чувствуется.

Наполнитель для кота

Отдельная история — наполнители для кошек. Если не рвать им газетки в лоток, а как-то с любовью и чтобы не воняло подольше, то это жмых сои (он же тофу). Хозяйка породистого кота с изумлением смотрит на чек от июля 2024 года: 1031 рубль. Она уже и забыла, что это столько было. Сейчас она заказывает — после долгих поисков, где подешевле, — за 1474 рубля.

А другой хозяин своего кота дворянской породы любит не так сильно и покупает ему из гипермаркета наполнитель марки этого же самого гипермаркета. Но силикагелевый. Год назад упаковку 3 кг брали по 820 рублей, сегодня это 1010 рублей. Примерно те же плюс 23%.

Есть опция брать дешевое — силикатное или вообще древесные опилки. Пробовали. Кот не поддержал. Гадить он в это отказывается, демонстративно делает лужи рядом у стенки. Пробовали с ним разговаривать, убеждать — не помогает. Смотрит на тебя, как будто не понимает. Выход один — брать ему то, что брали всегда, и закрывать глаза на нашу с ним личную инфляцию.