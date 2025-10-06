«Моток ниток стал для него убийцей»: ветеринар рассказал, что бывает с животными, когда они едят несъедобные вещи

К печальному исходу может привести нелепая случайность Источник: Полина Авдошина

Практически любой случайно оставленный в зоне доступа предмет может нести смертельную угрозу для домашних животных, даже если с виду он кажется совершенно безобидным. Что происходит с кошками и собаками, решившими поиграть, а заодно и проглотить то, что нельзя, и, самое главное, можно ли помочь своему любимцу, нашим коллегам из V1.RU рассказала участник проекта «ФактЧек: Здоровье без мифов», директор Центра ветеринарии ВолгГМУ Анастасия Соболева.

«Мы не смогли его спасти. Мне до сих пор кажется, что он жив»

О том, как опасны бывают посторонние предметы, когда их случайно проглатывают животные, не понаслышке знает Екатерина, которая недавно потеряла любимого кота. В этом году Ларри исполнилось 10 лет. Он всегда был хулиганистым парнем, отличался авантюристским характером и большой любовью к жизни. Страсть к приключениям и играм сыграли с котом злую шутку.

— Ларри всегда искал, что бы умыкнуть, — рассказывает Екатерина. — Он умел открывать шкафчики и доставать оттуда понравившиеся вещи. В одном из таких шкафчиков мама хранила корзинку с клубками пряжи. Пока дома никого не было, Ларри открыл дверцы, достал клубки и гонял их по всей квартире. Когда мы вернулись, вся мебель была обмотана нитками. Кот, наигравшись, спокойно спал на диване. Мы поругались, смотали пряжу и забыли об этом.

Непослушный кот просто любил играть с клубками. Однажды такая игра очень плохо закончилась…

Через пару дней Екатерина заметила, что Ларри часто тошнит. Он перестал есть и ходить в туалет. Всегда активный кот вдруг стал тихим и болезненно спокойным. Екатерина с мамой решили отвезти питомца к ветеринару. В одной из известной сети ветклиник хозяевам Ларри сказали, что кот просто наглотался шерсти, которая забила желудок. Животному назначили противорвотные уколы и отправили домой. Несколько дней коту делали инъекции, но животному не становилось лучше.

— Тогда мы повезли его в другую клинику, где коту сразу назначили много анализов и сделали УЗИ. Оказалось, что у Ларри в кишечнике что-то застряло и ему требовалась срочная операция. Лечение кота влетало в копеечку: все исследования вместе с операцией и дальнейшее лечение специальными препаратами должно было обойтись нам почти в 150 тысяч. Но мы согласились.

При операции врачи обнаружили, что из-за кишечной непроходимости у Ларри в тонком кишечнике появились множественные очаги перфорации и развился перитонит. Без операции кот мог умереть в любой момент, но и хирургическое вмешательство имело много рисков.

— Врачам пришлось удалить почти 70% тонкого кишечника, — говорит Екатерина. — Мы очень надеялись, что это поможет, но спасти кота не удалось. Нас предупреждали, что операция очень рискованная и шансов у него мало. На следующий день у кота разошлись швы, он впал в кому и умер. Мы не смогли его спасти. Я до сих не верю в это. Мне кажется, что он всё еще жив. Когда прихожу домой, я жду, что он выйдет мне навстречу и мяукнет, как и всегда…

Из кишечника кота ветеринары достали моток ниток, тех самых, которые за несколько дней до этого Ларри украл из шкафчика. Кот заигрался и как-то случайно проглотил злополучный клубочек. Именно нитки закупорили кишечник кота и привели к непроходимости, а затем к перитониту и гибели животного.

Первые признаки беды

Трагических последствий можно избежать, если обратиться за квалифицированной помощью к ветеринарам вовремя. Что может привести к опасной болезни и на какие симптомы хозяину обязательно нужно обратить внимание, рассказала ветеринарный врач-хирург и директор Центра ветеринарии ВолгГМУ Анастасия Соболева.

— Чаще всего инородные предметы проглатывают котята и щенки в первый год своей жизни. Малыши в игре часто заглатывают всякие мелкие вещицы, а потом у них начинаются неприятности. Однако взрослые кошки и собаки тоже нередко проглатывают разные предметы, — говорит Анастасия Соболева. — Что только не достают ветеринарные врачи из ЖКТ животных: полиэтиленовые пакеты, веревки, нитки, иголки, мелкие детские игрушки, игрушки для котов, куски электропроводки, мячи, кости, палки, даже хозяйские носки и много других очень странных, нелепых и неуместных в организме кошки или собаки вещей.

Крайне важно не потерять время и сразу помочь своему питомцу. Понять, что животное попало в беду, можно по особым признакам:

— Симптомы очень сильно варьируются в зависимости от того, где находится инородное тело: в ротовой полости, в горле, пищеводе, желудке или кишечнике, — объясняет Анастасия Соболева. — Инородное тело у животного во рту — это, как правило, остатки костей или мелкие предметы, которые застряли между задними зубами. Один из первых признаков — частое движение челюстями, обильное слюнотечение. Также может быть небольшое кровотечение изо рта. Нужно обратить особое внимание, если животное трет морду лапами, возможно, ему что-то мешает.

Понять, что инородное тело застряло у питомца где-то в глотке или пищеводе, можно по приступам удушья и тошноты, объясняет ветеринар. Если что-то закупорило пищевод, у питомца появляется рвота после приема пищи и воды, а после начинается обезвоживание.

— Инородное тело может попасть в трахею или легкие. Тогда у питомца начнутся большие проблемы с дыханием, а общее угнетение самочувствия животного будет нарастать с угрожающей скоростью, — предупреждает доктор.

Симптомы, при которых необходимо срочно ехать к ветеринару:

рвота;

понос;

боль в животе (собака избегает возможности взять ее на руки, горбит спину, испытывает очевидный дискомфорт);

анорексия (отсутствие или снижение аппетита);

напряжение при дефекации, запоры;

вялость;

обезвоживание.

Попало в ЖКТ — дела плохи

Во многих случаях питомцу всё же удается проглотить инородной предмет, и он попадает в желудок. Однако далеко не всегда съеденная вещь может перевариться.

— Инородное тело у животного в желудке труднее диагностировать, — рассказывает Анастасия Соболева. — В некоторых случаях такие тела могут находиться в желудке несколько лет без видимых владельцу кошки или собаки симптомов, не доставляя животному очевидных проблем. Если же инородное тело перемещается в желудке, то это может приводить к периодической рвоте. Если же инородный предмет большого размера, тогда из симптоматики будут частые позывы на рвоту после еды и воды.

Как только у питомца ухудшается самочувствие, нужно немедленно везти его к доктору

В желудке кошек часто появляется еще одно инородное тело — трихобезоар, который тоже может привести к очень серьезным последствиям.

— Трихобезоары образуются у кошек длинношерстных пород при чрезмерном вылизывании, если хозяева периодически для профилактики не дают им шерстевыводящую пасту и не вычесывают специальными щетками и расческами для кошек, — объясняет доктор Анастасия Соболева. — Предрасположенные породы — это мейн-куны, сибирские кошки, британские и шотландские, персидские и чаще в возрасте 5–15 лет. Обычно трихобезоары выходят с рвотными массами, но иногда бывают случаи закупорки желудка и кишечника. Тогда после рентгена и УЗИ, анализов крови проводится операция на кишечнике либо на желудке по извлечению трихобезоара.

Из желудка проглоченная вещь может попасть дальше в кишечник, но именно там она чаще всего и застревает, создавая опаснейшую угрозу для жизни животного.

— Инородное тело в тонком кишечнике, как правило, вызывает неукротимую рвоту, обезвоживание, сильную болезненность брюшной стенки и требует срочного обращения к квалифицированному ветеринарному врачу, — говорит ветеринарный врач-хирург Анастасия Соболева. — Инородное тело у питомца в прямой кишке, если это острые предметы — палки, осколки костей, иглы и тому подобное, — животное будет горбиться, у него также возможны запоры, спазмы, кровь в стуле.

Доктор предупреждает: инородное тело в кишечнике смертельно опасно для питомца.

— Предмет может вызывать перфорацию стенки органа и выходить в грудную или брюшную полость (часто это острые предметы), что приводит к опасным осложнениям, таким как перитонит, сепсис и смерть.

«Важно отличить инородное тело от другой болезни»

Животное нужно тщательно обследовать, чтобы найти истинную причину его недомогания

Симптомы, вдруг появившиеся у кошки или собаки, могут быть признаками какого-то заболевания ЖКТ. Ветеринары говорят, что для диагностики инородного тела требуются общий и биохимический анализ крови и анализ мочи. Эти данные помогают врачу исключить другие причины рвоты, диареи, анорексии и боли в животе. По словам Анастасии Соболевой, хозяин обязательно должен позаботиться о том, чтобы его питомцу сделали рентгеновский снимок с использованием контрастного вещества, а также УЗИ и, при необходимости, гастроскопию.

— Инородное тело у животного необходимо дифференцировать от воспалительных заболеваний кишечника (энтеритов), гастритов, панкреатита, язвы, неоплазии ЖКТ, эндокринных заболеваний — гипертиреоза, гипоадренокортицизма (болезни Аддисона) у пожилых животных, которые протекают с очень схожими для инородного тела в ЖКТ симптомами, — говорит ветеринар Анастасия Соболева. — Инородное тело у животного, которое вызывает кишечную непроходимость, затяжную рвоту, диарею, может привести к значительным метаболическим и необратимым изменениям в организме.

Доктор обращает особое внимание на то, что многие вещи, съеденные животными, состоят из токсических материалов, которые поглощаются организмом питомца и приводят к глубоким системным заболеваниям. На восстановление после таких болезней требуется до 6 месяцев реабилитации и терапии.

«Если застряло в кишечнике, придется резать»

Вылечить своего любимца от последствий попавшего в ЖКТ инородного тела будет трудно, долго и довольно дорого. Однако ради спасения жизни любимой кошки или собаки заботливый хозяин готов пойти на всё.

Часто, чтобы достать инородное тело из организма животного, врачи вынуждены делать большую операцию

Варианты лечения будут зависеть от состояния животного и обстоятельств, сопутствующих попаданию инородного тела в организм:

— При недавнем проглатывании инородных предметов можно попытаться с помощью квалифицированного ветеринарного врача вызвать у питомца рвоту. Некоторые объекты могут быть удалены ветеринаром из желудка питомца с помощью эндоскопа, — объясняет доктор. — Если у собаки или кошки такие симптомы, как рвота с кровью, сильная болезненность, то необходимы внутривенные инфузии и введение обезболивающих препаратов. В каких-то случаях врач предложит срочную госпитализацию питомца для неусыпного наблюдения за ним в стационаре ветеринарной клиники.

Когда проблема становится особенно серьезной, приходится прибегать к радикальным хирургическим мерам. На основании результатов анализов, рентгеновских снимков, УЗИ и общего состояния животного ветеринарный врач принимает решение о проведении операции.

— Закупорка кишечника или желудка может сократить приток крови к тканям ЖКТ, которые зачастую могут некротизироваться, — говорит Анастасия Соболева. — Если инородное тело находится в желудке или кишечнике, объект удаляется ветеринаром через сделанный разрез в кишечнике или желудке. Если есть некротизированные ткани и части кишечника, их тоже удаляют. После операции проводят интенсивную терапию с внутривенным введением жидкости, обезболивающих препаратов и антибиотиков.

Врач отмечает, что в большинстве случаев у собак и кошек с инородными телами, которые не вызывают закупорки, прогноз благоприятный, однако в целом здоровье питомца и дальнейшее развитие событий зависят от нескольких факторов:

расположение объекта;

продолжительность закупорки, вызванной объектом;

размер, форма и характеристика объекта;

вызовет или нет объект вторичные заболевания;

общее состояние здоровья собаки до попадания инородного тела.