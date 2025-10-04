Хотите посмеяться? Тогда вы должны увидеть эти 15 смешных фотографий животных

Когда узнал, что друг, чтобы поднять себе настроение, смотрит комедии, а не фотографии смешных животных Источник: George Cathcart / Comedy Wildlife Photo Awards

Знаете ли вы, что как встретишь выходные, так и пройдет вся следующая рабочая неделя? Так что без улыбки никак нельзя. Специально в честь Всемирного дня животных мы собрали подборку смешных снимков от финалистов конкурса Comedy Wildlife Photo Awards. Фотографы со всего света словили животных в самых забавных позах и выражениях: от обезьяны, ожидающей поцелуя в щечку, до черепахи, которая могла бы стать героем сериала «Слово пацана» (18+). Посмотреть на них и остаться невозмутимым невозможно.

Андреа Зампатти, «Смеющаяся соня»

Андреа Зампатти передала то самое ощущение первого дня отпуска. Завтра и послезавтра не нужно идти на работу, можно спать сколько угодно, осталось только найти место поудобнее. Судя по всему, у этого хомяка проблем с выбором идеального цветка в качестве кроватки не возникло.

Источник: Andrea Zampatti / Comedy Wildlife Photo Awards

Или, может быть, пушистая леди наконец-то получила цветы от своего хомяка. Она так долго об этом мечтала, и теперь ее счастью нет предела. Правда, дотащить даже один бутон их до норки будет непросто.

Гарри Уокер, «О боже!»

Источник: Harry Walker / Comedy Wildlife Photo Awards

Американский фотограф Гарри Уокер сделал удивительное открытие. Он встретил выдру, которая была потрясена до глубины души. Возможно, она увидела счет за воду, потраченную во время купания. В любом случае ее реакция была такой, что приходить в себя она будет долго. Мы ее прекрасно понимаем.

Марк Фитцпатрик, «Черепаха Терри, показывающая средний палец»

Вероятность, что черепаха может послать, мала, но никогда не равна нулю. Фотограф Марк Фитцпатрик плавал у острова Леди-Эллиот в Австралии и, судя по всему, снимал обитателей тех мест без их разрешения. Одна из моделей оказалась этим крайне недовольна. Но хорошо, что разошлись они всё же на позитивной ноте.

Источник: Mark Fitzpatrick / Comedy Wildlife Photo Awards

— Надеюсь, «Черепаха Терри» сможет побудить больше людей воспользоваться моментом и задуматься о том, насколько наша невероятная дикая природа зависит от нас и что мы можем сделать, чтобы ей помочь, — прокомментировал снимок фотограф.

Бриджит Алкалай-Маркон, «Всего лишь поцелуй»

Источник: Brigitte Alcalay-Marcon / Comedy Wildlife Photo Awards

Примерно так ощущается, когда вчера поругались с любимым человеком, а сегодня перед уходом на работу он почему-то называет тебя по имени, а не «зайка, солнышко, любимый». Еще и не походит, чтобы поцеловать на прощание вот прямо сюда, в щечку.

Марк Шокен, «Иди в свою комнату, братик»

С первого взгляда нам показалось, что мы стали свидетелями вечера, когда совенок хвастается своими успехами перед братом и тот его хвалит, но в жизни всё было иначе. По словам фотографа Марка Шокена, он скорее стал свидетелем семейной ссоры.

Источник: Mark Schocken / Comedy Wildlife Photo Awards

— Два больших рогатых совенка развлекались в Тиерра-Верде, в западно-центральной части Флориды. Мама-сова ненадолго покинула гнездо на пальме, чтобы отдохнуть от этих гиперактивных вылупившихся птенцов. Хотя они веселились, на этом фото похоже, что происходит ссора между братьями, — поделился Марк Шокен.

Сергей Савви, «Крик»

Источник: Sergey Savvi / Comedy Wildlife Photo Awards

Проснулся в панике: «Опоздал, уволили, конец света!» — так и кричит этот лемур. Но не стоит переживать, нужно только взглянуть по сторонам — тишина, птички, суббота на дворе. Следующий снимок был бы явно, как к нему пришло осознание: никто не выгнал, просто будильник решил по ошибке, что сегодня понедельник.

Пол Голдштейн «Леопард»

Источник: Paul Goldstein / Comedy Wildlife Photo Awards

Пол снял удивительного леопарда в Кении. Он испугался трех собратьев, которые прятались за кадром. Если бы мы этого не знали, то могли бы подумать, что животное, насмотревшись на людей, решило ходить на двух лапах.

Филипп Стар, «Сладкие губы для поцелуев!»

Это изображение было сделано в Кюрасао, на Карибских островах. Обычно коробчатые рыбы не большие любители фотографироваться и при виде камеры скорее отворачиваются от нее, но Филиппу Стару повезло. Видимо, он встретил красотку, которая только вышла от косметолога и хотела скорее похвастаться своими обворожительными губками.

Источник: Philipp Stahr / Comedy Wildlife Photo Awards

— Я пытался плавать на расстоянии 0,5 м от рыбы и не проявлять к ней интереса. В то же время камера находилась не передо мной, а внизу, на груди, и была направлена вниз. Когда наступил подходящий момент, я повернул ее на 90° вперед и сделал снимок, надеясь, что рыба будет в фокусе. Не ожидал, что ее красивые губы так близко! — поделился историей создания фотографии Филипп Стар.

Бард Д'Арпино, «Восточный бурундук запасается едой»

Источник: Bard D'Arpino / Comedy Wildlife Photo Awards

Не просто так придумали правило: «Когда я ем, я глух и нем». Видимо, этот бурундук забыл о нем и услышал вопрос: «А не лопнете ли вы от такого количества кукурузы?». Набитые щеки не позволили ему сразу высказать всё, что он думает о таком замечании, но уже один взгляд сказал многое.

Дельфине Казимир, «Денди из тропического леса»

Дельфине приехал из Бельгии на Бали, чтобы пофотографировать обезьян, но не ожидал, что ради удачного кадра ему придется себя почувствовать одинокой красоткой в баре. Если бы все обезьяны, которых он повстречал, умели разговаривать, он бы явно не раз услышал: «Один тут отдыхаешь? А ваши родители, случайно, не кондитеры, иначе откуда у них такой румяный пирожок?»

Источник: Delphine Casimir / Comedy Wildlife Photo Awards

— Это сумасшедшее место, где королями являются обезьяны! Иногда они устраивают шоу, иногда лезут на тебя искать блох или крадут кусок печенья, которое ты пытаешься съесть, — описал фотограф лес обезьян на Бали.

Адриан Слазок, «Каждый может летать»

Источник: Adrian Slazok / Comedy Wildlife Photo Awards

Перед нами участник нового сезона шоу «Большие девочки» (16+), только теперь с припиской «дикие»? Жаль расстраивать этого тюленя, пока такое не сняли, и все его усилия не оценят по заслугам.

Кристиан-Харгассер, «Висим свободно»

Когда уже лег спать, но понимаешь, что никак не можешь найти удобную позу. И на правом боку что-то не то, и на левом начинает что-то давить. Сколько бы ни провел король саванны в таких же ворчаниях, он всё же нашел идеальное место и положение. Именно в нем вечером увидел автор снимка Кристиан.

Источник: Christian-Hargasser / Comedy Wildlife Photo Awards

— Мы уже возвращались в лагерь, когда этот молодой лев прыгнул на ствол старого дерева, — вспоминал фотограф.

Яцек Станкевич, «Спор»

Родители всегда одинаковые, будь то птицы, млекопитающие или рептилии. Это доказал польский фотограф Яцек Станкевич. Молодой птенец, как бы ни старался, не смог убедить своих родителей отпустить его чирикать с друзьями.

Источник: Jacek Stankiewicz / Comedy Wildlife Photo Awards

— Я поймал эту сцену, наблюдая за птицами в лесу Беловежа в Польше. Молодой зеленушка всё же был побежден родителями, но время от времени птицы продолжали выглядеть так, будто спорят, — написал Яцек.

Пратик Мондаль, «Смотри направо, бро»

Источник: Pratick Mondal / Comedy Wildlife Photo Awards