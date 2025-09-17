Когда тихая охота не в радость. Как бороться с лосиными вшами

Поход за грибами могут омрачить неприятные насекомые Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Поход за грибами превращается в нервозный квест: найди ползающую по тебе тварь и освободись от нее. Процесс освобождения прямо в лесу бесконечен: пока ты находишь ту, что кожей чувствовал секунду назад, появляются еще несколько. Откуда они к тебе летят и как пробираются к телу, непонятно. Неясно и то, в каких лесах их много, а в каких нет. Как спастись от мерзкой напасти, «Фонтанка» спросила у специалистов.

То ли муха, то ли клещ

Лосиная муха, лосиная вошь, лосиный клещ — как только не называют насекомое, обитающее в лесах и докучающее всем теплокровным, в том числе людям. Научное название — оленья кровососка, Lipoptena cervi. «Это муха. Лосиная, оленья — неважно, на самом деле. Если ориентироваться на животных, кровью которых она питается, могла быть и собачьей, и кабаньей. Пик ее активности совпадает с грибным сезоном: конец августа — сентябрь. Чем теплее осень, тем дольше и активнее она досаждает всему живому в лесу», — рассказал «Фонтанке» Юрий Гниненко, энтомолог, кандидат биологических наук, специалист в области защиты леса от вредных организмов.

Он объясняет, что жизнь насекомых, а кровососки — это именно насекомые, мухи, всегда связывают с цикличностью солнечной активности, точнее, с ее последствиями, приводящими к созданию комфортных/некомфортных условий для жизни и размножения. Раз в 10–12 лет они появляются в большом количестве. В этом году, кстати, такой пик не был зафиксирован — тучами они не летают. Значит, жертвами становятся те грибники, что настолько усердно собирают грибы, что становятся разгоряченными, возможно, потеют и тем самым привлекают к себе этих паразитов.

«Вообще-то, если вы пошли в теплую безветренную погоду в лес, надо иметь в виду, что вы столкнетесь с кровососками. Их больше там, где много дикого зверья. Если в том месте, где вы собираете грибы, они особенно досаждают, а зверей не наблюдается (хотя это вовсе не говорит о том, что их там нет), возможно, по этим грибным местам ходите не только вы. Кровососки активизируются днем, и если им попадаются люди, они воспринимают место своего обитания как пригодное для жизни: пропитание периодически приходит к ним само. Кстати, говорят, что они на маленьких детей не нападают. Правда, я такие эксперименты не проводил», — говорит Гниненко.

Когда снимаешь с себя эту самую кровососку, пугаешься: она очень похожа на клеща. Но эта похожесть возникает на этапе, когда она наползалась и нашла место, в котором можно присосаться. Тогда она сбрасывает крылья и да, становится похожа на клеща, так что неслучайно одно из ее народных названий звучит именно так. Этого момента лучше не дожидаться — по возможности надо их стряхивать, когда они еще ползают по одежде.

«Распухает и чешется»

«Кровососки очень цепкие, благодаря этому свойству они выживают: им же надо как-то удерживаться своими шестью лапками в шерсти оленей, лосей, собак, — говорит энтомолог. — Но как только они достигают кожи, сразу начинают искать кормушку. В отличие от комаров или ос, которые прокалывают кожу, они, как все мухи, „ковыряют“ ее, чтобы образовалась ранка, впрыскивают слюну, чтобы кровь не сворачивалась». Сначала никакого ощущения от „укуса“ нет, а через несколько минут место начинает зудеть и чесаться».

Реакция на раздражении у всех разная, зависит от чувствительности кожи и склонности к аллергическим реакциям. Обычно это покраснение, припухлость в месте поражения, но через несколько дней это проходит. Существует теоретическая вероятность того, что кровососки могут переносить болезнь Лайма, но пока на практике она не подтверждена.

Мы беззащитны перед кровососками

Самое неприятное то, что защититься от паразитов, портящих удовольствие от похода в лес за грибами, нечем. Репелленты от комаров и клещей никак не помогают. Поиск в интернете дал только одно название препарата, якобы способного избавить от лосиных мух/клещей/вшей. Это перметрин, предназначенный для лечения чесотки и педикулеза. Пишут, что его применение, так сказать, офф-лейбл, хоть и не сильно отпугивает кровососок, но делает их вялыми, так что они не сильно досаждают.

«Фонтанка» опытным путем увидела, что если распылить разведенный, как сказано в инструкции, раствор на одежду, то на ней насекомых и правда нет. А воняет она так, будто в дусте искупался. Но кровососки всё равно забираются как-то на открытые участки тела и пробираются под одежду: с лица ползут на голову. Может, половинчатая эффективность из-за неправильного применения перметрина?

Как пояснила Ирина Слесаренко, дерматовенеролог КДО Городского кожно-венерологического диспансера, эффект получился ожидаемым.

«Этот препарат используется только для лечения человека, заразившегося педикулезом, как метод терапии — чтобы уничтожить не только вшей, но и гниды: остановить процесс размножения. Наносится он на короткое время, а потом смывается. И надо иметь в виду, что препарат может вызвать дерматит при попадании на кожу и длительном воздействии на нее.

В качестве профилактики от лосиных вшей он не работает, потому что для них человек — случайный кратковременный хозяин, они насытятся и уползут с него раньше, чем препарат подействует. Эти насекомые не размножаются у него на голове, и это главное. То есть практического смысла в применении этого препарата в лесу я не вижу.