«Бьют везде и чем попало»: в Ярославле разгорелся скандал из-за ролика из конного парка. Видео

«Бьют везде и чем попало»: в Ярославле разгорелся скандал из-за ролика из конного парка. Видео

Жестокое обращение с лошадьми прокомментировала зоозащитница

В Ярославле разгорелся скандал из-за роликов из конного парка

В Ярославле разгорелся скандал из-за роликов из конного парка

Источник:

«ШКБ» / Vk.com

В соцсетях расходятся видео из конного парка в Ярославле. На кадрах зафиксировано, как тренеры пинают и бьют хлыстом лошадей.

«Они уже привыкли к избиениям, их бьют чуть ли не каждый день. Бьют везде и чем попало с огромной силой», — сообщают в паблике «Школо-коноблогеры».

В комментариях под роликом люди заметили, что лошади, которые, судя по видео, подвергались физическому насилию, вели себя спокойно.

«Очень странно. Лошадь стоит, даже не пытается ни кусаться, ни отбивать, а тетка начинает бить ее хлыстом и еще с ребенком», — пишет Ольга.

Кадры с избиением лошадей

Источник:

«ШКБ» / Vk.com

Ситуацию 76.RU прокомментировала одна из девушек, которая занимается в этом клубе:

«Ранее лично я не видела, чтобы владелица клуба или другие тренеры прикладывали руку к лошадям, но предполагала, что такое есть, так как некоторые лошади пугаются от вида или звука хлыста, чего быть в норме не должно, так как хлыст — это лишь инструмент в управлении, а не мера пресечения».

По ее словам, физические наказания животных в парках проката лошадей — частое явление.

«По пальцам можно пересчитать места, где по стране в прокатах обращаются с лошадьми иначе. Но это, конечно, не делает данное явление нормальным», — отметила наша собеседница.

Редакция 76.RU пыталась связаться с владелицей конного парка в Ярославле. Она два дня не отвечала на сообщения в соцсетях и мессенджерах. Когда до нее удалось дозвониться, она коротко ответила: «Я сейчас не готова с вами разговаривать». После этого повесила трубку.

Мнение зоозащитников

Ситуацию прокомментировала зоозащитница Елена Магамедова из Ярославля. По ее мнению, действия тренера, попавшие на видео, выходят за рамки допустимых методов работы с животными.

«В современном конном спорте и иппологии основой является партнерство и доверие между человеком и лошадью, допустимо применение корректирующих сигналов, но не грубой физической силы, особенно такой интенсивности, которая вызывает у животного явную панику и сопротивление», — рассказала зоозащитница и директор АНО «Самые активные хвосты» в Ярославле Елена Магамедова.

Также она отметила, что силовые воздействия в отношении животного могут быть оправданы в исключительных случаях, когда существует прямая угроза жизни и здоровью человека. Однако на кадрах такие обстоятельства не наблюдались.

«В данной ситуации, судя по кадрам, такой угрозы со стороны лошади не было, — отметила зоозащитница. — Напротив, ее реакция является прямым следствием действий тренера».

Особую тревогу вызывает тот факт, что в момент инцидента на лошади находился ребенок.

«Подобное поведение тренера создает прямую опасность не только для животного, но и для всадника. Испуганная лошадь может понести, встать на дыбы или упасть, что с высокой вероятностью приведет к серьезной травме ребенка. Это свидетельствует о грубейшем нарушении техники безопасности», — заметила Елена Магамедова.

По ее словам, представленные на видео методы «нельзя трактовать иначе, как жестокое обращение с животным и полное игнорирование норм, регулирующих работу с детьми и лошадьми».

«Подобные методы недопустимы ни в спорте высших достижений, ни тем более в детских школах, где закладываются не только основы мастерства, но и отношение к живому существу», — подчеркнула зоозащитница.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Лошадь Избиение
