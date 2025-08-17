НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 744мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Смертельное ДТП на трассе М-8. Видео
Выплаты к 1 сентября
Где покататься на лошади в Ярославле
Афиша на выходные
Роскошный теплоход в Ярославле. Фото
Отдых во Вьетнаме
Активность змей
Очередь в больницу
Снимают фильм с Кузей
Пропала мама с детьми. Онлайн
Животные Как подобрать ласкового кота? Ярославский зоопсихолог рассказала о самых покладистых породах

Как подобрать ласкового кота? Ярославский зоопсихолог рассказала о самых покладистых породах

Рассказываем для любителей пушистиков

124
Написать комментарий
Эксперт рассказала, как выбрать покладистую породу | Источник: Максим Серков / NGS42.RUЭксперт рассказала, как выбрать покладистую породу | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Эксперт рассказала, как выбрать покладистую породу

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

Задумывались ли вы когда-нибудь, что хотите завести кота? Перед тем, как завести питомца, неплохо разобраться, как порода влияет на характер кота. Мы поговорили с зоопсихологом Екатериной Разумовой, чтобы узнать об особенностях разных пород.

«Характер кошек формируется в процессе селекции. Заводчики стараются отбирать для разведения дружелюбных, послушных и спокойных животных. Поэтому самыми добрыми являются представители пород, которые давно живут рядом с человеком или выведены искусственно», — рассказала Екатерина Разумова.

Зоопсихолог назвала 10 пород, представители которых реже всего проявляют агрессию. В их характере генетически заложены дружелюбие, терпеливость, покладистость.

Мэйн-кунов эксперт отнесла к ласковым породам | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RUМэйн-кунов эксперт отнесла к ласковым породам | Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Мэйн-кунов эксперт отнесла к ласковым породам

Источник:

Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Они ласковые и спокойные, хорошо ладят с детьми и всегда рады общению с хозяином», — рассказала Екатерина Разумова.

Каким породам кошек не свойственна агрессия:

  • рэгдолл;

  • сфинкс;

  • экзот;

  • бирманская кошка;

  • сибирская кошка;

  • мэйн-кун;

  • мэнкс;

  • бурманская кошка;

  • русская голубая кошка;

  • невская маскарадная.

Котики разных пород могут быть дружелюбными | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RUКотики разных пород могут быть дружелюбными | Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Котики разных пород могут быть дружелюбными

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Эксперт отметила, что принадлежность к одной породе не всегда гарантирует ласковый и добрый характер у животного, ведь это также зависит и от генетики.

«На поведение кошки сильно влияет социализация в раннем возрасте, воспитание и среда обитания. Необщительность и агрессия может быть связана со страхом или болезнью», — объяснила Екатерина Разумова.

Специалист посоветовала выбирать питомца у проверенных заводчиков. Необходимо при выборе животного побеседовать с хозяином, понаблюдать за кошкой и котятами.

Питомцев нужно любить, тогда они будут ласковыми | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RUПитомцев нужно любить, тогда они будут ласковыми | Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

Питомцев нужно любить, тогда они будут ласковыми

Источник:
Иван Рейзвих / NGS55.RU

«Желательно выбирать котенка, который охотно идет на контакт, не проявляет страха или агрессии. Дома сразу нужно обеспечить ему безопасное и комфортное пространство», — сообщила Екатерина Разумова.

Зоопсихолог отметила, что породы, которые не относятся к милым и спокойным — это кошки-гибриды, молодые породы, полученные путем скрещивания домашней породы с дикой.

«Эти безусловно красивые кошки проявляют агрессию по отношению к владельцам и другим животным и демонстрируют ярко выраженную территориальность. К этим породам можно отнести бенгальскую кошку, саванну, чаузи и канаани», — поделилась Екатерина Разумова.

На фото&nbsp;— котята бенгальской кошки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUНа фото&nbsp;— котята бенгальской кошки | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

На фото — котята бенгальской кошки

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

По словам Екатерины, фелинологи, иначе говоря, специалисты, которые занимаются изучением, разведением, содержанием и уходом за кошками, отмечают, что не стоит относить к ласковым кошкам только представителей определенных пород.

«Любая кошка может стать добрым и преданным компаньоном, даже подобранная с улицы. Чтобы получать удовольствие от общения с питомцем, нужно дарить ему заботу и любовь, уделять достаточно внимания и не проявлять по отношению к нему отрицательных эмоций. Тогда он ответит преданностью и лаской», — добавила Екатерина Разумова.

Фотограф 76.RU побывал в одном из дворов Ярославля, где о маленьких котятах заботятся местные жители. Кадры маленьких пушистиков никого не оставят равнодушными.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Кот Порода Животное Котенок
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление