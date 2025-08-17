Как подобрать ласкового кота? Ярославский зоопсихолог рассказала о самых покладистых породах

Эксперт рассказала, как выбрать покладистую породу Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Задумывались ли вы когда-нибудь, что хотите завести кота? Перед тем, как завести питомца, неплохо разобраться, как порода влияет на характер кота. Мы поговорили с зоопсихологом Екатериной Разумовой, чтобы узнать об особенностях разных пород.

«Характер кошек формируется в процессе селекции. Заводчики стараются отбирать для разведения дружелюбных, послушных и спокойных животных. Поэтому самыми добрыми являются представители пород, которые давно живут рядом с человеком или выведены искусственно», — рассказала Екатерина Разумова.

Зоопсихолог назвала 10 пород, представители которых реже всего проявляют агрессию. В их характере генетически заложены дружелюбие, терпеливость, покладистость.

Мэйн-кунов эксперт отнесла к ласковым породам Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

«Они ласковые и спокойные, хорошо ладят с детьми и всегда рады общению с хозяином», — рассказала Екатерина Разумова.

Каким породам кошек не свойственна агрессия:

рэгдолл;

сфинкс;

экзот;

бирманская кошка;

сибирская кошка;

мэйн-кун;

мэнкс;

бурманская кошка;

русская голубая кошка;

невская маскарадная.

Котики разных пород могут быть дружелюбными Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Эксперт отметила, что принадлежность к одной породе не всегда гарантирует ласковый и добрый характер у животного, ведь это также зависит и от генетики.

«На поведение кошки сильно влияет социализация в раннем возрасте, воспитание и среда обитания. Необщительность и агрессия может быть связана со страхом или болезнью», — объяснила Екатерина Разумова.

Специалист посоветовала выбирать питомца у проверенных заводчиков. Необходимо при выборе животного побеседовать с хозяином, понаблюдать за кошкой и котятами.

Питомцев нужно любить, тогда они будут ласковыми Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

«Желательно выбирать котенка, который охотно идет на контакт, не проявляет страха или агрессии. Дома сразу нужно обеспечить ему безопасное и комфортное пространство», — сообщила Екатерина Разумова.

Зоопсихолог отметила, что породы, которые не относятся к милым и спокойным — это кошки-гибриды, молодые породы, полученные путем скрещивания домашней породы с дикой.

«Эти безусловно красивые кошки проявляют агрессию по отношению к владельцам и другим животным и демонстрируют ярко выраженную территориальность. К этим породам можно отнести бенгальскую кошку, саванну, чаузи и канаани», — поделилась Екатерина Разумова.

На фото — котята бенгальской кошки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По словам Екатерины, фелинологи, иначе говоря, специалисты, которые занимаются изучением, разведением, содержанием и уходом за кошками, отмечают, что не стоит относить к ласковым кошкам только представителей определенных пород.

«Любая кошка может стать добрым и преданным компаньоном, даже подобранная с улицы. Чтобы получать удовольствие от общения с питомцем, нужно дарить ему заботу и любовь, уделять достаточно внимания и не проявлять по отношению к нему отрицательных эмоций. Тогда он ответит преданностью и лаской», — добавила Екатерина Разумова.