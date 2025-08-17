Как подобрать ласкового кота? Ярославский зоопсихолог рассказала о самых покладистых породах

Задумывались ли вы когда-нибудь, что хотите завести кота? Перед тем, как завести питомца, неплохо разобраться, как порода влияет на характер кота. Мы поговорили с зоопсихологом Екатериной Разумовой, чтобы узнать об особенностях разных пород.
«Характер кошек формируется в процессе селекции. Заводчики стараются отбирать для разведения дружелюбных, послушных и спокойных животных. Поэтому самыми добрыми являются представители пород, которые давно живут рядом с человеком или выведены искусственно», — рассказала Екатерина Разумова.
Зоопсихолог назвала 10 пород, представители которых реже всего проявляют агрессию. В их характере генетически заложены дружелюбие, терпеливость, покладистость.
«Они ласковые и спокойные, хорошо ладят с детьми и всегда рады общению с хозяином», — рассказала Екатерина Разумова.
Каким породам кошек не свойственна агрессия:
рэгдолл;
сфинкс;
экзот;
бирманская кошка;
сибирская кошка;
мэйн-кун;
мэнкс;
бурманская кошка;
русская голубая кошка;
невская маскарадная.
Эксперт отметила, что принадлежность к одной породе не всегда гарантирует ласковый и добрый характер у животного, ведь это также зависит и от генетики.
«На поведение кошки сильно влияет социализация в раннем возрасте, воспитание и среда обитания. Необщительность и агрессия может быть связана со страхом или болезнью», — объяснила Екатерина Разумова.
Специалист посоветовала выбирать питомца у проверенных заводчиков. Необходимо при выборе животного побеседовать с хозяином, понаблюдать за кошкой и котятами.
«Желательно выбирать котенка, который охотно идет на контакт, не проявляет страха или агрессии. Дома сразу нужно обеспечить ему безопасное и комфортное пространство», — сообщила Екатерина Разумова.
Зоопсихолог отметила, что породы, которые не относятся к милым и спокойным — это кошки-гибриды, молодые породы, полученные путем скрещивания домашней породы с дикой.
«Эти безусловно красивые кошки проявляют агрессию по отношению к владельцам и другим животным и демонстрируют ярко выраженную территориальность. К этим породам можно отнести бенгальскую кошку, саванну, чаузи и канаани», — поделилась Екатерина Разумова.
По словам Екатерины, фелинологи, иначе говоря, специалисты, которые занимаются изучением, разведением, содержанием и уходом за кошками, отмечают, что не стоит относить к ласковым кошкам только представителей определенных пород.
«Любая кошка может стать добрым и преданным компаньоном, даже подобранная с улицы. Чтобы получать удовольствие от общения с питомцем, нужно дарить ему заботу и любовь, уделять достаточно внимания и не проявлять по отношению к нему отрицательных эмоций. Тогда он ответит преданностью и лаской», — добавила Екатерина Разумова.
