Живут в заброшенном сарае: показываем уличных котят, о которых ярославцы заботятся всем двором

Во дворе дома 49 на улице Некрасова в Ярославле местные жители заметили кошку с пятью котятами. Милые создания обитают в полуразрушенном сарае, вокруг которого расставлены миски с кормом и едой.

Котики довольно пугливые и не сразу выходят на контакт. Сначала рассматривают все из зарослей, а после начинают красться наружу. Всего их пять: два светлых, два черно-белых и один полностью черный, как мама-кошка. Их внешний вид вызывает разные чувства. Вроде бы сытые и игривые котята, но в глазах притаилась грусть и страх.