Животные Фоторепортаж Живут в заброшенном сарае: показываем уличных котят, о которых ярославцы заботятся всем двором

Живут в заброшенном сарае: показываем уличных котят, о которых ярославцы заботятся всем двором

Только посмотрите на них!

Показываем уличных котят из центра Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоказываем уличных котят из центра Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Показываем уличных котят из центра Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Во дворе дома 49 на улице Некрасова в Ярославле местные жители заметили кошку с пятью котятами. Милые создания обитают в полуразрушенном сарае, вокруг которого расставлены миски с кормом и едой.

Котики довольно пугливые и не сразу выходят на контакт. Сначала рассматривают все из зарослей, а после начинают красться наружу. Всего их пять: два светлых, два черно-белых и один полностью черный, как мама-кошка. Их внешний вид вызывает разные чувства. Вроде бы сытые и игривые котята, но в глазах притаилась грусть и страх.

В честь Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа, фотограф 76.RU посетил этот двор и ему удалось сделать трогательные кадры с котятами.

Под окнами дома находятся те самые сараи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод окнами дома находятся те самые сараи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под окнами дома находятся те самые сараи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этих зарослях и бегают котята | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этих зарослях и бегают котята | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этих зарослях и бегают котята

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот первый. Прячется среди веток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот первый. Прячется среди веток | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот первый. Прячется среди веток

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А беленькому котенку стало интересно, что это тут снимают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА беленькому котенку стало интересно, что это тут снимают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А беленькому котенку стало интересно, что это тут снимают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Черный котенок постоянно искал маму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерный котенок постоянно искал маму | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Черный котенок постоянно искал маму

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и она. Наблюдала за происходящим со стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот и она. Наблюдала за происходящим со стороны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот и она. Наблюдала за происходящим со стороны

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой хитрый взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой хитрый взгляд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой хитрый взгляд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители ближайших домов подкармливают котят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЖители ближайших домов подкармливают котят | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители ближайших домов подкармливают котят

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Надеюсь, нас не видно» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Надеюсь, нас не видно» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Надеюсь, нас не видно»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед выходом из своей зеленой «крепости» котята осматриваются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПеред выходом из своей зеленой «крепости» котята осматриваются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Перед выходом из своей зеленой «крепости» котята осматриваются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Потихоньку крадутся к асфальту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПотихоньку крадутся к асфальту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Потихоньку крадутся к асфальту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Черный самый смелый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧерный самый смелый | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Черный самый смелый

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Побежал к маме, только пятки сверкают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПобежал к маме, только пятки сверкают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Побежал к маме, только пятки сверкают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А белый котик выглядит сонным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА белый котик выглядит сонным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А белый котик выглядит сонным

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Поэтому он решил прилечь и вздремнуть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПоэтому он решил прилечь и вздремнуть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Поэтому он решил прилечь и вздремнуть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же мило он спит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак же мило он спит | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как же мило он спит

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот прижал лапки и чего-то ждет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUА этот прижал лапки и чего-то ждет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А этот прижал лапки и чего-то ждет

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные говорят, что котят пять, но нам удалось увидеть лишь четверых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМестные говорят, что котят пять, но нам удалось увидеть лишь четверых | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Местные говорят, что котят пять, но нам удалось увидеть лишь четверых

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

После такого грозного взгляда фотограф покинул локацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПосле такого грозного взгляда фотограф покинул локацию | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

После такого грозного взгляда фотограф покинул локацию

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Кошка Животное
