Животные Фоторепортаж Живут в заброшенном сарае: показываем уличных котят, о которых ярославцы заботятся всем двором
Только посмотрите на них!
Во дворе дома 49 на улице Некрасова в Ярославле местные жители заметили кошку с пятью котятами. Милые создания обитают в полуразрушенном сарае, вокруг которого расставлены миски с кормом и едой.
Котики довольно пугливые и не сразу выходят на контакт. Сначала рассматривают все из зарослей, а после начинают красться наружу. Всего их пять: два светлых, два черно-белых и один полностью черный, как мама-кошка. Их внешний вид вызывает разные чувства. Вроде бы сытые и игривые котята, но в глазах притаилась грусть и страх.
В честь Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа, фотограф 76.RU посетил этот двор и ему удалось сделать трогательные кадры с котятами.