Сезон прогулок с китами: как мы вышли в Баренцево море, чтобы встретить этих огромных красавцев

Сюда едут со всей страны, чтобы увидеть чудо природы — китов Источник: Александра Балаба

Мурманская область с каждым годом становится все более популярным местом для отдыха. Сюда едут из разных городов России и даже из-за рубежа. Зимой туристов манит северное сияние, а летом — горбатые киты. Корреспонденты 51.RU тоже решили попытать удачу и отправились на поиски этих величественных животных. Спойлер: удача нам улыбнулась.

Источник: Елена Вахрушева

Когда лучше приезжать

Киты у берегов Териберки бывают каждое лето. Они приплывают сюда, когда в Баренцево море приходит косяк рыбы: сельдь, мойва, треска — именно за ними издалека тянутся морские гиганты.

Лучшее время для встречи — с июня по август, когда море относительно спокойно, а солнце не заходит сутками из-за полярного дня. В это время вероятность увидеть китов — почти 90 процентов.

Мы отправились в Териберку из Мурманска в составе экскурсионной группы во главе с гидом — на «Мерседесе-Спринтере», рассчитанном на 20 человек.

Внутри 20 комфортных мест Источник: Александра Балаба

Стоимость одного дневного тура составила 10 000 рублей. Дорога заняла два с половиной часа. Время пролетело незаметно: гид громко и увлекательно рассказывал в микрофон о Мурманской области.

Мы узнали о животном мире, военном периоде, главных достопримечательностях Заполярья, об истории заселения Териберки. Среди туристов были люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы, Краснодара и даже с Сахалина.

Что было на экскурсии

Экскурсия включала посещение национального парка. Вход на его территорию платный: для жителей Мурманской области — бесплатно, для гостей из других регионов — 440 рублей, для иностранцев — 880 рублей.

Тропы для туристов застелены деревянными настилами Источник: Александра Балаба

Первым делом гид повел нас на пляж Драконьих яиц. Его прозвали так из-за огромных круглых валунов, которые, по мнению местных жителей и туристов, напоминают гигантские яйца и лежат вдоль берега.

Ходить по этим камням нужно очень осторожно, есть риск уронить телефон и травмироваться Источник: Александра Балаба

Затем мы посетили Батарейский водопад — оттуда открывается прекрасный вид на Баренцево море.

В этом месте есть своя особая атмосфера Источник: Александра Балаба

Дальше по плану был обед. Нас повезли в неприметное кафе. Цены приятно удивили: 1500 рублей за комплексный обед — салат «Мимоза», уха из трески, жареная треска в кляре с рисом. Всё приготовлено из свежевыловленной рыбы. Блюда подаются с морсом, хлебом и сладким пончиком на десерт.

Ну а после плотного обеда мы отправились за тем, чего ждали целый день, — на поиски китов. Перед посадкой на судно нам рассказали о правилах поведения и безопасности. У каждого на борту был спасательный жилет. Внутри можно было находиться без него, но выход из каюты — строго в жилете.

Важно: погода в море капризная и переменчивая, с собой обязательно нужно брать теплые вещи, шапку, перчатки и непромокаемый дождевик. Даже если по прогнозу обещают +25, через час погода может резко измениться. Это Север.

Охотятся за китами на катерах

В открытое море мы вышли на быстроходном судне и отправились к месту скопления других катеров. Капитан сразу предупредил и продублировал слова гида перед поездкой: это дикая природа, и точно гарантировать появление китов невозможно.

Завораживающий вид! Источник: Александра Балаба

Но долго ждать не пришлось — мы услышали восторженные вопли туристов. Стоит ли говорить, что даже мужчины кричали от восхищения как дети?

Еще пару минут — и наша группа тоже увидела этого красавца. Огромный, медленный и плавный. Сначала показалась спина, а затем — громадный хвост.

Рисунок на хвосте у горбатых китов уникален, как отпечатки пальцев у человека Источник: Александра Балаба

От увиденного буквально захватывало дух. Кажется, такая неподдельная радость у нас была только в детстве.

А вот и спина великана Источник: Александра Балаба

Прогулка длилась два часа. Горбатый кит еще пару раз показал спину и хвост, а затем уплыл по своим делам.

Киты приплывают за рыбой Источник: Александра Балаба

Нам также удалось застать кита минке. По размеру они меньше горбатых китов и издали напоминают обычных дельфинов. Уже на обратном пути к берегу наш катер сопровождали два северных дельфина. Охота удалась по-настоящему!

Источник: Александра Балаба

Киты — это настоящее чудо природы, красивейшие животные, их точно стоит увидеть каждому.

Все в Териберку!