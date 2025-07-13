«Пиар, нажива или человеческая жадность?» Скандал вокруг спасенных из-под огня лебедят сделал врагами зоозащитниц

Лебедята оказались в центре скандала между женщинами-зоозащитницами Источник: Полина Авдошина

В неприличный скандал превратилась в Волгограде изначально трогательная история с птенцами лебедей, вывезенных волонтерами с линии соприкосновения специальной военной операции на Украине. Спасение оставшихся сиротами лебедят в многострадальном Артемовске(Бахмуте) обернулось взаимными обвинениями, угрозами и переходом на личности для женщин-руководителей трех приютов для птиц и животных — «Птичьего острова», «Дино» и «Калинин парка». Наши коллеги из V1.RU собрали всё, что известно об этой запутанной истории с двумя маленькими птенцами, и попытались понять, кому она может быть выгодна.

Источник: Калинин парк / vk.com

От доброй спасательной операции до громкого скандала

История про двух маленьких лебедят, спасенных от собак военнослужащими в зоне специальной военной операции на Украине, началась в середине июня. Тогда находившийся на линии соприкосновения военный фельдшер Михаил Морев решил найти новый дом для птенцов и связался руководителем зооцентра «Дино» Анжелой Макаровой. Женщина обещала ему помочь.

«Вернувшись из командировки в свое подразделение, я узнал, что командование спасло от собак двух прелестных лебеденышей. Забрали их к себе, накормили, соорудили место для купания и кормления. Я вызвался найти им новый дом, — рассказывает Михаил. — Я знал в Волгограде один центр диких животных — „Дино“. Позвонил туда. Мне ответила директор центра Анжела Макарова и сказала, что у них только дикие животные, но она поможет нам пристроить малышей. После чего мне позвонила Алина, уже из другого зооцентра, „Птичьего острова“. Алина сказала, что они готовы взять малышей. Возможности приехать у нее нет, но она придумает, как их транспортировать. И вот уже к вечеру мы договариваемся со знакомым волонтером Алины из ЛНР, Еленой, о месте встречи, где она может забрать малышей. И вот чудо! Малыши были переданы Елене, и мы думали, что они скоро отправятся в зооцентр, где пройдут обследования и обретут новый дом».

Мужчина хотел, что птицы нашли новый дом, но не подозревал, чем обернется эта идея Источник: социальные сети Михаила Морева

Куда исчезли лебедята на пути в «Птичий остров»?

Лебедят ждали в центре реабилитации диких животных «Птичий остров». Со слов основателя Алины Ериной, они уже купили для них бассейн, подготовили корм и были готовы обследовать птенцов. Однако птицы до них так и не доехали. Лебедята оказались на ферме экзотических птиц «Калинин парк» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Неожиданно для военных и «Птичьего острова» птицы оказались на ферме экзотических птиц Источник: Калинин парк / vk.com

«Почему понеслась эта тема? „Калинин парк“ выставил пост, что лебедята оказались у них. Мне написали наши подписчики, и военные стали задавать вопросы, почему так случилось. Я не хотела поднимать всю эту грязь, хотела разобраться через органы. Но не получилось, — говорит Алина Ерина.

Алина Ерина в разговоре с корреспондентом V1.RU озвучила свою версию последовательного развития событий. Она уверяет, что ни ее, ни военных никто не предупреждал, что лебедята окажутся в другом месте.

Михаил обратился к Анжеле. Анжела обратилась ко мне с просьбой принять. Я искала варианты по Донецку. Донецкий реабилитолог была в больнице и не смогла принять птиц. Анжела договорилась со знакомыми, чтобы малышей передержали под моим руководством. Две недели под моим кураторством малыши были у женщины. Анжела поехала стерилизовать собак по гранту, забрала лебедят. Сначала сказала, что «оставь нам их немного, Татик (один из волонтеров зооцентра. — Прим. ред.) хочет поиграться». Потом, когда я настояла, что это не игрушки, реабилитацию нужно срочно начинать, попросила подождать до сьемок телевидения. Я согласилась. Перезвонила на другой день, после «телевидения», Анжела сказала, что ей надоел мой напор, и потребовала документы. Три дня я оформляла документы. Была на связи с министерствами ЛНР и ДНР. Документы получила. Когда предоставила Анжеле документы, она отказалась отдать птенцов, сказав, что передала их в другое место. В диалоге она сначала говорила, что лебедят взял «Калинин парк» на передержку, потом в посте «Калинин Парка» выясняется, что лебедята останутся у них. Подчеркну: без документов, без акта приема-передачи, без разрешения Минприроды ДНР. Считаю, что птицы находятся там незаконно.

Руководитель фермы уверяет, что пока с лебедятами всё хорошо Источник: Анжелика Шилова

«Они слезно просили не отдавать туда лебедят»

Основатель и директор центра реабилитации диких животных «Дино» Анжела Макарова, к которой изначально обращался Михаил, сообщила V1.RU: отдавать лебедят в «Птичий остров», который, по ее мнению, находится под угрозой закрытия, было рискованно. Но есть и другие причины.

«27 июня мы прибыли в ЛНР, где наши коллеги передали нам лебедят, за которыми луганские зоозащитники ухаживали две недели. Они передали нам птиц в очень хорошем состоянии, но при этом слезно просили нас не передавать их в „Птичий Остров“, поскольку прочитали очень плохие отзывы про деятельность данной организации, — говорила Анжела Макарова. — Я уточнила в Комитете ветеринарии Волгоградской области, а также в региональном отделении Росприроднадзора юридический статус „Птичьего Острова“. На что мне дали ответ, что в настоящее время Минюст принимает решение о закрытии данной организации в связи с ненадлежащим содержанием животных и птиц, нарушением санитарных и ветеринарных норм, отсутствием отчетности. Центр базируется на территории частного домовладения в Красноармейском районе города Волгограда — это самый экологически неблагоприятный район, в очень стесненных антисанитарных условиях содержатся сотни птиц, фиксируется высокая их смертность, а в декабре прошлого года произошла массовая гибель птиц на территории данного приюта».

Такие малыши смогли рассорить трех зоозащитниц. Почему? Источник: социальные сети Михаила

Действительно, «Птичий остров» расположен посреди частного сектора, в одном из домовладений Красноармейского района, и ранее Алина Ерина неоднократно рассказывала о конфликтах с соседями. Сейчас она также просит городские власти передать ей под приют заброшенный пионерский лагерь, но безрезультатно.

Упомянутое же ЧП в «Птичьем Острове» произошло 11 декабря 2024 года. Как рассказывала Алина Ерина, неизвестные проникли в ее двор, пока она ездила на рентген с лебедем, и подсыпали птицам отраву. Когда женщина вернулась домой, то увидела мертвого аиста и двух полумертвых чаек. Вслед за ними умерла и цапля Чучундра. Дело на контроль взял председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Однако Анжела Макарова уверяла, что информация о проникновении чужих во двор якобы не подтвердилась.

«Камеры видеонаблюдения не зафиксировали проникновение посторонних лиц на территорию „Птичьего Острова“, но зафиксировали, что Алина сама кормит птиц, после чего им становится плохо, — говорила Анжела Макарова. — Кроме того, есть предписание суда в отношении „Птичьего Острова“ до 8 августа освободить территорию частного домовладения, где базируется данный приют. Другого участка у „Птичьего Острова“ нет. Дальнейшая судьбы птиц стоит под вопросом. Действуя исключительно в интересах данных лебедят, по рекомендации службы Росприроднадзора я передала птенцов в профильную организацию „Калинин Парк“.

Анжела Макарова говорит, что действовала исключительно в интересах птиц Источник: Юлия Мукан

«Я считала ее своим другом. А теперь — обман, подлог и подстава…»

Слова Анжелы Макаровой о ситуации в «Птичьем острове» и об ужасных условиях содержания птиц Алина Ерина называет клеветой. Женщина уверена: ее коллега сейчас делает всё, чтобы выйти из этой ситуации безнаказанной.

«Анжела врет. Ей же надо придумать, зачем она это сделала. Теперь она начинает. То есть до этого у нас всё было прекрасно. Она к нам приезжала, всё было хорошо, а за две недели всё резко изменилось, — говорит Алина Ерина. — Она говорит, что у нас всё плохо и птиц не травили. Но мне в личных сообщениях она сказала: зоозащитники ЛНР испугались, что лебедят отравят мои соседи. Я не могу объяснить действия Анжелы. Адекватный человек так себя не поведет. Даже если бы она передумала, она бы могла сразу об этом сказать: „Алин, планы изменились, мы оформили документы, мы передаем их туда“. Но этого не произошло. И изначально не надо было тогда ко мне обращаться за помощью, если она не хотела передавать их мне. Обман, подлог, подстава — это ужасно. Возможно, эта ситуация оберегла меня от еще больших потерь».

Алина Ерина уверила: центр работал и работает в штатном режиме Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Нас обвинили в мошенничестве, сговоре, „отжатии“ птенцов и взятках»

Сейчас лебеди находятся на ферме экзотических птиц «Калинин парк». Директор фермы Анжелика Шилова говорит, что после огласки этой ситуации ее начали обвинять в мошенничестве и сговоре.

«Эту тему уже пора закрыть. Адекватным людям вполне понятно, что птиц нам передали, так как у нас есть хорошая репутация, штат сотрудников и ветеринарных врачей, а также условия для временного содержания птенцов, — говорит Анжелика. — А неадекватных не переубедить. Нас обвинили и в мошенничестве, и в сговоре, и в „отжатии“ птенцов, и даже что мы взятки дали, чтобы птенцов передали нам! Только один вопрос: зачем нам это? У нас свои лебедята вылупились в этом году! Делают нас крайними. Думаю, что здесь больше попытка пропиариться на известных организациях региона, так как других возможностей нет».

Руководитель «Калинин парка» заявила, что столкнулась с обвинениями в мошенничестве и «отжатии» птенцов Источник: Юлия Мукан

Анжелика Шилова уверила, что у них есть все условия для реабилитации птиц. Сейчас, с ее слов, лебедята чувствуют себя хорошо.

«А с чего вы решили, что у нас нет статуса, возможности и опыта в реабилитации? Или для того, чтобы вырастить, подготовить к самостоятельной жизни и выпустить птиц, нужно собирать на это средства путем пожертвования, а не работой? — написала женщина в комментариях. — С малышами всё хорошо. Они здоровы и активны. Полноценное питание, ввели в рацион водяные растения, поиск еды на дне пруда для них пока как игра, но требуется им для полноценного развития».

Михаила действительно нужно было поставить в известность, мы списались с ним, он успокоился, мы ждем его и ребят в гости. А «Птичий остров» для чего нам нужно было предупреждать? Они какое отношение имеют к птенцам? Анжелика Шилова руководитель «Калинин парка»

«То, что они делают с птицами, — это убийство»

Алина Ерина считает, что спасенные в зоне СВО лебедята станут в «Калинин парке» очередным объектом экспозиции, на который можно будет посмотреть за деньги.

«Для экофермы нужны какие-то яркие моменты для их экспозиции. Вон они уже написали, что собираются их выпустить, не успев они к ним приехать. Это привлечение внимания, они зарабатывают на животных. Это их бизнес. Но животные одни и те же, в определенный момент приедается. Должен быть инфоповод. Вот они его нашли. Лебедята с СВО, — говорит Алина Ерина. — Сначала у них орланы были, и они звали людей посмотреть на их реснички. То есть птицы становятся у них коммерческим проектом».

Женщина считает, что лебедята без должной реабилитации могут погибнуть, поэтому она до конца будет бороться за птиц.

«В „Калинин парке“ я не увидела ни пруда, где они живут, ни кормовой базы, ни обследований. Насколько я знаю, у них сейчас нет ветеринарного врача и они обращаются в обычную городскую клинику. Их, по моему мнению, никто не курирует, они не делают обследования, рентгены. О какой реабилитации может идти речь? У лебедят каждая минута на счету. То, что они делают с лебедятами, — считаю, что это убийство», — говорит госпожа Ерина.

Кому в итоге достанутся лебедята? Источник: Мария Романова

«Пиар, нажива или просто человеческая жадность?»

Михаил Морев, начавший спасательную операцию по лебедятам, не думал, что эта милая история закончится именно так. Михаил теперь пытается понять, почему женщины так яростно бьются за птиц.

«Мы документально передали птенцов, они должны были попасть в реабилитационный центр, а попали на эту ферму. Начал читать отзывы и о реабилитационном центре, и об этой ферме. Прочитал, что „Птичий остров“ под угрозой закрытия и что птицы там умирали. Про ферму ничего плохого не могу сказать. Единственное, меня смущает, — что это что-то типа платного зоопарка, — говорит Михаил. — Я считаю, что лебедят в любом случае надо было передать в „Птичий остров“, а уже через комитет природы и другие органы забрать, если волонтеры считают, что там плохие условия содержания. А то получается, что ферма их самовольно забрала себе. Не могу понять, зачем эти же люди из „Дино“, которые отдали птенцов на ферму, меня сводили с Алиной? Есть подозрения, что во всем этом есть коммерческая нотка и что на этих лебедятах хотят заработать… Я не знаю, как это назвать. Почему такая драка из-за этих птенцов? Мне и из „Дино“ писали, и из „Калин парка“, и с „Птичьего острова“. Каждый тянет всё это дело на себя. Хотелось бы, что они как-то договорились между собой. Но всё дошло до того, что и в полицию пишут заявления, и друг другу угрожают…»

Неужели нельзя объединиться и вместе реабилитировать, подсказывать друг другу? Каждый хочет показать, какой он молодец. Вот и что тут думать: это пиар, нажива или просто человеческая жадность? Михаил Морев военный фельдшер