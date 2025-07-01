Виляющие хвостами лисы и ручные норки: как ученые сделали диких животных домашними

В помете в среднем четыре-пять норчат. Норки питаются мясными субпродуктами и рыбой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В Новосибирске ученые много лет занимаются одомашниванием лис и норок, чтобы животные сразу рождались дружелюбными по отношению к человеку и не боялись его. Наша коллега, журналист NGS.RU Мария Тищенко узнала, для чего это делается и чем отличаются ручные животные от диких.

Для чего ученые занимаются одомашниванием

Основная цель ученых — познать законы одомашнивания. Есть предположение, что отбор изначально шел на альтруизм Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Экспериментальная звероферма Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) была построена в 1962 году. Экскурсию по ней начали с норок, одомашниванием которых здесь занимаются ученые.

Олег Трапезов, доктор биологических наук и заведующий лабораторией генетики и селекции пушных зверей и сельскохозяйственных животных ИЦиГа пояснил, что одомашнивание животных — это первое интеллектуальное достижение человечества, которое началось 35 тысяч лет назад с кроманьонцев.

Одомашненные лисы больше похожи на собак, а норки — на кошек Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Животные для одомашнивания не должны быть агрессивными — нужно, чтобы они тянулись к человеку и не боялись его, подчеркнул ученый. Но таких животных очень мало, согласно исследованиям, не более 4%. В дикой природе у животных, у человека в том числе, естественная реакция — это убежать. Животные с положительной реакцией на человека, без страха и агрессии, в природе погибают, а дикие звери будут кусаться.

«Ручным можно сделать хоть норку, хоть воробья, хоть удава. Можно за пазухой носить с младенчества. Но наступает момент, когда дикарские агрессивные гены начинают работать, поэтому всё равно дикий зверь себя может потом показать. Была такая история с домашним львом: он жил в семье, был воспитан, но в старости вернулось агрессивное состояние, и закончилось всё трагедией», — рассказал Олег Трапезов.

Возле каждого животного есть такой паспорт: в нем, кроме даты рождения, указаны пол, родители, оценка агрессивности или дружелюбия (по шкале, разработанной учеными ИЦиГ) Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Селекция, которую ученые проводят годами, позволяет дружелюбным по отношению к человеку животным сразу рождаться такими.

Эксперимент на новосибирской ферме начинали с соболями, но подобное мог потянуть СССР, не жалевший денег на науку, а сейчас в России таких грантов нет — речь идет о сотнях миллионов рублей. Надо наловить сотни соболей, построить для них отдельную ферму, много лет отбирать их и содержать.

«Предназначен жить с человеком»

Олег Трапезов стал интересоваться норками еще на третьем курсе Московской ветеринарной академии и с тех пор узнал об этих животных всё, что смог.

В природе для выживания норкам нужно темная окраска, а одомашненные бывают разными Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Одомашнивание норок на ферме началось 27 лет назад. Норки — сумеречные животные, поэтому их характерный окрас темный, другие в дикой природе не выживают. При одомашнивании у многих животных появляется возможность выжить даже при нетипичной окраске: белой, в крапинку, в полосочку. Кроме того, шансы на жизнь появляются у норчат с проблемами со здоровьем, со зрением или слухом.

У белого пятнистого норчонка, которого показал Олег Трапезов, красные глаза и как раз есть проблемы со здоровьем.

«Если мы будем скрещивать вот такого пятнистого с пятнистым, то будут рождаться абсолютно белые норчата. И они будут глухие, часть из них будет иметь проблемы со зрением», — объяснил ученый.

Это дикий зверек, который пытается вырваться и кричит в руках у человека Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Выжить в диких условиях такие норчата не смогут и тем более дать потомство. Малышу 45 дней, и он спокойно сидит на руках: интересуется окружающим миром, не кусается.

Дикий норчонок, которого ученый показал следующим, ведет себя беспокойно, не хочет сидеть на руках и кричит.

Если одомашненные животные попадут в компанию дикой норки, то будут обречены. В частности, из-за изменившихся пищевых привычек: у ручных животных лучше работают пищеварительные ферменты, расщепляющие углеводы. Если диким, агрессивным животным нужно мясо, часть рациона одомашненных составляют каши. Кроме того, отделы мозга у них работают по-разному: ручные спокойно реагируют на всех, даже в абсолютно незнакомой обстановке.

Норки содержатся в небольших вольерах Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

От агрессивных животных рождаются агрессивные, хотя за это отвечают всего три-четыре гена, и они рецессивные. Гены, контролирующие ручное поведение, доминируют, заверил ученый.

Такую одомашненную норку можно купить, она стоит 15 тысяч рублей. По поведению норки ближе к кошкам: их легко приучить к туалету, очень верные и аккуратные.

«Начали рождаться лисы, виляющие хвостом»

Агрессивные лисы при большом количестве людей всё равно могут показывать трусливое поведение Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Домашние лисы, визитная карточка ИЦиГ, по поведению больше похожи на собак. Ирина Мухамедшина, кандидат биологических наук, сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГа, работает с этими животными с 2010 года, а вообще этот эксперимент начал в Новосибирске в 1959 году советский генетик Дмитрий Беляев. Сейчас это контрольная популяция, и ученые наблюдают, куда приведет отбор.

В дикой природе лисы не нападают на людей, в основном избегают их. Хотя сейчас дикие лисы стали смелее: воруют у людей и вещи, и пищу. Причем еще и действуют парами: одна отвлекает, другая ворует, поделились наблюдениями ученые.

Практически все животные на фотографиях родились в марте — апреле 2025 года Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

На ферме живут одомашненные лисы, среди которых отдельно выделили дружелюбных и агрессивных, — эксперимент по селекции таких животных начался на 10 лет позже основного, в 1969 году. Есть вольеры и для диких животных, с которыми сравнивают одомашненных.

«Когда в четвертом поколении начали рождаться лисы, виляющие хвостом, стали выбирать животных всё более и более дружелюбных. Невольно получилась реакция на эмоциональность. Как увидеть, какая самая дружелюбная? Она должна это проявлять, должна быть экспрессия», — объяснила Ирина Мухамедшина.

Лисы в неволе могут жить до 13 лет Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

Ученые проводят простой тест: человек подносит руку к лисице и смотрит на реакцию — боится или нет, агрессивна ли, идет на контакт, подставляет живот и так далее. Комплекс признаков анализируют и выставляют соответствующий балл, а дальше проводится селекция. Каждый год скрещивают самых добрых лисиц.

«Интересная статья была опубликована в 2017 году: проявления, которые раньше были только у одомашненных (белые пятнышки) [лис], появились и у агрессивных. Никто не может объяснить это явление. В общем, если расшатывать природную систему, то она дает неожиданные эффекты», — заметила Ирина Мухамедшина.

Получается, добавила она, селекция на поведение как-то связана с появлением изменений во внешности, но как именно, никто пока сказать не может.

«У меня такая гипотеза: они очень эмоциональны — и ручные, и агрессивные, просто в разную сторону. Возможно, это такая эмоциональная раскраска, а селекция идет в условиях стресса. Возможно, она и порождает все эти закрученные хвосты и белые пятнышки», — предположила генетик.

Одомашненные лисы тоже бывают разных расцветок: белые, рыжие, черные Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

По словам Ирины Мухамедшиной, фундаментальные исследования нужны для того, чтобы основать в науке какую-то революцию, а прикладные — чтобы развивать и улучшать теории. Одна революция уже произошла: ученые действительно показали, что можно в короткий срок вывести животных, очень схожих по поведению с домашними.

Ученые уже отобрали животных для нового эксперимента, чтобы изучить когнитивные способности у лис. Есть специальная установка: миска скрыта за ширмой, и в ширме есть прорезь, сквозь которую видно, в какую сторону она начала двигаться. Лисица должна экстраполировать направление движения и оббежать ширму с нужной стороны.

«Агрессивные и дикие предпочитают всё время выбирать одну и ту же сторону. То есть они правильно выбрали направление, получили подкрепление и решили, что всегда надо именно там ходить. А ручные непредсказуемые, каждый раз меняют направление. Если честно, они похожи на детей с СДВГ», — сравнила Ирина Мухамедшина.

Звуки, которые издают лисы, разнообразны: люди сравнивают их с криками обезьяны, птиц и даже с плачущими детьми Источник: Андрей Бортко / NGS.RU

В целом ручные лисицы ведут себя как маленькие, как щенки: они очень активные, даже гиперактивные, у них нет страха, они любят всё новое и по-детски дружелюбные. Мама для них, по сути, любой человек, который взял их из клетки.

Домашняя лисица стоит около 50–60 тысяч со всеми сертификатами и прививками. Но стоит учитывать, что лисы нечистоплотные: хотя туалет у них фиксированный, как у кошек, они эмоциональные и любят метить территорию.