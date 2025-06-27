«Уже третий случай»: ярославцы бьют тревогу из-за медведей, поселившихся у деревни. Фото

Медвежонок вышел к людям в Ярославской области Источник: Первомай Онлайн | 76 / vk.com

Жители Первомайского района Ярославской области бьют тревогу из-за зачастивших к людям медведей. Хищники выходят на дорогу и к деревням в Кукобое.

«Вблизи села Семеновское Первомайского округа, местные жители запечатлели перебегающего дорогу медвежонка», — пишут в группе «Первомай Онлайн | 76».

Как рассказал в беседе с 76.RU депутат муниципального совета Первомайского муниципального округа Антон Лебедев, жители Кукобойского поселения встревожены таким соседством.

«Только за эту неделю это уже третий случай. Становится уже совсем небезопасно. В начале года удавалось замечать лишь следы», — рассказал в беседе с 76.RU Антон Лебедев.

Где заметили медведей в Ярославской области:

два случая — в километре от села Семеновское;

один — в километре от деревни Оносово.

Ярославцам удалось также сфотографировать медвежонка на подъезде к деревне.

«У Оносово по словам очевидца медвежонок не боится, стоял и смотрел на проезжающую машину. Можно предположить, что если бегает медвежонок, то где-то рядом находится и медведица», — добавил депутат.

Антон Лебедев планирует обратиться к государственному охотничьему испектору по Первомайскому району.

«Есть деревни, где дети выходят на дорогу на школьный автобус, да и другие жители любят прогуливаться вдоль дорог. Парков в селах и деревнях нет. Чем может закончится случайная встреча с диким животным неизвестно. Важно уже сейчас исключить это», — отметил он.

В региональном Министерстве лесного хозяйства и природопользования нашему корреспонденту пояснили, что медведи в Первомайском районе находятся на контроле, ведется мониторинг охотугодий вблизи населенных пунктов.

Отметим, что Первомай входит в тройку районов, где обитает больше всего медведей.

По данным на 2023 год, в первомайских лесах обитало 162 зверя. В 2024 году охотинспекторы насчитали 197 косолапых. Всего в Ярославской области — 1419 топтыгиных.

Где обитает больше всего медведей в Ярославской области — карта Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Что делать при встрече с медведем

Как ранее объяснял эколог, научный сотрудник Йельского университета Дмитрий Лисицын, человек не является пищей для медведя. Он также порекомендовал уходить от медведя медленно, не поворачиваясь к нему спиной.

А если медведь побежит в вашу сторону, нужно громко крикнуть и резко сделать себя визуально больше. Например, поднять над головой куртку или рюкзак.